Comment le temps froid affecte votre respiration et que faire à ce sujet

L’automne est à nouveau à nos portes, et avec lui viennent non seulement des couleurs d’automne brillantes, mais aussi de longues nuits et de l’air frais et frais. Après un été chaud, cet air frais peut être agréable, surtout lorsque vous faites de l’exercice à l’extérieur. Mais plus il fait froid, plus il peut apporter une morsure lorsque vous respirez.

Lorsque vous sentez que l’air froid pique vos poumons, vous vous demandez peut-être comment le froid affecte votre respiration. Dans la plupart des cas, c’est juste une petite brûlure qui passe lorsque vous vous adaptez aux températures froides. Cependant, pour les personnes atteintes de certaines maladies pulmonaires, telles que l’asthme, l’air froid peut présenter un risque plus élevé. Regardons ce qui se passe lorsque vous respirez de l’air froid et ce que vous pouvez faire pour rester en sécurité si cela vous cause des problèmes.

L’air froid est de l’air sec

Le problème avec l’air froid n’est pas nécessairement le froid lui-même. En fait, nos poumons semblent assez robustes pour supporter des températures inférieures à zéro – il suffit de demander à n’importe quel athlète qui s’entraîne dans des conditions hivernales difficiles dans le Nord.

Le plus gros problème est que l’air froid contient beaucoup moins d’humidité que l’air chaud. Et cet air sec peut causer difficultés respiratoires si vous êtes sujet aux problèmes respiratoires. Même lorsque vous n’êtes pas à l’extérieur, l’air sec de votre maison, qui a été chauffé par une fournaise ou une chaudière, peut assécher le mucus de vos sinus, ce qui facilite l’enracinement des infections.

Pour toute personne souffrant d’asthme, de MPOC ou d’autres troubles pulmonaires, cet air froid et sec peut irriter les voies respiratoires et provoquer des symptômes respiratoires tels que toux, respiration sifflante et essoufflement.

L’air froid signifie plus de mucus

Lorsque votre mucus se dessèche dans des conditions fraîches et sèches, votre corps peut surcompenser en produisant encore plus de mucus. Comme l’air froid entre dans ton nez, il provoque l’expansion des vaisseaux sanguins, ce qui stimule davantage la production de mucus. C’est pourquoi vous avez souvent le nez qui coule lorsque vous rentrez du froid.

Encore une fois, le mucus remplit une fonction importante dans la prévention des infections, le filtrage de vos voies respiratoires et le maintien de l’humidité de votre cavité nasale et de vos poumons. C’est une défense naturelle, mais elle peut augmenter la congestion et aggraver d’autres symptômes si vous avez des problèmes respiratoires chroniques.

La saison de la grippe n’aide pas

Le froid peut également affecter indirectement votre respiration, par une augmentation saisonnière des virus du rhume et de la grippe. Le rhume et la grippe peut entraîner une augmentation de la production de mucus, et ce mucus peut également pénétrer dans les poumons, où il est connu sous le nom de flegme, et provoquer de la toux ou des symptômes respiratoires inférieurs pires.

Plus de mucus et de mucosités peuvent causer des problèmes respiratoires même chez les personnes généralement en bonne santé, et ils peuvent exacerber l’asthme ou d’autres problèmes respiratoires chez d’autres. En réalité, les trois quarts des asthmatiques disent que les virus du rhume et de la grippe peuvent déclencher leurs symptômes d’asthme.

Parce que le froid nous conduit à l’intérieur et atténue certaines de nos réponses immunitaires naturelles (comme lorsqu’il assèche notre mucus), ces virus se propagent plus librement pendant l’hiver. Cela peut rendre difficile de dire si les symptômes que vous avez sont simplement dus à la respiration d’air froid ou parce que vous descendez avec quelque chose.

Généralement, si les symptômes s’atténuent lorsque vous sortez du froid, ils sont probablement dus à l’air froid. Si ce n’est pas le cas, il se peut qu’il se passe quelque chose de plus – et il est peut-être temps de consulter un médecin. Notez également que vous devez toujours contacter votre médecin pour tout essoufflement inexpliqué ou inattendu.

Comment obtenir un soulagement et rester en bonne santé

Si vous êtes susceptible de souffrir de difficultés respiratoires dues à l’asthme, à la MPOC ou à d’autres affections respiratoires, il est important de prendre des précautions supplémentaires pendant les mois les plus froids. Voici quelques stratégies pour garder vos poumons et vos voies respiratoires aussi sains que possible lorsque l’air froid frappe.

Respirez par le nez. Votre nez réchauffe et humidifie l’air froid plus efficacement que votre bouche, donc respirer par le nez peut aider à réduire l’inconfort causé par l’air froid. Mettez un foulard sur votre nez et votre bouche. Cela emprisonne une partie de la chaleur de votre souffle et crée une isolation contre l’air froid. Restez hydraté. Air sec vous déshydrate plus rapidement, il est donc particulièrement important d’augmenter votre consommation de liquides en hiver. Rester hydraté gardera votre mucus et vos mucosités humides afin que vos voies nasales et vos poumons soient mieux isolés contre le froid. Utilisez un humidificateur à l’intérieur. Il est difficile de repousser l’air extérieur sec lorsque votre air intérieur est déjà sec comme un os. L’utilisation d’un humidificateur d’intérieur vous aidera à éviter de vous dessécher avant même d’avoir mis les pieds dehors. Assurez-vous de garder vos médicaments en stock. Si vous prenez des médicaments de soulagement rapide pour l’asthme ou la MPOC, assurez-vous de les avoir en stock et à portée de main lorsque vous sortez dans le froid. Utilisez vos médicaments immédiatement si vous commencez à ressentir des symptômes. Surveiller la qualité de l’air. La pollution de l’air peut aggraver encore les symptômes chez ceux qui ont des problèmes respiratoires. Assurez-vous de surveiller les prévisions de qualité de l’air et de rester à l’intérieur lorsque la pollution est élevée.



Dans la plupart des cas, l’air plus froid n’affecte pas notre respiration de manière significative. Cela signifie généralement un léger inconfort, mais rien de plus. Ce n’est pas vrai pour tout le monde, cependant. Si vous souffrez d’asthme, de MPOC ou d’une autre affection respiratoire, vous constaterez peut-être que l’air froid exacerbe ces problèmes.

N’oubliez pas non plus que votre état de santé peut changer et que certaines maladies peuvent vous rendre plus vulnérable aux difficultés respiratoires. Si vous avez de la difficulté à respirer en hiver, parlez-en à votre médecin et assurez-vous d’être bien préparé pour sortir.

