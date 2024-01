Comment le stratège Prashant Kishor a réagi à la dernière bascule de Nitish Kumar

Prashant Kishor avait brièvement rejoint JDU en 2018, mais avait été expulsé par la suite

New Delhi:

Dans des remarques acerbes sur le changement de pouvoir au Bihar, le stratège des sondages Prashant Kishor a qualifié le ministre en chef Nitish Kumar de « paltumaar » et a déclaré que les volte-face faisaient désormais partie de sa politique. M. Kishor, qui dirige désormais l’organisation Jan Suraj qui pourrait soutenir certains candidats aux prochaines élections au Bihar, n’a pas non plus épargné le BJP et a déclaré que ses dirigeants, qui critiquaient M. Kumar il y a quelques jours, l’accueillaient désormais.

« Paltumar » signifie quelqu’un qui ne cesse de changer de position. À la suite de cinq revirements politiques en une décennie, M. Kumar est décrit comme « paltumar » ou « paltu kumar » par les critiques.

#MONTRE | Begusarai : À propos de la démission du chef du JDU, Nitish Kumar, de son poste de CM du Bihar et de l’alliance JD(U)-BJP, Prashant Kishor, stratège du sondage, déclare : “Je dis ceci depuis le début que Nitish Kumar peut échanger à tout moment. Cela fait désormais partie de sa politique… C’est un ‘paltumaar’.… pic.twitter.com/V7LR9rcJ71 -ANI (@ANI) 28 janvier 2024

“Je dis depuis le début que Nitish Kumar peut échanger à tout moment. Cela fait désormais partie de sa politique. Mais les développements d’aujourd’hui ont montré que tous les partis et dirigeants du Bihar sont des ‘paltumaars’. Il est maintenant prouvé que (Premier ministre) Narendra Modi, (ministre de l’Intérieur) Amit Shah et le BJP sont également des “paltumaars”, a déclaré M. Kishor lors d’une conférence de presse, dont une vidéo a été partagée par l’ANI.

Le stratège électoral avait brièvement rejoint le JDU en 2018 et avait été élevé au poste de vice-président du parti. Il a cependant été expulsé peu après ses remarques critiquant la décision du JDU de soutenir la loi modifiant la loi sur la citoyenneté.

Le BJP, a-t-il déclaré, déclarait il y a des mois que ses portes étaient fermées à M. Kumar. “Les dirigeants du BJP qui ont insulté Nitish Kumar hier le salueront désormais comme un symbole de bonne gouvernance. Le RJD, qui le qualifiait de leader du futur, verra aujourd’hui la corruption au Bihar”, a-t-il déclaré.

Le monde sait que M. Kumar est un paltumaar et ce n’est plus un sujet qui mérite d’être discuté, a-t-il déclaré. “Mais les développements d’aujourd’hui montrent que M. Kumar a peint la politique de l’État à ses couleurs et que le BJP et le RJD sont des ‘paltumaars’ aussi grands que Nitish Kumar”, a-t-il déclaré.

M. Kishor a fait une autre prédiction en répondant aux développements du Bihar. “Je fais une autre prédiction et vous pourrez me rattraper si j’ai tort. L’alliance qui a été formée ne durera pas jusqu’aux élections législatives. En fait, elle pourrait se désagréger quelques mois après les élections de Lok Sabha”, a-t-il déclaré. , selon un rapport du PTI.

“Le BJP fait maintenant ce que le Congrès avait fait à l’époque du supremo du RJD, Lalu Prasad. Les deux partis nationaux se sont alignés sur des dirigeants régionaux extrêmement impopulaires pour de petits gains au niveau central”, a-t-il ajouté.

Plus tôt, M. Kumar a démissionné de son poste de ministre en chef ce matin, mettant fin à son alliance avec le RJD et le Congrès un an et demi après s’être séparé du BJP et être revenu dans l’alliance de l’opposition.

L’octuple ministre en chef prêtera probablement serment pour la neuvième fois ce soir. Huit ministres, dont deux vice-ministres en chef du BJP, prêteront serment avec M. Kumar.