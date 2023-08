Comment le stress affecte votre vision et que faire à ce sujet

Tout le monde vit le stress différemment : physiquement, mentalement et émotionnellement. Certaines personnes peuvent éprouver des problèmes de sommeil, des maux de tête, des problèmes digestifs ou même des problèmes visuels comme effet secondaire du stress. Si votre vision semble se détériorer lorsque vous êtes stressé, sachez qu’il existe un lien entre les deux.

Il existe des moyens d’éviter que ce problème ne se produise, mais il est d’abord important de comprendre pourquoi il se produit en premier lieu.

Comment le stress affecte vos yeux

Le stress commence dans le système nerveux sympathique, la partie de votre système qui envoie les signaux de combat ou de fuite. C’est la réponse naturelle du corps lorsqu’il pense que vous êtes en danger et aussi lorsque vous vous sentez dépassé. Si le système nerveux parasympathique – celui qui vous équilibre et vous calme – n’intervient pas, vous restez stressé.

Le problème d’être dans un état de stress constant est que cela peut potentiellement entraîner des problèmes de santé que vous n’aviez pas anticipés. Par exemple, en raison du hormone d’adrénaline libérée pendant les périodes de stress, vos yeux restent dilatés, ce qui peut entraîner une sensibilité à la lumière, des contractions oculaires, un resserrement des muscles oculaires et une vision floue, selon le Centre d’optométrie pour la thérapie visuelle. En fait, les chercheurs ont découvert que le stress chronique peut entraîner des affections telles que des lésions du nerf optique et le glaucome. En effet, le stress élève les niveaux de cortisol et peut provoquer une pression supplémentaire dans les yeux et le cerveau. De plus, votre le système cardiovasculaire est également affecté par le stress et si le flux sanguin n’est pas bien régulécela peut potentiellement entraîner des problèmes cardiaques et une perte de vision.

Betsie Van der Meer/Getty Images

Comment minimiser le stress

Comme pour tout problème de santé lié au stress, la clé pour éviter ces problèmes de vision est de trouver des moyens sains de gérer le stress. Voici quelques façons de minimiser le stress.

Faites des pauses à l’écran : Regarder un écran pendant une période prolongée peut entraîner des maux de tête, une vision floue et des yeux secs, qui peuvent tous exercer une pression supplémentaire sur les yeux. L’American Optometric Association recommande de suivre les Règle du 20-20-20ce qui nécessite de faire des pauses sur un écran toutes les 20 minutes et de regarder quelque chose à 20 pieds de distance pendant 20 secondes.

Faire de l’exercice : L’activité cardiovasculaire n’est pas seulement bénéfique pour la santé de votre cœur, elle est également bonne pour réduire le stress, selon Harvard Health. Il aide à favoriser la circulation sanguine dans votre corps et à réduire la tension artérielle. L’hypertension artérielle peut vous exposer à un risque de maladie cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et problèmes oculairescar cela exerce une pression supplémentaire sur vos vaisseaux sanguins.

Igor Barilo/Getty Images

Méditation: La méditation peut non seulement réduire votre niveau de stress, mais également atténuer l’anxiété, l’insomnie et la dépression, selon le Centre National de Santé Complémentaire et Intégrative. Une étude a révélé que les personnes qui méditent ont moins de protéines pro-inflammatoires appelées cytokines, en raison d’une réduction du stress. Si vous ne savez pas par où commencer, essayez ces applications de méditation pour rester zen pendant les moments stressants de la vie.

Travail sur la respiration : La respiration est un action involontaire contrôlée par notre système nerveux autonome. En d’autres termes, nous n’y pensons pas lorsque nous le faisons. Cependant, savoir comment utiliser sa respiration comme outil de gestion du stress peut être utile. Le travail respiratoire est principalement utilisé avec la méditation et a été trouvé pour réduire l’anxiété, la dépression et la colère, et pour améliorer la santé cognitive, ce qui profite à votre système dans son ensemble. Il existe différentes techniques de travail respiratoire que vous pouvez suivre, telles que la respiration en boîte (utilisée pour calmer le système nerveux en mode combat ou fuite) ou la respiration abdominale (également connue sous le nom de respiration diaphragmatique).

Longhua Liao/Getty Images

Dormez suffisamment : Dormir environ huit heures par nuit est essentiel pour permettre à vos yeux de se reposer et de récupérer de tout le travail effectué pendant la journée. Ne pas dormir suffisamment peut également provoquer une sécheresse oculaire, ce qui vous rend plus vulnérable aux infections. Dans certains cas, vous remarquerez peut-être spasmes et contractions oculaires, sensibilité à la lumière ou vision floue. Il a également été constaté que si vous souffrez d’apnée du sommeil, un trouble du sommeil, il existe un risque accru de développer un glaucome, peut-être en raison du manque d’oxygène circulant pendant votre sommeil. Si vous pensez souffrir d’un trouble du sommeil, il est important de vous faire évaluer et traiter par un médecin approprié.

Conclusion

Il est normal de ressentir du stress, mais le stress chronique peut entraîner de nombreux problèmes de santé, notamment des dommages aux yeux. Apprendre à gérer le stress peut améliorer vos chances de conserver des yeux sains. Si vous pensez que vos problèmes oculaires proviennent de facteurs autres que le stress, nous vous recommandons de consulter un ophtalmologiste, qui pourra effectuer les tests appropriés et vous donner un diagnostic et un traitement.