Comment le transport maritime passe au vert, de l’énergie éolienne à l’hydrogène liquide

“L’OMI est arrivée assez tard à la fête, en termes de développement de mesures climatiques et d’élaboration d’une stratégie”, a déclaré Lucy Gilliam, responsable de la politique maritime chez Seas at Risk et membre du conseil d’administration de la Clean Shipping Coalition, deux ONG environnementales. Elle a cité le fait que le transport maritime international n’est pas inclus dans l’accord de Paris sur le climat. De plus, un récent étude ont constaté que seules 33 des 94 plus grandes compagnies maritimes ont une politique clairement exprimée pour atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050 et/ou se sont engagées à atteindre l’objectif de l’OMI.

Les critiques disent que cet objectif est trop petit et trop tard, insistant sur le fait que l’OMI a réinitialisé son objectif à 100 % de décarbonation d’ici le milieu du siècle, ou de préférence plus tôt.

Pourtant, alors que le commerce international continue de croître et dépend fortement des navires océaniques pour transporter des marchandises – ils en transportent actuellement plus de 80% – certains scientifiques avertissent que d’ici 2050, le transport maritime pourrait représenter 17% de gaz à effet de serre.

Voici un aperçu des plus gros paris placés sur les percées à faible émission de carbone et sans émission de carbone dans le transport maritime.

Ces efforts comprennent la propulsion électrique, plusieurs technologies éoliennes et l’énergie nucléaire, qui a propulsé les navires de guerre depuis le milieu des années 1950 et attire l’attention car elle ne génère aucune émission, bien que les problèmes de sûreté et de sécurité soient des obstacles majeurs.

Mais avec une chaîne d’approvisionnement mondiale conçue pour des livraisons rapides, les grands paris révolutionnaires sont faits sur le développement de carburants à faibles émissions ou à zéro émission – y compris le méthanol vert, l’hydrogène, le gaz naturel liquéfié (GNL) et l’ammoniac – pour réduire ou remplacer le carburant de soute nocif et épais en mélasse qui alimente les moteurs diesel massifs de la plupart des navires.

Pendant ce temps, l’industrie commence à établir couloirs verts , ou des routes maritimes et des ports spécifiques prenant en charge des solutions et des politiques zéro émission. Le monde financier rejoint également le mouvement de décarbonation, avec 29 institutions signataires du Principes de Poséidon , un accord prévoyant d’envisager des efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre lors des prêts aux compagnies maritimes. Les signataires représentent plus de 185 milliards de dollars de prêts au transport maritime international, soit près de la moitié du portefeuille mondial de financement des navires.

Néanmoins, le secteur privé prend des initiatives pour réduire son impact sur le climat. La solution la plus simple serait que les navires ralentissent simplement, utilisant ainsi moins de carburant émetteur de carbone. Les constructeurs navals expérimentent également des coques recouvertes de bulles d’air pour réduire la traînée, ainsi que des arcs plus élégants, des moteurs, des hélices et des propulseurs plus efficaces et des systèmes de navigation assistés par l’IA.

du Danemark AP Moller-Maersk qui transporte 17% des conteneurs maritimes dans le monde, a 13 navires en commande auprès de la Corée du Sud Hyundai Industries lourdes qui fonctionnent au méthanol vert. Le premier, un petit navire d’une capacité de transport de 2 000 conteneurs (le plus grand de ces navires transportant 24 000 conteneurs) sera lancé l’année prochaine et opérera dans les pays baltes et le nord de l’Europe, a déclaré Lee Kindberg, responsable de l’environnement et de la durabilité de Maersk en Amérique du Nord.

La majeure partie du méthanol produit aujourd’hui provient de combustibles fossiles, mais Maersk, CMA-CGM et d’autres grandes compagnies maritimes testent deux versions vertes et neutres en carbone. L’un est fabriqué à partir de biomasse solide et liquide extraite de résidus agricoles et forestiers et de déchets agricoles et avicoles. L’autre est l’e-méthanol, fabriqué en combinant du CO2 avec de l’hydrogène produit à partir d’eau à partir d’électricité renouvelable. Les deux sont des liquides qui peuvent être stockés en toute sécurité dans des réservoirs non pressurisés à température ambiante. Bien que plus cher que le carburant de soute et en quantité limitée, le méthanol vert peut être mélangé au carburant de soute dans les moteurs bicarburant pour réduire efficacement les émissions de carbone.

L’hydrogène liquide est une autre option de carburant, souvent vantée parce qu’elle ne produit presque aucune émission de carbone lorsqu’elle est brûlée. Pourtant, environ 95 % de l’hydrogène est produit par reformage du gaz naturel ou d’autres combustibles fossiles. Cependant, il peut être fabriqué de manière renouvelable en séparant l’eau en utilisant l’énergie solaire, éolienne, nucléaire et hydraulique. L’hydrogène vert peut être utilisé dans le moteur à combustion interne d’un navire ou dans des piles à combustible qui produisent de l’électricité sans émission. Et cela peut devenir une alternative moins chère et plus attrayante en raison de la production crédits d’impôt inclus dans la loi sur la réduction de l’inflation.

Le Conseil international sur les transports propres, basé à Washington, DC, a mené une étude en 2020 sur le potentiel d’utilisation de piles à combustible à hydrogène renouvelable pour alimenter les porte-conteneurs desservant le corridor très fréquenté entre la Chine et la baie de San Pedro près de Los Angeles. “Sans apporter d’autres modifications aux navires, environ 43% des voyages effectués en 2015 pourraient être effectués avec cette technologie”, a déclaré Xiaoli Mao, chercheur marin principal à l’organisation à but non lucratif. “Et avec des ajustements mineurs à la conception du navire ou en ajoutant un arrêt de ravitaillement supplémentaire, 99% pourraient être réalisés.”