Comment le stress affecte-t-il la grossesse ?

Tout le monde est stressé, même lorsque vous êtes enceinte.

“Il faut s’attendre à vivre toute la gamme des émotions humaines pendant la grossesse”, déclare Elizabeth Werner, PhD, chercheuse et professeure adjointe de médecine comportementale en obstétrique, gynécologie et psychiatrie au Columbia University Medical Center. “C’est normal et sain, et ce que nous devrions faire.”

Ne craignez pas que les pressions quotidiennes, comme travailler et s’occuper d’autres enfants, nuisent à votre bébé ou à votre grossesse, dit-elle.

“On ne s’attend pas à ce que quiconque vive une vie sans stress”, déclare Werner. « Ce n’est tout simplement pas possible. Un certain stress dans nos vies, que nous avons tous, est totalement à prévoir, et nous ne craignons pas qu’il soit gravement préjudiciable à l’environnement fœtal.

Le stress peut décrire beaucoup de choses, des soucis quotidiens aux événements traumatisants comme les inondations et les tremblements de terre, ou l’impact complexe de la vie dans la pauvreté, explique Christine Dunkel Schetter, PhD, chercheuse et professeure de psychologie et de psychiatrie à UCLA. Différents types de stress auront des effets différents.

“Lorsque vous prenez le stress dans ce contexte, il n’y a pas de réponse unique”, déclare Dunkel Schetter. “Il existe des preuves considérables que certaines formes de stress présentent un risque pour la mère et le bébé et la naissance elle-même.”