World Chase Tag / John Meyer

Tag est passé du jeu d’enfance au spectacle compétitif. C’est ainsi.

Comment transformer un jeu classique pour enfants en sport? Les fondateurs de World Chase Tag l’ont compris. Regardez la vidéo ci-dessus pour découvrir leur histoire.

Les frères Christian Devaux et Damien Devaux ont fondé World Chase Tag après avoir été inspirés par leurs propres jeux de tag à Windsor, au Royaume-Uni. De là, il est passé d’un passe-temps à un sport avec un bassin de talents athlétiques – les athlètes de parkour – qui avait longtemps été ignoré. Maintenant, il existe des stratégies, une terminologie spécifique aux balises et même une infrastructure multimédia entourant le jeu de terrain de jeu classique. Les commentateurs disséquent les stratégies sur YouTube et le sport a fait ses débuts à la télévision en Amérique.

Les stratégies pour World Chase Tag s’inspirent de la tradition du parkour mais aussi d’influences aussi variées que les sports de balle et la gymnastique. C’est un jeu qui développe rapidement un vocabulaire, du «ralenti» au «troupeau», ainsi que des personnalités uniques.

Mais comme le montre la vidéo ci-dessus, tout découle de cette passion initiale pour un jeu d’arrière-cour qui était suffisamment excitant pour devenir un sport regardé par des millions de personnes.

Vous pouvez trouver cette vidéo et tous Vidéos de Vox sur YouTube.