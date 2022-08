Comment le style désordonné de Schumer offre aux Dems : “Je persiste”

WASHINGTON (AP) – Chaussures enlevées, un récipient presque vide de restes, un verre de vin inachevé – c’était le portrait épuisé de l’un des démocrates les plus puissants de Washington après l’adoption par le Sénat du vaste programme de santé, de climat et d’économie du président Joe Biden .

Chuck Schumer de New York est effectivement passé de la minorité au chef de la majorité du Sénat américain le matin de l’insurrection du Capitole du 6 janvier 2021, et il a dirigé la chambre à travers une course tumultueuse, désordonnée et pourtant étonnamment productive avec la plus longue répartition égale Sénat 50-50 dans l’histoire de la nation.

Il n’est pas méthodique, comme l’attestent les miettes éparpillées sur le tapis sénatorial de son bureau à côté du Sénat.

Mais avec une volonté de négocier des compromis politiquement désagréables et la volonté d’un New-Yorkais de continuer à harceler ses collègues, Schumer utilise le fragile congrégation du Sénat de son parti pour des réalisations importantes et importantes jamais vues ces dernières années.

“Persistance. Je persiste », a déclaré Schumer dans une interview dimanche soir après la session 24 heures sur 24 et l’adoption par le Sénat du projet de loi de Biden.

Le paquet de 740 milliards de dollars, moins d’une fois envisagé mais toujours énorme, serait une grande victoire législative pour tout président et son parti. Pour Biden et les démocrates, cela s’appuie sur des aspirations de longue date à réduire les coûts des soins de santé, à taxer les grandes entreprises qui ne paient pas leur part et à lancer le plus gros investissement du pays, quelque 375 milliards de dollars, pour lutter contre le changement climatique. Avec les revenus provenant des impôts sur les sociétés et permettant au gouvernement fédéral de négocier certains coûts des médicaments sur ordonnance avec les sociétés pharmaceutiques, les 300 milliards de dollars restants sont consacrés à la réduction du déficit.

Tout le monde n’encourage pas Schumer.

Les républicains se moquent de l’effort des démocrates comme “encore une autre frénésie imprudente de taxation et de dépenses”, comme l’a dit le chef du GOP au Sénat, Mitch McConnell. Au cours du week-end, il a fait valoir que les démocrates avaient confondu leur mince contrôle, le vice-président Kamala Harris étant en mesure d’émettre un vote décisif, comme un mandat pour des objectifs politiques de grande envergure.

Et le projet de loi de 755 pages vient s’ajouter à une série d’initiatives tout aussi épurées, de profondes déceptions pour l’aile libérale du parti. Mais certains ont été soutenus par des républicains avec un rare accord bipartisan, s’ajoutant à un Congrès avec des gains inattendus.

La mesure de violence armée la plus sévère depuis une génération, un effort bipartisan pour resserrer qui peut posséder des armes à feu, est désormais loi. Cette semaine, Biden est sur le point de promulguer une loi bipartite de 280 milliards de dollars pour stimuler l’industrie des semi-conducteurs ainsi qu’une mesure de près de 300 milliards de dollars pour aider les anciens combattants exposés à des foyers de combustion toxiques.

À eux seuls, les démocrates se sont musclés à travers un paquet d’aide COVID de 1 billion de dollars que McConnell appelle un buffet de «dépenses libérales à volonté». Mais McConnell et les républicains ont rejoint Schumer en adoptant le projet de loi bipartisan d’infrastructure de 1 billion de dollars pour les routes, le haut débit et d’autres besoins du pays.

En plus de la législation, au cours des 18 derniers mois sous la direction de Schumer, le Sénat a tenu le quatrième procès de destitution présidentielle du pays, acquittant finalement Donald Trump pour avoir incité à l’insurrection du Capitole ; a ratifié l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN et a confirmé la première femme noire, Ketanji Brown Jackson, comme juge à la Cour suprême des États-Unis.

“C’est le plus long sénat divisé de manière égale, et c’est un véritable hommage au leader Schumer qu’il ait réussi à rassembler les 50 démocrates derrière un programme législatif”, a déclaré le sénateur Chris Coons, démocrate du Delaware.

“N’oubliez pas que n’importe lequel d’entre eux aurait été le plus gros projet de loi adopté au Congrès. Oh, n’avons-nous pas fait un énorme projet de loi bipartite sur les infrastructures l’année dernière ? C’était le plus gros depuis une génération ? Et avant cela, le plan de sauvetage américain ? Oui.”

Contrairement aux précédentes sessions très productives du Congrès, Schumer ne bénéficie pas des grandes majorités généralement requises pour faire le travail. La tradition de l’obstruction systématique, avec son seuil de 60 voix pour faire avancer la plupart des mesures, est un outil puissant utilisé par McConnell et les républicains (et les démocrates, lorsqu’ils sont minoritaires) qui peut bloquer presque toutes les initiatives.

Sans marge d’erreur, Schumer s’est appuyé sur une compétence vitale – parler

Lorsqu’il est devenu leader démocrate pour la première fois, alors minoritaire, il a élargi son équipe de direction pour inclure près de la moitié du caucus, s’assurant que tous les segments – de Bernie Sanders à gauche à Joe Manchin plus à droite – avaient un siège à la table. Son téléphone à clapet est devenu une partie tellement intégrante de sa stratégie de communication que Schumer le présente maintenant comme un accessoire, un rappel de sa façon de travailler.

Et puis il y a les dîners.

Après que Manchin se soit brusquement éloigné des pourparlers avec Biden sur la proposition originale du parti Build Back Better, Schumer a invité le sénateur de Virginie-Occidentale à dîner.

“J’ai dit, écoutez, Joe, nous devons faire quelque chose ici”, se souvient Schumer.

Au cours de spaghettis et de boulettes de viande le lendemain de la Saint-Valentin dans un restaurant italien de Capitol Hill, Schumer s’est mis au travail.

«Et j’ai dit: Écoutez, vous avez beaucoup d’influence ici. Tu as prouvé que tu étais prêt à tout arrêter. Mais je dois faire voter 49 sénateurs là-dessus. Cela ne peut pas être ce que vous voulez », a déclaré Schumer à l’ancien gouverneur qu’il avait recruté pour se présenter au Sénat il y a dix ans. “Il doit y avoir un compromis.”

Cette volonté de Schumer de prendre le mal politique avec le bien – dans le cas de Manchin, l’insistance du sénateur de l’État du charbon sur les politiques de l’industrie pétrolière et gazière que les libéraux déplorent – ​​exaspère les libéraux et menace quelque peu l’emprise de Schumer sur le pouvoir.

Sanders a qualifié le paquet final d’insuffisant, même s’il a voté pour, et la représentante progressiste de Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, a été considérée comme une puissante démocrate de New York qui pourrait un jour défier Schumer lors d’une élection primaire. Plus près de l’hémicycle, plusieurs sénateurs pourraient s’imaginer un jour être le chef de la majorité.

Le point de vue de Schumer : “Mon travail consiste à faire avancer les choses.”

“C’est très facile d’être un Mitch McConnell”, a-t-il déclaré à propos du républicain qui se vantait d’envoyer au “cimetière” les projets de loi des démocrates de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à la Chambre lorsqu’il était chef de la majorité.

« C’est facile d’arrêter les choses, surtout dans un Sénat qui est conçu pour arrêter les choses. C’est difficile de faire avancer les choses. »

Schumer a toujours voulu être le chef du Sénat depuis son élection il y a plus de 20 ans. Mais même lui a été quelque peu surpris lorsque deux démocrates géorgiens, Rafael Warnock et Jon Ossoff, ont remporté leurs élections spéciales du 5 janvier 2021, faisant basculer la majorité.

À 4 heures du matin le 6 janvier, Schumer a été informé des derniers décomptes de la nuit électorale. Il prononçait un discours au Sénat en tant que chef présumé quelques heures plus tard lorsqu’un officier de police du Capitole l’a attrapé par le col de sa chemise et l’a tiré du sol.

Conduits dans un endroit sûr alors que la foule d’émeutiers fidèles à Trump prenait d’assaut le Capitole, lui et les autres dirigeants du Congrès ont convenu de reprendre la session cette nuit-là, déterminés à terminer la certification de l’élection présidentielle et à passer aux travaux du nouveau Congrès.

Lisa Mascaro, Associated Press