Comment le traitement et la gestion de la SEP ont changé au fil des ans, et quelle est la prochaine étape.

De nombreuses nouvelles thérapies sont à l’étude pour faire progresser encore plus le traitement de la SEP. Deux domaines d’étude importants sont la façon de favoriser la réparation de la SP et la façon de traiter la SP progressive.

Il y a également eu des changements dans la façon dont nous examinons la sclérose en plaques progressive secondaire (SPMS). Au cours des dernières années, trois médicaments ont été approuvés à la fois pour la RRMS et la SPMS. Avant cela, il n’y avait aucun médicament approuvé pour le SPMS, à l’exception d’une chimiothérapie très puissante que nous n’utilisons plus.

Il existe maintenant plus de 15 médicaments approuvés par la FDA qui font exactement cela. Ils comprennent des injections que vous pouvez vous administrer vous-même, des pilules et des perfusions intraveineuses. Mais ils diffèrent par leur efficacité et leurs effets secondaires. Et nous n’avons aucun moyen de prédire quel patient répondra le mieux à quel médicament.

À l’époque où j’étais en formation, nous n’avions aucun médicament qui modifiait le pronostic de la SP ou prévenait les crises. La seule chose que nous avions était des stéroïdes. Nous les avons donnés aux gens lors d’attaques graves pour accélérer la récupération. Mais nous n’avions rien pour réduire les risques de développer la maladie. Nous ne pouvions pas non plus arrêter les attaques futures, repousser l’invalidité ou la rendre moins grave.

Ce n’est pas encore concluant, mais les chercheurs cherchent à savoir si certains antioxydants peuvent modifier le traitement ou la gestion de la SEP. L’un s’appelle l’acide lipoïque. Quelques études suggèrent qu’il pourrait ralentir la perte de tissu cérébral chez les personnes atteintes de SEP. Il y aura probablement de futures études qui examineront plus en détail l’acide lipoïque et d’autres antioxydants.

Quelques pilules testées dans des essais sont prometteuses. L’un d’eux supprime les cellules immunitaires qui se trouvent normalement dans le cerveau et la moelle épinière. Il empêche le corps de les activer. Dans un récent essai de phase II, il a ralenti la progression de l’invalidité chez les personnes atteintes de SP inactive et progressive.

Les données suggèrent que trois médicaments récemment approuvés pour le SPMS sont quelque peu efficaces dans un sous-ensemble de personnes plus jeunes qui ont encore de nouvelles lésions inflammatoires. Mais il est peu probable qu’ils aident ceux qui sont plus avancés dans la maladie. La quête consiste donc à trouver des traitements pour ces personnes.

Mon groupe à l’Ohio State University vient de publier un article sur notre découverte d’une cellule immunitaire qui empêche les cellules nerveuses endommagées de mourir. Il stimule également la repousse des fibres nerveuses. Il peut non seulement arrêter d’autres dommages du système nerveux central, mais il peut également inverser les dommages et restaurer la fonction.

De nouvelles façons de gérer les symptômes L’un des symptômes les plus courants et les plus difficiles à gérer de la SEP est la fatigue. Il existe des études sur les pilules et la thérapie de réadaptation cognitive pour le traiter. Il y a aussi beaucoup de recherches sur l’amélioration des prothèses et de la robotique pour aider les patients atteints de SEP à mieux fonctionner.

Traitement précoce et agressif Maintenant que nous disposons de médicaments très puissants pour traiter la SEP, il y a un débat sur la question de savoir s’il est préférable de commencer un traitement précoce avec des médicaments agressifs ou de commencer avec des médicaments moins puissants, puis de passer à des médicaments plus puissants. Une étude récente suggère que les personnes traitées avec des médicaments plus puissants dès le départ sont moins susceptibles de passer au SPMS des années plus tard. De nouvelles études qui comparent un traitement précoce agressif à une thérapie d’escalade peuvent nous aider à en savoir plus.

Les perspectives À l’heure actuelle, bon nombre de mes patients atteints de SP vivent pleinement leur vie. J’ai vu des gens qui n’avaient pas rechuté pendant 2 décennies sans nouvelles lésions. Personne ne saurait qu’ils ont la SP.