Comment le tournoi peut-il survivre à la crise du COVID-19?

Il reste un peu plus de 150 jours avant le début de l’Euro 2020 retardé. Alors que l’Europe se bat toujours pour contrôler la pandémie COVID-19, la perspective de la rencontre de l’Italie avec la Turquie lors du lever de rideau du tournoi à Rome le 11 juin semble bien au-delà de loin horizon qu’il ne semble guère crédible d’envisager. Mais malgré l’incertitude et l’inquiétude suscitées par l’aggravation de la situation dans les pays européens, avec une forte augmentation du taux d’infection dans de nombreux pays au cours du mois dernier, l’UEFA tente toujours de trouver une voie sûre vers un tournoi réussi. Des sources disent à ESPN que l’UEFA a trois scénarios et formats possibles pour l’Euro 2020.

Une décision finale sur l’apparence de l’Euro 2020 est due à la mi-mars, avec une acceptation au sein de l’UEFA qu’il serait trop tard d’attendre son Congrès le 20 avril pour permettre la réorganisation et la question de la vente de billets – si les fans sont à égalité. autorisé – pour un tournoi remodelé.

Quatre-vingt-dix pour cent des billets ont été vendus avant la pandémie et des sources ont déclaré que seul un nombre « minimal » avait été retourné pour un remboursement, laissant l’UEFA avec un problème lorsque, plutôt que si, des limitations de foule sont imposées.

À ce stade de la pandémie, et à cinq mois du début du tournoi, il est presque certain que l’Euro 2020 ne se jouera pas devant des stades pleins dans les 12 villes hôtes du continent. Dans le meilleur des cas, les stades ne sont pas pleins à plus de 70%, le plan de secours des terrains étant utilisé à seulement 30% de leur capacité si le déploiement du vaccin ne permet pas d’assurer une sorte de normalité d’ici l’été.

La troisième option, qui, selon des sources, est considérée au sein de l’UEFA comme hautement improbable, est un tournoi joué à huis clos dans un pays, avec des bulles sécurisées COVID strictement appliquées pour chaque équipe. Ce scénario nécessiterait une version beaucoup plus large des compétitions de Ligue des champions et de Ligue Europa à huit équipes de la saison dernière, qui se sont disputées au Portugal et en Allemagne, respectivement, en août dernier.

Le football en Europe a actuellement du mal à faire face aux pressions du COVID-19. En Angleterre, 2021 a commencé avec des reports généralisés à tous les niveaux du jeu en raison d’un pic de tests positifs. Pendant ce temps, en Espagne, Barcelone a reporté l’entraînement plus tôt cette semaine en raison de deux cas positifs au club.

Le mois dernier, l’UEFA a annoncé l’annulation des Championnats masculins et féminins des moins de 17 ans 2021 – qui se dérouleront respectivement en mai à Chypre et aux îles Féroé – en déclarant que « la situation épidémiologique actuelle dans de nombreuses régions d’Europe rend il est irréaliste d’organiser des compétitions pour les jeunes dans les premiers mois de 2021. » Mais après avoir pris la décision en mars dernier de reporter l’Euro 2020, des sources affirment qu’une annulation cette année n’est tout simplement pas une option. Il ira de l’avant, sous une forme ou une autre, car le préjudice financier de ne pas le faire serait ruineux pour bon nombre des 55 associations nationales européennes et des initiatives et programmes de développement de l’UEFA, qui reposent tous sur les recettes de tournois majeurs pour fonctionner.

Trouver un moyen sûr et acceptable d’organiser le tournoi est le grand défi de l’UEFA.

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a du pain sur la planche pour tenter d’organiser un championnat d’Europe pendant une pandémie mondiale. Photo par Paolo Bruno / Getty Images

Qui héberge? Et à quel point est-ce sûr?

Toutes les villes hôtes étaient tenues de soumettre un plan A et un plan B à l’UEFA avant la mi-décembre, décrivant leurs capacités à organiser des matchs avec une capacité allant jusqu’à 70% ou 30%, et indiquant si elles seraient en mesure d’accueillir des supporters en déplacement et de transporter. eux, dans les limites des éventuelles restrictions COVID en juin et juillet.

Malgré les craintes que certaines villes se retirent en tant qu’hôtes en raison de la pandémie, les 12 ont confirmé qu’elles étaient prêtes à continuer comme prévu, leurs plans A et B étant prêts à être déclenchés une fois que l’UEFA aura décidé du format du tournoi. Mais si la situation avec la pandémie ne s’améliore pas suffisamment pour que les supporters y assistent, trouver un pays capable – et apte – d’accueillir un tournoi à 24 équipes sécurisé COVID est un défi que l’UEFA n’a pas encore résolu.

Des sources ont indiqué qu’il existe quatre options potentielles, mais aucune n’est considérée comme étant sans problèmes, que ce soit d’un point de vue sportif ou politique. Le pays doit également être en mesure de fournir des installations d’entraînement et des logements pour 24 équipes, ce qui laisse l’UEFA avec peu de candidats réalistes.

Avec le soutien du gouvernement, la Fédération anglaise de football est prête à intervenir en tant qu’hôte si nécessaire. Wembley devrait déjà accueillir sept matchs, y compris les demi-finales et la finale, tandis que Hampden Park à Glasgow, qui est inscrit pour trois matchs de groupe et un match nul en huitièmes de finale, pourrait également être impliqué dans un tournoi à bulles dans tout le Royaume-Uni. . Mais avec le Royaume-Uni ayant le taux d’infection et de mortalité le plus élevé d’Europe, combiné aux implications du Brexit, l’UEFA aurait du mal à vendre l’Angleterre, avec l’Écosse, comme hôte.

La France, en tant qu’hôte de l’Euro 2016, et l’Allemagne, hôte de l’Euro 2024, sont également à l’étude en raison des infrastructures et des stades de football de chaque pays, mais la France n’est deuxième que le Royaume-Uni en termes de cas de COVID-19, et il y a eu peu d’enthousiasme dans le pays pour assumer la tâche d’accueillir un autre euro. Pendant ce temps, l’Allemagne est une autre vente difficile, le pays se concentrant sur l’organisation de la finale 2024.

La Russie, hôte de la Coupe du monde 2018, est la quatrième option, avec une bulle limitée aux stades de Saint-Pétersbourg et de Moscou. Cette bulle contiendrait cinq sites appropriés, mais avec le pays frappé par une interdiction sportive mondiale de deux ans le mois dernier pour violations de dopage, il serait politiquement insensible pour l’UEFA de se tourner vers la Russie comme hôte de repli pour son tournoi phare.

Le passage à un pays hôte est le pire des cas, cependant, et l’UEFA est optimiste quant à la possibilité de lancer l’Euro 2020, aussi près que possible de sa forme originale.

Le temps nous le dira, mais le temps presse aussi. Mardi prochain marquera le compte à rebours de 150 jours avant le match d’ouverture. L’horloge tourne vraiment.