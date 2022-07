Comment le Sri Lanka peut-il aller de l’avant ?

Le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa a démissionné jeudi par courrier électronique, après qu’un mouvement herculéen de pouvoir populaire alimenté par la colère contre la corruption et l’inflation massive a renversé son gouvernement. Bien qu’il s’agisse d’une victoire majeure pour les militants sri-lankais, la démission de Rajapaksa soulève des questions existentielles sur la manière dont la structure politique, l’économie et le mouvement de protestation du pays vont aller de l’avant.

Gotabaya a fui le pays plus tôt cette semaine, se dirigeant d’abord vers les Maldives, puis jeudi à bord d’un vol Saudi Arabian Airlines à destination de Singapour, selon les données de suivi des vols. Sa démission a été une demande clé des manifestants, mais elle est loin d’être la refonte politique que beaucoup considèrent comme essentielle pour que le pays fonctionne à nouveau.

La corruption endémique et les politiques économiques désastreuses de l’administration Rajapaksa ont abouti à des mois d’action soutenue et non violente de la part de centaines de milliers de Sri Lankais de tout le pays, d’ethnies et d’origines très diverses – un témoignage de la gravité des catastrophes économiques et politiques , y compris une dette insoutenable, une inflation vertigineuse et une pénurie générale et écrasante que Gotabaya, ses frères et ses copains ont apportée à la nation.

“Tous les pays d’Asie du Sud considéraient le Sri Lanka comme l’endroit avec les indices de développement les plus élevés – certainement le taux d’alphabétisation le plus élevé”, a déclaré Tamanna Salikuddin, directrice des programmes pour l’Asie du Sud à l’US Institute of Peace, à Vox dans une interview samedi. “C’est évidemment une population beaucoup plus petite que n’importe lequel de ses voisins – l’Inde, le Pakistan ou le Bangladesh – mais elle a toujours eu un PIB par habitant élevé, un niveau de vie élevé, Colombo était ce genre de ville moderne et chic avec de bons restaurants et tout de ça.”

Maintenant, les gens font la queue pendant des jours juste pour acheter du carburant ; l’inflation était de 54,6 % en juin selon la Banque centrale du Sri Lanka ; et le gouvernement doit à ses divers créanciers 51 milliards de dollars après avoir fait défaut sur ses remboursements pour la première fois en mai.

Gotabaya a remporté la présidence par vote populaire par un glissement de terrain en 2019, mais il n’a pas été le premier Rajapaksa à occuper ce poste. Son frère, Mahinda, a précédemment occupé le poste de 2005 à 2014, date à laquelle il a été élu. Sous Mahinda, le gouvernement a contracté des milliards de prêts pour financer des projets d’infrastructure flashy, apparemment pour créer des emplois, mais au lieu de cela, ils ont contribué à plonger le pays dans la pire crise économique de son existence en tant que nation indépendante, comme l’a rapporté la dernière Hannah Ellis-Petersen du Guardian. la semaine. Gotabaya, avec Mahinda comme Premier ministre et leur frère Basil comme ministre des Finances, a poursuivi une politique économique désastreuse.

Les crises successives – y compris les attaques terroristes du dimanche de Pâques 2019 contre des églises, la pandémie de Covid-19 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie au début de 2022 – ont stoppé l’industrie touristique du Sri Lanka. Cela signifiait la fin d’un moteur économique majeur et d’une source de devises étrangères, que le gouvernement utilisait pour importer des produits de première nécessité comme le carburant et la nourriture.

Le gouvernement a ensuite échoué à augmenter les impôts, à demander l’aide du Fonds monétaire international (FMI) ou à ajuster sa politique pour contenir le problème, laissant l’inflation devenir incontrôlable et épuisant ses réserves de devises étrangères jusqu’à ce que les citoyens ne puissent plus accéder aux biens qu’ils besoin. Puis, en 2021, le gouvernement a interdit l’importation d’engrais chimiques pour préserver son stock décroissant de devises étrangères, décimant ainsi le secteur agricole et forçant le gouvernement à dépenser plus de produits de première nécessité qu’il n’a économisé sur les importations d’engrais.

Maintenant, avec Gotabaya démis de ses fonctions, Ranil Wickremesinghe – un allié du clan Rajapaksa et six fois ancien Premier ministre dont le dernier mandat a commencé en mai, lorsque Gotabaya a été nommé Premier ministre après la démission de Mahinda – est le président par intérim et ministre des Finances. Il pourrait probablement être le président par intérim, si son parti nationaliste cinghalais, fondé par Basil Rajapaksa, Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) maintenait l’unité au Parlement.

“Selon la constitution, il est président par intérim jusqu’à la tenue d’élections, donc aujourd’hui, ils se réuniront au Parlement et lanceront le vote pour un nouveau président, et cela se produira probablement la semaine prochaine, le 20”, a déclaré Salikuddin.

L’élection de Wickremesinghe en tant que président par intérim n’est pas exactement une chose sûre – il y a des dissidents dans le SLPP et un candidat de l’opposition, Sajith Premadasa, a émergé, promettant la responsabilité de “ceux qui ont pillé le Sri Lanka”, ce que Premadasa a déclaré à l’Associated Press “devrait se faire par le biais de procédures constitutionnelles, légales et démocratiques appropriées. Cependant, le SLPP conserve une majorité au Parlement, et il y a une forte impulsion pour cimenter rapidement le leadership afin que le navire économique du pays puisse être redressé.

L’économie du Sri Lanka a besoin d’aide maintenant – et il faut un président pour cela

Bien que la probabilité d’une poursuite du copinage et de la corruption à Colombo soit encore assez élevée, la pression est forte pour former un nouveau gouvernement afin que les négociations avec le FMI, dont le dernier cycle s’est terminé fin juin, puissent se poursuivre et que le Sri Lanka puisse entamer la processus de ramper hors de sa dette de 51 milliards de dollars.

«Je pense que la mise en place d’un président signifie que vous redémarrez le processus tout de suite; Je pense que ce sera en tête de liste », a déclaré Salikuddin à Vox. “[The interim government] va subir des pressions de la part de nombreux pays différents qui leur accordent de l’aide », dont l’Australie, les États-Unis, le Japon et l’Inde, autrement connu sous le nom de Quad, « pour aller de l’avant avec le FMI – pour restructurer leurs prêts, pour essayer pour participer à un programme. Vous allez donc probablement voir un réel mouvement d’ici septembre. Je ne sais pas s’ils concluront un programme aussi rapidement, mais je pense que vous verrez un réel mouvement », a-t-elle déclaré.

Le gouvernement devra imposer l’austérité à une population déjà en difficulté dans le cadre d’un programme du FMI, a déclaré Salikuddin à Vox. “D’une certaine manière, c’est bien que ce soit ce président qui se prépare pour de nouvelles élections, car ils vont devoir instituer un peu de douleur” – probablement sous la forme de hausses d’impôts pour faire revenir des fonds non conditionnels dans les coffres du gouvernement, ainsi que les exigences supplémentaires du FMI.

“Le défi sera de savoir s’ils peuvent trouver un moyen d’utiliser à la fois l’aide et, peut-être, les transferts en espèces aux Sri Lankais les plus pauvres pour atténuer une partie de cette douleur”, a déclaré Salikuddin.

En outre, tout programme du FMI inclura des exigences et des critères de réformes économiques, tout comme l’aide du Quad. Cependant, ceux-ci seront probablement progressifs et n’entraîneront pas la refonte complète du système que les manifestants recherchent.

Un élément critique obscurcissant toute discussion sur les changements monétaires est le montant énorme que le Sri Lanka doit à la Chine. “C’est très compliqué, c’est très opaque”, a déclaré Salikuddin à Vox. “Nous ne connaissons pas beaucoup des restrictions sur ces prêts.” Le défi de restructurer ou de refinancer ces prêts, cependant, est de négocier avec la Chine.

“La Chine est, bien sûr, un créancier très important du Sri Lanka”, a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen lors d’une conférence de presse le 14 juillet :

Sri Lanka est manifestement incapable de rembourser cette dette. Et j’espère que la Chine sera disposée à travailler avec le Sri Lanka pour restructurer la dette – ce serait probablement dans l’intérêt de la Chine et du Sri Lanka. Mais plus largement, nous attendons vraiment de la Chine qu’elle renforce son rôle dans les restructurations de dettes éligibles au traitement prévu par le Cadre commun. Nous n’avons pas vu beaucoup de progrès et une partie de ce que je compte faire au cours des prochains jours est d’exhorter nos partenaires du G20 à faire pression sur la Chine pour qu’elle soit plus coopérative dans la restructuration de ces dettes insoutenables.

Mais, il y a un catch-22, a déclaré Salikuddin à Vox. « La Chine ne va pas [renegotiate Sri Lanka’s debt] jusqu’à ce qu’ils le fassent avec leurs donateurs occidentaux. Le Sri Lanka a des prêts de beaucoup de personnes différentes, mais la Chine ne restructurera rien ou ne refinancera rien tant qu’elle n’aura pas vu ce [Sri Lanka’s] font d’autres prêteurs », a-t-elle déclaré.

Le pouvoir populaire peut-il changer le Sri Lanka ?

Bien qu’un mouvement populaire sans chef ait réussi à chasser Gotabaya, les manifestants se demandent, comme l’a dit Rohini Mohan du Straits Times, “Et si rien ne change vraiment?”

Dans l’immédiat, selon Salikuddin, ce ne sera pas le cas. Le gouvernement évolue « à un rythme glacial », a-t-elle déclaré à Vox. «Je pense que la question sera de savoir combien de temps les gens resteront unis et concentrés sur l’objectif? Vous pourriez obtenir de nouvelles élections, vous pourriez obtenir une abrogation du pouvoir de la présidence exécutive que les manifestants veulent, mais ira-t-il assez loin, en termes de réconciliation avec les communautés minoritaires ? »

Les malversations économiques du gouvernement et les souffrances qui en ont résulté pour le peuple sri-lankais ont, en un sens, été un facteur d’égalisation. Aujourd’hui, au lieu de minorités, comme les Tamouls pour qui il n’y a jamais eu d’effort d’amnistie après la guerre civile brutale qui s’est terminée en 2009, ou les musulmans qui se sont sentis encore plus marginalisés après les attentats terroristes de 2019, les Sri Lankais de tous horizons ressentent le le gouvernement ne parvient pas à les représenter et à agir dans leur meilleur intérêt, a déclaré Salikuddin à Vox.

« C’est ce qui est intéressant dans ce mouvement de protestation, c’est qu’il était représentatif de beaucoup d’ethnies et pas seulement d’une communauté. Et maintenant, vous avez une communauté à majorité cinghalaise aussi bouleversée par le gouvernement, aussi bouleversée par la crise économique et humanitaire », a-t-elle déclaré.

La guerre civile dévastatrice de 30 ans entre l’ethnie tamoule et la majorité cinghalaise a pris fin sous le règne de Mahinda, en 2009, en partie à cause de la cruauté de Gotabaya en tant que secrétaire à la Défense. Sous ses ordres, l’armée a lancé une offensive brutale contre les Tigres de libération de l’Eelam tamoul qui se battaient pour un État hindou tamoul dans le nord-est du pays. Pas moins de 40 000 civils tamouls ont été tués dans le processus selon les estimations des Nations Unies, rapporte Reuters. L’administration de Gotabaya a constamment manoeuvré pour sortir des enquêtes sur les atrocités présumées pendant la guerre civile, plaçant des fonctionnaires apparemment complices à des postes de pouvoir et menaçant les individus et les institutions qui s’efforcent de rendre des comptes, selon un rapport des Nations Unies de 2021.

“Je pense que tout cela passera au premier plan, si vous n’obtenez pas une réforme vraiment structurelle et ne résolvez pas ces problèmes”, a déclaré Salikuddin à Vox. “Et je n’espère pas que de nouvelles élections apporteront une véritable représentation de ces groupes de manière réelle.”

Jusqu’à présent, le mouvement a été incroyablement pacifique, depuis ses débuts en mars jusqu’à la mi-juillet. Cela signifie que, même si le gouvernement souhaite que les manifestants se dispersent et que le statu quo revienne, ils sont limités dans les outils qu’ils peuvent déployer pour y parvenir, a déclaré Salikuddin à Vox. À ce stade, à moins de violence et de chaos de la part des manifestants, une véritable répression des manifestations n’est pas vraiment viable politiquement.

Ce que le gouvernement de Wickremesinghe est susceptible de faire, a-t-elle dit, est d’essayer de ralentir le mouvement, plutôt que de travailler avec eux pour parvenir à la stabilité et à un gouvernement qui répond aux besoins des gens. Il semble qu’ils essaient déjà de le faire en instituant un couvre-feu et un état d’urgence, comme ils l’ont fait mercredi. Cependant, les manifestants ont le sentiment que leurs demandes n’ont pas été satisfaites – il n’y a donc aucune raison de rentrer chez eux. Créer un équilibre raisonnable “va en fait nécessiter un engagement et une résolution avec le mouvement de protestation”, a déclaré Salikuddin.