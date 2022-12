Comment le streaming a réécrit le script des films

Beaucoup reposait sur ce “si”, et le succès de “Maverick”, réalisé par Joseph Kosinski et soigneusement mis à jour en ce qui concerne la politique géographique, de genre et générationnelle, a permis à de nombreux acteurs et observateurs de l’industrie de déclarer – pas pour la première ou la dernière temps – que les films étaient de retour.

La réalité est plus compliquée. Le public est revenu au cinéma en 2022 – à «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» et «The Batman» à «Elvis» et «Nope» – mais pas comme ils l’ont fait en 2018 et 2019. Même alors, avant le pandémie, le paysage changeait. En tant qu’activité commerciale et culturelle, les films sont dans un état de chaos qui ne cesse de croître d’année en année, car la force perturbatrice du streaming a réécrit le scénario. Avec autant d’options disponibles à la maison, l’attrait du multiplex et de l’art et d’essai n’est plus aussi fort qu’avant. Nous faisons nos choix différemment, selon des schémas et des préférences qui ne sont pas encore totalement établis.