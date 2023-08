Comment le succès de Chandrayaan-3 peut offrir d’énormes avantages économiques à l’Inde

Mercredi, le vaisseau spatial Chandrayaan-3 a atterri sur la Lune – un événement susceptible de générer de réels avantages économiques.

Chandrayaan-3 est la troisième mission d’exploration lunaire menée par l’Organisation indienne de recherche spatiale. L’Inde est devenue le quatrième pays après les États-Unis, l’ex-Union soviétique (aujourd’hui la Russie) et la Chine à réaliser un atterrissage en douceur sur la surface lunaire.

Les atterrissages en catastrophe – comme ce qui s’est passé avec Chandrayaan-2 – ne comptent pas.

Après l’atterrissage de Chandrayaan-3, le rover Pragyan est sorti de l’atterrisseur Vikram pour parcourir la surface lunaire et collecter des données.

Le succès de la mission a non seulement aidé l’Inde à faire de grands progrès dans la course à l’espace, mais pourrait également s’avérer être un formidable coup de pouce pour l’économie du pays.

Le monde a déjà constaté les avantages quotidiens des efforts spatiaux précédents, comme l’accès à l’eau potable grâce au recyclage de l’eau sur la Station spatiale internationale, l’accès Internet quasi mondial fourni par Starlink pour l’éducation, les progrès dans la production d’énergie solaire et les technologies de la santé.

Avec une demande croissante de données mondiales d’imagerie, de positionnement et de navigation par satellite, plusieurs rapports indiquent que le monde est déjà dans une phase de croissance exponentielle de l’économie spatiale. Un rapport de Deloitte souligne que depuis 2013, plus de 272 milliards de dollars américains ont été levés par le biais du capital-investissement dans 1 791 entreprises.

Dans son rapport annuel, la Space Foundation a noté que l’économie spatiale mondiale avait déjà atteint une valeur de 546 milliards de dollars au deuxième trimestre 2023. Cela représente une augmentation de 91 % en valeur au cours de la dernière décennie.

Pour de nombreux pays, la participation à l’économie spatiale naissante pourrait avoir d’énormes bénéfices en aval pour leur propre économie, tout en incitant leurs citoyens à s’engager dans la nouvelle ère spatiale.

L’économie spatiale de l’Inde devrait atteindre 13 milliards de dollars d’ici 2025.

À titre de comparaison, la stratégie spatiale civile australienne 2019-2028 vise à tripler la contribution du secteur au PIB pour la porter à 12 milliards de dollars australiens et à créer 20 000 emplois supplémentaires d’ici 2030.

Un alunissage réussi témoignera également des prouesses technologiques de l’Inde.

Bien que la NASA ait réussi à envoyer des humains sur la Lune lors du programme Apollo il y a plus de 50 ans, beaucoup semblent avoir oublié les étapes progressives et les énormes sommes d’argent qu’il a fallu pour y parvenir.

Il y avait également de nombreuses inconnues, y compris de réelles inquiétudes quant au fait que la surface lunaire était si molle et poussiéreuse en raison de milliards d’années de bombardements de météorites que les vaisseaux spatiaux s’enfonceraient dans la surface comme des sables mouvants – une inquiétude qui, heureusement, s’est avérée infondée.

Mais même avec l’informatique avancée et la technologie de pointe du 21e siècle, les difficultés du vol spatial restent les mêmes : votre système peut-il maintenir des communications stables et fonctionner de manière autonome dans une grande variété de conditions extrêmes ?

La première tentative de l’Inde pour atteindre la Lune avec Chandrayaan-1 a réussi à atteindre presque tous ses objectifs de mission et ses buts scientifiques, y compris la détection pour la première fois de traces d’eau sur la surface lunaire.

Mais l’Organisation indienne de recherche spatiale a perdu le contact avec le vaisseau spatial après seulement 312 jours de sa mission prévue de deux ans.

Néanmoins, Chandrayaan-1 est considéré par beaucoup comme un succès phénoménal, ayant remporté des prix de la National Space Society et de l’American Institute of Aeronautics and Astronautics.

Le 6 septembre 2019, l’Inde a de nouveau tenté d’atteindre la Lune avec l’atterrisseur Vikram transportant le rover Pragyan dans le cadre de la mission Chandrayaan-2.

Cependant, à 2,1 km au-dessus de la surface lunaire, le contact avec l’atterrisseur a été perdu, et des images prises par la NASA ont ensuite confirmé qu’il s’était écrasé sur la surface.

Des problèmes associés à la coordination à bord des cinq moteurs et à l’orientation de l’atterrisseur pendant la marche de la caméra et la phase de freinage finale de sa descente ont été attribués à la panne du vaisseau spatial.

Des problèmes avec les logiciels embarqués et les séquences d’atterrissage autonomes ont également entraîné l’échec des tentatives de deux autres pays d’alunir au cours des trois dernières années.

Le 11 avril 2019, l’atterrisseur israélien Beresheet a tenté un atterrissage en douceur dans la partie nord de Mare Serenitatis, mais un gyroscope de la centrale inertielle est tombé en panne pendant la procédure de freinage, entraînant une perte de communication à 2,1 km au-dessus de la surface.

Si elle avait réussi, Beresheet aurait été la première mission réussie à financement privé et la première mission israélienne sur la Lune.

Le 25 avril 2023, la société japonaise à financement privé iSpace a tenté un atterrissage en douceur de son atterrisseur Hakuto-R transportant le rover Rashid des Émirats arabes unis.

L’analyse effectuée par les ingénieurs d’iSpace a confirmé plus tard que l’ordinateur de bord était programmé pour ignorer l’altimètre radar laser s’il entre en conflit avec la position prévue du vaisseau spatial.

En raison d’un changement de dernière minute de la zone d’atterrissage prévue, un changement soudain d’altitude alors que le vaisseau spatial franchissait le bord d’un cratère a été interprété comme une erreur, obligeant le vaisseau spatial à planer à 5 km au-dessus de la surface lunaire avant d’épuiser son carburant et de chuter. à la surface.

Ensemble, les échecs de Chandrayaan-2, Beresheet et Hakuto-R mettent en évidence les difficultés des vols spatiaux modernes et l’importance de la redondance logicielle, de l’ingénierie des systèmes et de la gestion du changement, même à une époque de détection avancée et de puissance de traitement élevée.

Tirant les leçons de Chandrayaan-2, Chandrayaan-3 présente plusieurs améliorations par rapport à son prédécesseur.

Chandrayaan-3 disposera également de quatre moteurs avec accélérateur et orientation réglables ainsi que d’un vélocimètre laser Doppler, ce qui signifie qu’il pourra contrôler son attitude et son orientation dans toutes les phases de descente – contrairement à Chandrayaan-2.

L’atterrisseur Vikram transporte des versions plus sensibles d’instruments déjà présents sur la surface lunaire, notamment un sismomètre pour détecter les tremblements de lune, une sonde à plasma de Langmuir pour mesurer le comportement des particules chargées du Soleil à la surface lunaire et un rétroréflecteur fourni par la NASA comme celui-ci. laissé par Apollo 11.

Une sonde thermique sera également insérée à 10 cm dans le sol et fournira des mesures du gradient de température tout au long de la journée, ce qui pourra améliorer la connaissance des scientifiques sur les zones de stabilité de ressources comme la glace d’eau aux pôles de la Lune.

L’atterrisseur Vikram transporte également un rover lunaire à six roues de 26 kg appelé Pragyan, de la taille d’un golden retriever.

Il transporte deux charges utiles : un spectromètre à rayons X de particules alpha et un spectroscope à décomposition induite par laser pour mesurer la composition des roches et du sol lunaires.

Bien que ces instruments aient déjà été utilisés par la NASA sur plusieurs de ses rovers martiens ainsi que par l’Administration spatiale nationale chinoise sur ses rovers Yutu sur la Lune, Pragyan explorera de nouvelles régions.

La mission Chandrayaan-3 mettra en évidence la manière dont l’espace devient plus accessible et démontrera la persévérance et la ténacité constantes de l’Inde dans l’accomplissement de missions difficiles.

Cela est également de bon augure pour la participation de l’Inde à la nouvelle course à l’espace visant à construire des infrastructures permanentes sur la Lune. En 2021, la Chine et la Russie ont annoncé qu’elles construiraient ensemble une base lunaire et ont invité d’autres pays à rejoindre leur Station internationale de recherche lunaire, comme alternative au programme américain Artemis. L’Inde est devenue signataire des accords Artemis en juillet 2023.

À chaque mission réussie, les connaissances de l’humanité sur la surface et l’environnement lunaires continuent de croître, ce qui signifie que les risques associés à l’accès et au séjour sur la Lune sont réduits.

Daniel Ricardo est doctorant au sein du groupe de traitement des ressources extraterrestres de l’université de technologie de Swinburne et co-fondateur et directeur de mission de l’Australian Rover Challenge.

Publié initialement sous Creative Commons par 360infos.