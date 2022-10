Comment le succès du mouvement pour la transparence salariale va changer les offres d’emploi

Un nombre croissant d’États et de municipalités adoptent des lois sur la transparence des salaires, un tremplin vers l’élimination des écarts salariaux fondés sur le sexe, la race et d’autres pratiques déloyales. Un résultat immédiat, cependant, est une mosaïque de réglementations qui peuvent être déroutantes et difficiles à respecter pour les entreprises, en particulier les plus petites.

C’est une chose à laquelle les entreprises doivent faire face, compte tenu de la trajectoire que prennent ces lois et du fait que les demandeurs d’emploi y sont largement favorables. Selon un rapport de Lattice, un fournisseur de services de gestion de la performance et de la rémunération, 67 % des employés conviennent que les employeurs devraient être plus transparents dans leurs pratiques de rémunération et 35 % sont tout à fait d’accord.

Un rapport séparé du moteur de recherche d’emploi Adzuna a révélé que 22% des demandeurs d’emploi pensent que la transparence des salaires sur les offres d’emploi devrait être la priorité absolue des employeurs, et environ un tiers des chercheurs d’emploi ont déclaré qu’ils n’assisteraient pas à un entretien d’embauche sans savoir ce que l’employeur est prêt. offrir.

Voici quelques façons importantes dont la pression pour une plus grande transparence des salaires changera la façon dont les employeurs perçoivent les offres d’emploi.

Même sans loi, attendez-vous à ce que la transparence des salaires devienne la norme

Les lois sur la transparence des salaires ont proliféré à travers le pays, avec un nombre croissant d’États, dont la Californie, le Colorado, le Connecticut, le Maryland et Washington, promulguant une sorte de loi sur la transparence des salaires.

Dave Carhart, vice-président des services de conseil chez Lattice, privilégie une approche stratégique où les entreprises évaluent de manière proactive leur position sur la transparence, même si ce n’est pas une exigence absolue.

“Les entreprises consacrent beaucoup de travail supplémentaire maintenant afin qu’elles puissent non seulement se conformer, mais aussi avoir une stratégie de rémunération efficace dans cet environnement où elles doivent fournir plus de transparence”, a déclaré Carhart, dont l’entreprise a commencé à partager les échelles salariales au début de l’année dernière. .

“Une fois que les gens travailleront dans des entreprises où la transparence des salaires est la norme, il semblera étrange, ou secret, que les entreprises ne les partagent pas, même s’il n’y a pas d’obligation légale de le faire”, a déclaré Carhart.

Les propriétaires d’entreprise doivent être transparents, même si la loi ne l’exige pas, en raison des avantages pour les demandeurs d’emploi et les employeurs, a-t-il déclaré. Un candidat qui souhaite gagner 100 000 $ ne postulera probablement pas à un emploi annonçant un salaire de 50 000 $, de sorte que les candidats seront probablement plus appropriés pour le poste. “Cela fait gagner du temps et de l’énergie aux deux parties”, a-t-il déclaré.

Le nombre de travailleurs est essentiel, tout comme l’emplacement à l’ère du travail à distance

Les lois varient selon la juridiction en ce qui concerne les entreprises couvertes et les nuances de la manière de s’y conformer. La nouvelle loi élargie de la Californie, par exemple, qui entrera en vigueur le 1er janvier, s’applique aux entreprises de 15 employés ou plus. La loi sur la transparence des salaires de la ville de New York, quant à elle – qui doit entrer en vigueur le 1er novembre – inclut les employeurs de quatre employés ou plus, à condition qu’au moins un travaille à New York.

Toutes les entreprises devront comprendre comment l’ensemble croissant de lois peut s’appliquer à elles, a déclaré Peter Glennon, fondateur du cabinet d’avocats Glennon à Rochester, New York. Ceci est particulièrement important car de plus en plus d’entreprises cherchent à embaucher des travailleurs à distance, a déclaré Glennon, qui a été impliqué dans des questions de salaire et d’emploi dans plus de 20 États.

Certaines entreprises ont choisi de ne pas recruter dans certains États en raison de leurs lois sur la transparence des salaires, excluant explicitement les candidats distants originaires de ces États dans leurs offres d’emploi.

Carhart pense qu’il s’agit d’une erreur tactique. Créer une stratégie de rémunération efficace et prendre des décisions sur le salaire qu’une entreprise peut défendre – plutôt que de quitter ou d’éviter certains marchés – conduit à de meilleurs résultats commerciaux, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas quelque chose où l’évitement est une stratégie efficace à long terme.”

Les employés devront peut-être être mieux payés à tous les niveaux

Les salaires des nouveaux employés devenant plus transparents, cela pourrait forcer la main de nombreuses entreprises à augmenter les salaires de tous les employés, a déclaré Ben Johnston, directeur de l’exploitation de Kapitus, qui fournit du financement aux petites et moyennes entreprises. Les employés à long terme verront leur entreprise payer un prix du marché plus élevé pour attirer de bons talents, a déclaré Johnston. En conséquence, ils “frapperont probablement à la porte de leur patron pour demander des salaires plus élevés”, a-t-il ajouté.

Cela pourrait être difficile pour certaines entreprises, c’est donc quelque chose qu’elles doivent au moins planifier lorsqu’elles cherchent à se développer dans un environnement de salaires inflationnistes.

Les offres d’emploi iront toujours au-delà des signes dollar

De nombreuses petites entreprises paient moins que les grandes entreprises, et ces différences sont susceptibles de devenir plus évidentes à mesure que la tendance à la transparence des salaires se développera. Il est conseillé aux petites entreprises de se concentrer davantage sur les “intangibles” dans leurs offres d’emploi, a déclaré John Arendes, directeur général de Traliant, un fournisseur de formation en ligne sur la conformité. Cela inclut des facteurs tels que la qualité de vie, l’équilibre travail-vie personnelle, les options de travail flexibles, le télétravail complet et d’autres avantages, a déclaré Arendes, dont l’entreprise a commencé à publier des échelles de salaire pour tous les emplois au cours des 12 derniers mois.

La possibilité de travailler à distance, notamment, pourrait suffire à faire basculer le balancier. Les requêtes de recherche de travail à distance ont grimpé en flèche de 300 % de juillet 2021 à juillet 2022, selon une étude sur les emplois compilée par Semrush, une plateforme SaaS de gestion de la visibilité en ligne et de marketing de contenu.

En effet, les candidats recherchent plus qu’un simple salaire de premier ordre.

“Les petites entreprises doivent trouver comment rivaliser sur des différenciateurs que les grandes entreprises ne peuvent tout simplement pas donner – et cela concerne en grande partie l’équilibre travail-vie personnelle”, a déclaré Arendes.