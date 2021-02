comment le test de la volonté est lié à l’allongement des jours

Bien que nous ayons encore l’impression d’être dans les profondeurs froides et sombres de l’hiver, les jours s’allongent lentement, annonçant l’arrivée imminente du printemps.

La nourriture devrait occuper nos esprits pendant les prochains mois, alors que nous entreprenons le Carême alors que Pâques approche à grands pas. Mais comment la saison de jeûne du Carême est-elle intrinsèquement liée au printemps – et pourquoi utilisons-nous les 40 jours pour tester notre volonté?

Voici tout ce que vous devez savoir sur la période chrétienne, de toutes les dates clés, aux meilleures choses à abandonner pour le Carême.

Qu’est-ce que le mercredi des Cendres?

Le mercredi des Cendres, qui marque le début du Carême dans le calendrier chrétien, est observé par les Britanniques depuis des siècles. Sa date exacte change chaque année, car elle est déterminée par les dates de Pâques. Mais c’est toujours le lendemain du mardi gras, ou le jour des crêpes, et il tombe toujours en février ou mars. Cette année, il a lieu aujourd’hui, le 17 février.

En 2016, l’archevêque de Cantorbéry, Mgr Justin Welby, a suggéré que Pâques tombe à la même date chaque année. Le plan, qui programmerait la fête chrétienne le même dimanche chaque année, a été bien accueilli par les parents et les écoles, mais a mis en colère certains traditionalistes.

À l’heure actuelle, Pâques tombe le premier dimanche suivant la première pleine lune après l’équinoxe de printemps. Cela signifie qu’il peut tomber n’importe quel dimanche entre le 22 mars et le 25 avril. L’archevêque Welby a déclaré que Pâques devrait très probablement être fixée au deuxième ou troisième dimanche d’avril.

D’où provient le nom?

Le nom Mercredi des Cendres vient de la pratique consistant soit à marquer une croix sur le front d’un fidèle avec de la cendre, soit à saupoudrer de cendres sur son front, ce qui aurait été ritualisé par le pape Urbain II dès 1091.

Les églises catholique et méthodiste utilisent les cendres des branches de palmier bénies lors du service du dimanche des Rameaux de l’année précédente, tandis que l’Église d’Angleterre dit que les cendres «peuvent être faites» à partir des cendres de l’année précédente.

Lorsque la cendre est placée sur le front du fidèle, on dit traditionnellement les mots «Repentez-vous et croyez en l’Évangile» ou «Souvenez-vous que vous êtes poussière et que vous retournerez en poussière».

Parfois, la marque est laissée sur le front pour montrer qu’ils portent le signe de la croix dans le monde. Lors d’autres services, les cendres sont lavées comme un signe que l’adorateur a été purifié de ses péchés.

Souvent, la couleur violette est utilisée dans les églises tout au long du Carême. Associé au deuil, et donc à la souffrance de la crucifixion, on le voit sur les rideaux et les frontaux d’autel. La couleur est également symbolique de la royauté et célèbre la résurrection et la souveraineté.

Qu’est-ce que les gens abandonnent pour le Carême?

Comme le Carême commence le mercredi des Cendres, la date de l’observance chrétienne change chaque année, déterminée par l’équinoxe de mars et la célébration de Pâques.

Cette année, la saison de jeûne commence le mercredi 17 février et se termine le samedi 3 avril, le samedi précédant le dimanche de Pâques. Bien qu’il y ait toujours 46 jours entre le mercredi des Cendres et le dimanche de Pâques, les six dimanches ne sont pas comptés comme des jours de jeûne, en raison du calendrier chrétien attribuant ce jour particulier de la semaine aux fêtes.

Certaines personnes jeûnent pendant toute la période du Carême, comme un reflet du sacrifice de Jésus dans le désert de Judée. Certains chrétiens ne jeûneront que le mercredi des cendres et le vendredi saint, le vendredi avant le dimanche de Pâques.

Cependant, beaucoup de gens, même ceux qui ne vont pas à l’église, choisissent d’abandonner un vice particulier. Voici quelques-unes des options les plus populaires:

Sucre, y compris le chocolat

Café

Moi à

Boissons gazeuses

À emporter

De l’alcool

Fumer et vapoter

Procrastiner

Jurant

Acheter des vêtements

Netflix

Voyages de pub

Des médias sociaux

Jeux

Rencontres en ligne

Au lieu d’abandonner le chocolat, les boissons gazeuses ou les chips, beaucoup d’autres utilisent le Carême comme une période pour aider les autres. Des centaines de personnes participent au Défi des actes positifs de Carême, comme une autre façon de faire l’éloge de Dieu. Les participants exécutent un acte positif pour chacun des jours entre le mercredi des Cendres et le dimanche de Pâques. Ces «actes positifs» peuvent inclure appeler quelqu’un qui est seul, faire un don à une bonne cause, nettoyer après le dîner et laisser quelqu’un passer devant vous dans une file d’attente de supermarché.

Les origines du Carême

Le mercredi des Cendres marque le premier jour du Carême, une période de 40 jours (sauf le dimanche) qui précède Pâques dans le calendrier chrétien. Cette année, Pâques tombe le dimanche 4 avril.

Les chrétiens qui observent le Carême l’utilisent comme un moment de prière et de pénitence. En observant le Carême, les chrétiens se souviennent du sacrifice de Jésus-Christ, qui s’est retiré dans le désert et a jeûné pendant 40 jours.

Traditionnellement, les crêpes sont consommées la veille du mercredi des Cendres pour consommer des aliments riches et indulgents comme les œufs et le lait avant le début de la saison de jeûne de 40 jours du Carême.

Le mot anglais Lent n’a aucun lien avec la pratique du jeûne: il s’agit en fait d’une forme abrégée du vieil anglais «lencten», qui signifie «printemps».

Lié à l’ancien mot racine germanique «laŋgo-», qui signifie «long», beaucoup pensent que le mot Carême est lié à l’allongement des jours au cours de la saison. En fait, le nom anglo-saxon de mars – le mois où tombe habituellement le Carême – était «lenctentid», ce qui signifie «springtide».

Cependant, comme la saison de jeûne qui précède Pâques a toujours lieu au printemps, le mot Carême est vite devenu intrinsèquement lié à 40 jours de pénitence.

Sinon, comment le mercredi des Cendres est-il observé?

À Ashbourne, dans le Derbyshire, les joueurs passent généralement le mercredi des Cendres pour conclure le match de football annuel Royal Shrovetide. L’événement de deux jours, qui débute le mardi gras, oppose les Up’ards aux Down’ards dans une tentative de marquer dans des buts espacés de trois milles dans la ville de Peak District.