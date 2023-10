Selon une étude récente menée par des chercheurs de l’Université de Californie du Sud et de l’Université d’Arizona, les personnes âgées de 60 ans et plus pourraient être confrontées à un risque plus élevé de démence si elles participent fréquemment à des activités inactives, comme rester assises en regardant la télévision ou en conduisant.

Leur étude a montré que le risque de démence augmente considérablement chez les adultes qui passent plus de 10 heures par jour à adopter des comportements sédentaires comme être assis – une découverte notable si l’on considère que l’Américain moyen est sédentaire environ 9,5 heures par jour.

L’étude, publiée mardi 12 septembre dans JAMA, a également révélé que la manière dont le comportement sédentaire s’accumule au cours de la journée n’avait pas autant d’importance que le temps total passé en sédentarité chaque jour. Qu’il soit pratiqué sur des périodes prolongées s’étalant sur plusieurs heures ou étalé par intermittence tout au long de la journée, le comportement sédentaire total avait une association similaire avec la démence selon l’auteur de l’étude David Raichlen.

Méthodes et résultats de recherche

«Beaucoup d’entre nous connaissent le conseil courant selon lequel il est conseillé d’interrompre les longues périodes de position assise en se levant toutes les 30 minutes environ pour se tenir debout ou marcher. Nous voulions voir si ces types de schémas étaient associés au risque de démence. Nous avons constaté qu’une fois que l’on prend en compte le temps total passé en sédentarité, la durée des périodes de sédentarité individuelles n’a pas vraiment d’importance », a déclaré Raichlen, professeur de sciences biologiques et d’anthropologie à l’université.

Les chercheurs ont utilisé les données de la UK Biobank, une base de données biomédicale à grande échelle regroupant des participants à travers le Royaume-Uni, pour étudier les liens possibles entre le comportement sédentaire et le risque de démence.

Dans le cadre d’une sous-étude de la Biobanque britannique, plus de 100 000 adultes ont accepté de porter des accéléromètres, des appareils portés au poignet pour mesurer les mouvements, 24 heures sur 24 pendant une semaine. Les chercheurs se sont concentrés sur un échantillon d’environ 50 000 adultes de cette sous-étude âgés de plus de 60 ans qui n’avaient pas reçu de diagnostic de démence au début de l’étude.

Les chercheurs ont ensuite appliqué un algorithme d’apprentissage automatique pour analyser le vaste ensemble de données des lectures de l’accéléromètre et classer les comportements en fonction de différentes intensités d’activité physique. L’algorithme a pu distinguer différents types d’activités, comme le comportement sédentaire et le sommeil. Les données de l’accéléromètre, combinées à des techniques informatiques avancées, ont fourni aux chercheurs une mesure objective du temps passé à adopter différents types de comportements sédentaires.

Après une moyenne de six ans de suivi, les chercheurs ont utilisé les dossiers des patients hospitalisés et les données du registre des décès pour déterminer le diagnostic de démence. Ils ont trouvé 414 cas positifs pour la démence.

Ensuite, l’équipe a ajusté son analyse statistique en fonction de certaines données démographiques (par exemple, l’âge, le sexe, le niveau d’éducation, la race/origine ethnique, les maladies chroniques, la génétique) et les caractéristiques du mode de vie (activité physique, régime alimentaire, consommation de tabac et d’alcool, santé mentale autodéclarée). cela pourrait affecter la santé du cerveau.

Le temps total passé sédentaire chaque jour augmente le risque de démence

Bien qu’un comportement sédentaire élevé soit associé à un risque accru de démence, les chercheurs ont découvert qu’il existait certains comportements sédentaires qui n’étaient pas associés à la démence.

« Nous avons été surpris de constater que le risque de démence commence à augmenter rapidement après 10 heures de sédentarité chaque jour, quelle que soit la manière dont le temps de sédentarité a été accumulé. Cela suggère que c’est le temps total passé en sédentarité qui détermine la relation entre le comportement sédentaire et le risque de démence, mais surtout, des niveaux plus faibles de comportement sédentaire, jusqu’à environ 10 heures, n’étaient pas associés à un risque accru », a déclaré l’auteur de l’étude Gene Alexander, professeur. de psychologie et de psychiatrie à l’Evelyn F. McKnight Brain Institute de l’Université d’Arizona et d’Arizona

“Cela devrait rassurer ceux d’entre nous qui travaillent dans un bureau et qui impliquent de longues périodes de position assise, à condition de limiter notre temps quotidien total passé en position sédentaire”, a déclaré Raichlen.

L’étude s’appuie sur leurs recherches antérieures , qui a utilisé des données de santé autodéclarées pour étudier comment certains types de comportement sédentaire, comme s’asseoir et regarder la télévision, affectent plus que d’autres le risque de démence.

« Notre dernière étude fait partie de nos efforts plus vastes visant à comprendre comment le comportement sédentaire affecte la santé cérébrale sous plusieurs angles. Dans ce cas, les accéléromètres portables fournissent une vision objective du temps que les gens consacrent à un comportement sédentaire, qui complète nos analyses antérieures », a déclaré Raichlen.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour établir la causalité et savoir si l’activité physique peut atténuer le risque de développer une démence, ont indiqué les auteurs.

L’étude a été financée par les subventions P30AG072980, P30AG019610, R56AG067200, R01AG064587 et R01AG072445 du

” data-gt-translate-attributes=”[“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”]”> Instituts nationaux de la santé et un financement de l’État de l’Arizona, du ministère des Services de santé de l’Arizona et de la McKnight Brain Research Foundation. Le contenu relève de la seule responsabilité des auteurs et ne représente pas nécessairement les opinions officielles des National Institutes of Health.