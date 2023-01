Comment le télescope spatial James Webb a brisé l’univers

Mais la vitesse à laquelle JWST a fait des découvertes est due à plus que ses capacités intrinsèques. Les astronomes se sont préparés pendant des années aux observations qu’il ferait, développant des algorithmes capables de transformer rapidement ses données en informations utilisables. Une grande partie des données est en libre accès, ce qui permet à la communauté astronomique de les parcourir presque aussi vite qu’elles arrivent. Ses opérateurs ont également tiré les leçons du prédécesseur du télescope, Hubble, en remplissant autant que possible son programme d’observation.

Pour certains, le volume considérable de données extraordinaires a été une surprise. “C’était plus que ce à quoi nous nous attendions”, déclare Heidi Hammel, scientifique interdisciplinaire de la NASA pour le JWST et vice-présidente pour la science à l’Association des universités pour la recherche en astronomie à Washington, DC. « Une fois que nous sommes passés en mode opérationnel, c’était juste non-stop. Chaque heure, nous regardions une galaxie ou une exoplanète ou une formation d’étoiles. C’était comme une lance à incendie. »

Maintenant, des mois plus tard, JWST continue d’envoyer des tonnes de données aux astronomes étonnés sur Terre, et il devrait transformer notre compréhension de l’univers lointain, des exoplanètes, de la formation des planètes, de la structure galactique et bien plus encore. Tous n’ont pas apprécié la vague d’activités, qui a parfois reflété l’accent mis sur la vitesse par rapport au processus scientifique, mais il ne fait aucun doute que le JWST enchante le public à travers le monde à un rythme effréné. Les vannes se sont ouvertes – et elles ne se referment pas de si tôt.

Ouverture du tuyau

JWST orbite autour du soleil autour d’un point stable à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Son miroir primaire géant recouvert d’or, aussi haut qu’une girafe, est protégé de l’éblouissement du soleil par un pare-soleil de la taille d’un court de tennis, permettant des vues sans précédent de l’univers en lumière infrarouge.

Le télescope tardait à venir. Conçu pour la première fois dans les années 1980, il était autrefois prévu de le lancer vers 2007 pour un coût de 1 milliard de dollars. Mais sa complexité a causé d’importants retards, dévorant de l’argent jusqu’à ce qu’à un moment donné, il soit surnommé “le télescope qui a mangé l’astronomie”. Lorsque JWST a finalement été lancé, en décembre 2021, son coût estimé avait grimpé à près de 10 milliards de dollars.

Même après le lancement, il y a eu des moments d’anxiété. Le voyage du télescope vers son emplacement cible au-delà de l’orbite de la lune a pris un mois, et des centaines de pièces mobiles ont été nécessaires pour déployer ses différents composants, y compris son énorme pare-soleil, qui est nécessaire pour garder les instruments sensibles à l’infrarouge au frais.