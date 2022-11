Comment le suspect de l’attaque de Pelosi a plongé dans la haine en ligne

“Vous parliez de politique, et il n’était tout simplement pas rationnel”, a déclaré M. Ciccarelli. “Il pensait juste qu’un côté mentait et qu’un côté disait la vérité. C’était très noir et blanc. Et il était juste en train d’être renforcé.

M. Ciccarelli, qui a emmené M. DePape aux repas de Thanksgiving et de Noël et était la chose la plus proche de la famille que M. DePape avait ces dernières années, a suggéré dans une interview que M. DePape était tourmenté par ses émotions.

“Alors il s’est dissocié et il a géré ses sentiments en jouant essentiellement à des jeux informatiques chaque fois qu’il ne travaillait pas”, a déclaré M. Ciccarelli. “Il n’avait pas d’amis. Il n’avait pas de vie sociale.

De retour en Colombie-Britannique, les parents et anciennes connaissances de M. DePape ont tenté de concilier la nouvelle de l’attaque brutale contre M. Pelosi avec la personne qu’ils connaissaient bien autrefois.

Gene DePape, le beau-père de M. DePape, qui pendant un certain temps « l’a élevé comme le mien » après avoir divorcé de la mère de M. DePape, a décrit son beau-fils comme gentil et calme, et comme quelqu’un qui n’a jamais eu d’ennuis. Mais il a dit qu’il s’était inquiété pour son beau-fils lorsque, adolescent, David a semblé s’isoler de plus en plus et est devenu obsédé par les jeux vidéo.

Gene DePape a déclaré avoir tenté pendant des années de renouer avec son beau-fils, en vain.

Mark DePape, l’oncle de David DePape, a déclaré qu’il n’avait pas vu son neveu depuis plus de 20 ans.

“Il a juste décidé un jour: il était parti”, a déclaré Mark DePape.

Une connaissance du lycée, Loretta Court Brisco, a décrit David DePape dans un message Facebook comme quelqu’un “ne cherchant pas à se faire remarquer ou à se démarquer”. Un autre, Alisha Mills, a déclaré qu’il était “impressionnable” et “un peu suiveur”.