Comment le train à grande vitesse changerait l’Ontario et le Québec — si cela se produisait réellement

Une ligne ferroviaire à grande vitesse reliant les deux plus grandes villes du Canada, Montréal et Toronto, fait rêver – et susciter des campagnes politiques – depuis des décennies.

Mais alors que le gouvernement libéral fédéral est sur le point d’annoncer des plans plus détaillés pour le projet, ce rêve se rapproche de la réalité.

En Ontario, la ligne comprendrait des arrêts à Peterborough et à Ottawa. Au Québec, il s’arrêterait à Laval, Trois-Rivières et Québec.

«Pour moi, c’est vraiment quelque chose qui pourrait révolutionner le Québec et le Canada», a déclaré à Radio-Canada Stéphane Boyer, le maire de Laval, située juste au nord de Montréal.

« Mieux connecter les villes, de manière plus environnementale, change la donne. »

S’il se concrétise, le train pourrait parcourir jusqu’à 300 kilomètres par heure, soit plus du double de la vitesse des trains actuels de Via Rail. Mais cela arrivera-t-il bientôt ? Et à quoi cela pourrait-il ressembler si c’était le cas ?

Voici quelques éléments à considérer.

Quel impact cela aurait-il sur la région ?

Plus de la moitié de la population canadienne vit le long du corridor entre la ville de Québec et Windsor, en Ontario, que certains partisans du transport ferroviaire espèrent éventuellement inclure dans le tracé.

Recherche du Japon suggère que le train à grande vitesse peut contribuer à réduire le coût du logement et les embouteillages sur les routes, en facilitant la vie loin des centres urbains.

Dans l’ensemble, le train à grande vitesse a rendu « les villes de taille moyenne plus attrayantes », a déclaré Yonah Freemark, chercheuse spécialisée dans les transports en commun à l’Urban Institute, un groupe de réflexion de Washington, DC.

Par exemple, Lille, la ville française située entre Paris et Londres, a connu une « énorme expansion du quartier des affaires » après l’achèvement de la ligne ferroviaire reliant les deux centres.

Il a déclaré que des villes comme Peterborough et Trois-Rivières pourraient bénéficier d’un avantage économique similaire, tandis que la ville de Québec connaîtrait probablement également plus de touristes et d’activités commerciales.

Le corridor serait en grande partie électrifié – une option de déplacement à faibles émissions qui pourrait retirer des milliers de voitures de la route.

Avons-nous la population? Regardez vers l’Italie

La ligne proposée est comparable au train à grande vitesse italien entre Turin et Naples en termes de population desservie et de distance parcourue, a déclaré Freemark.

« Cela démontre qu’en réalité, si vous fournissez un service à très grande vitesse avec des trains fréquents et des prix abordables, vous pouvez inciter un grand nombre de personnes à prendre les trains », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que le corridor italien à grande vitesse est l’un des nombreux exemples dans le monde qui ont modifié les habitudes des voyageurs en les détournant de l’avion et de la voiture.

Freemark a déclaré qu’un corridor ferroviaire entre Calgary et Edmonton présente également du potentiel. C’est un scénario étudié par le gouvernement fédéral.

Qu’en est-il du coût ?

Transports Canada a estimé que le coût de la liaison ferroviaire à grande vitesse pourrait atteindre 80 milliards de dollars, même si certains experts estiment que ce chiffre pourrait grimper jusqu’à 120 milliards de dollars.

Un projet de ligne ferroviaire entre Los Angeles et San Francisco est souvent cité comme un avertissement.

Il a été approuvé en 2008 et devrait être achevé d’ici 2020 pour un coût de 33 milliards de dollars. Encore loin d’être terminée, la ligne a été surnommée « train à grande vitesse pour nulle part » Le coût total estimé est désormais estimé à 180 milliards de dollars.

Dans l’état actuel des choses, le Canada est loin derrière d’autres pays développés lorsqu’il s’agit de financer le service ferroviaire.

À quelle vitesse cela irait-il ? Et à quelle vitesse cela peut-il être fait ?

À l’approche des élections fédérales, le projet de ligne à grande vitesse pourrait bientôt devenir la responsabilité d’un nouveau gouvernement.

La conception devrait prendre quatre à cinq ans. L’argent pour le projet serait alloué une fois que cela serait fait, il est donc possible qu’un futur gouvernement modifie ou annule le projet.

Si cela se produit, une ligne ferroviaire à grande vitesse pourrait signifier qu’un voyage entre Montréal et Toronto prendrait moins de trois heures, beaucoup plus court que le voyage actuel sur Via Rail ou en voiture – et dans certains cas plus rapide qu’un avion, après avoir pris l’avion. compte du trajet jusqu’à l’aéroport et du passage par la sécurité.

REGARDER | Train à grande vitesse également possible entre Edmonton et Calgary : Un transport à grande vitesse pourrait relier Edmonton et Calgary Edmonton à Calgary en 45 minutes ? Le train à grande vitesse du Transpod pourrait atteindre des vitesses allant jusqu’à 1 000 km/h, et la construction devrait commencer l’année prochaine. Min Dhariwal de CBC a parlé du projet au PDG de TransPod, Sébastien Gendron.

À l’heure actuelle, les trains de Via Rail circulent à des vitesses de 60 à 120 km/h, selon le segment ferroviaire. Et ses trains partagent la voie avec les wagons de marchandises, qui ont la priorité.

« C’est une évidence en ce qui me concerne », a déclaré John Gradek, professeur à l’Université McGill et ayant une formation dans les domaines de l’aviation et des services ferroviaires, à propos du projet proposé.

Actuellement, il y a environ 150 vols par jour entre les villes le long de la ligne proposée, a-t-il indiqué.

Il a déclaré que l’augmentation des vols intérieurs court-courriers a rendu les aéroports comme celui de Montréal plus encombrés et qu’ils nécessitent maintenant des améliorations pour réduire le trafic automobile à proximité. Il a suggéré que l’argent soit plutôt consacré au secteur ferroviaire.

« Les infrastructures dans lesquelles nous allons devoir investir, qu’il s’agisse de routes ou d’aéroports, ne seront pas durables par rapport au service que nous pourrions offrir avec le train à grande vitesse », a-t-il déclaré.