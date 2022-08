Comment le sport inspire les intrigues des films de Bollywood depuis des années

Le sport cérébral des échecs a des conflits entrelacés dans l’histoire, quand il s’agit de match play. Deux rois en guerre l’un contre l’autre dans un duel jusqu’à ce que l’un d’eux tombe, de puissantes reines appelant les coups comme cela se produit dans les intrigues de palais. Des armées s’affrontent sur un champ de bataille design, à motifs sur des carrés blancs et noirs. Il y a un temps pour la réflexion et un temps pour l’action des concurrents, les mouvements sont effectués contre la montre. Une intrigue principale et des intrigues secondaires sont superposées sur le damier. Il n’est donc pas étonnant que les cinéastes se soient accrochés à l’attrait d’utiliser le jeu de société pour scénariser une histoire pour un type de public différent.

Alors que les matchs battent leur plein lors de la 44e Olympiade d’échecs 2022 à Mahabalipuram, le moment est venu de revenir sur les films sur le thème des échecs qui ont émergé sur grand écran…. Shatranj Ke Khiladi (sorti en 1977), Wazir (2016) sont des films hindi de ce genre. Amitabh Bachchan est un lien commun…. en tant que narrateur dans le premier et en tant qu’interprète dans le deuxième film. Le célèbre Shatranj Ke Khiladi de Satyajit Ray (titre renommé The Chess Players avant sa sortie internationale) a séduit des joueurs passionnés, Mirza Sajid Ali (Sanjeev Kumar) et Mir Roshan Ali (Saeed Jaffrey) de la province d’Awadh dans l’Inde pré-indépendante.

Le scénario, basé sur une histoire du légendaire Munshi Premchand, traite de ces deux nobles détachés de la réalité. L’annexe britannique Awadh (également appelée Oudh), dont les riches nobles s’échappent dans un village lointain pour une partie d’échecs. Shatranj Ke Khiladi est une tentative du réalisateur Ray de faire ressortir l’engouement que le sport d’échecs peut créer dans la royauté alors, à une époque où les royaumes étaient des cibles de conquête. Wajid Ali Khan, le dirigeant d’Awadh (joué par Amjad Khan), est dépeint comme un personnage dévoué à la religion, promoteur des arts et de la langue. Il a été envoyé en exil au Bengale par les Britanniques, loin d’Awadh qui est devenu plus tard un point chaud de la rébellion contre les dirigeants.

En tant que jeu cérébral, les échecs ont des connotations très positives, comme en témoigne la manière phénoménale dont ce sport, joué avec des pièces physiques en noir et blanc, s’est propagé à travers les océans. La 44e Olympiade d’échecs, jouée à Mahabalipuram, a attiré des représentants de 187 nations réparties sur tous les continents. L’Inde est une puissance des échecs, possédant suffisamment de talents en banque pour aligner trois équipes (Inde A, Inde B, Inde C) pour couvrir un retrait. Magnus Carlsen, 31 ans, représentant une petite nation d’Europe, est la principale attraction de Chennai. Chaque mouvement du Norvégien, sur et hors du plateau, ajoute à son aura de champion du monde actuel.

Le Norvégien, parmi les concurrents de l’Olympiade en cours, est un prodige des échecs dont les débuts ont fait l’objet d’un documentaire. ‘Magnus’ de Benjamin Ree, a tenté de comprendre les raisons de l’émergence d’un talent exceptionnel, Grand Maître à 13 ans sous la tutelle du père Hendrik Carlsen. Le jeune a reçu une offre du seul et unique Garry Kasparov à entraîner. Carlsen a refusé, choisissant de trouver son propre chemin vers le sommet. Une célébrité dans le monde du sport, plus qu’un génie des échecs, le documentaire de 2016 n’est que la pointe de l’iceberg en ce qui concerne l’impact de Magnus sur les échecs aujourd’hui et à l’avenir.

Les yeux et les caméras qui le suivent à l’Olympiade d’échecs, partout où il va, rendraient n’importe quel visage célèbre conscient de l’attention. Le champion du monde ne semble pas affecté par l’impact que sa présence a sur les autres. Pour en revenir aux films hindis, Shatranj…. a été inscrit dans la catégorie Ours d’or du Festival international du film de Berlin pour le meilleur réalisateur (Satyajit Ray) en 1978 et a obtenu une nomination. De retour en Inde, le film a valu à Ray une reconnaissance au National Film Festival 1978 (Meilleur long métrage hindi). La curiosité quant à l’utilisation de scènes sportives dans la narration de films était la marque de fabrique d’un maître cinéaste.

Amitabh, le narrateur de Shatranj, a joué le rôle de Pandit Omkar Nath Dhar, un expert des échecs en fauteuil roulant dans un thriller policier, intitulé Wazir (ce qui signifie alors Premier ministre dans la terminologie indienne des échecs). Wazir (la reine dans la terminologie anglaise des échecs), le film engage le public dans une interaction entre Pandit Dhar et un officier suspendu de la brigade antiterroriste, Daanish Ali (Farhan Akhtar) via des conversations mêlées de mouvements d’échecs. Réalisé par Bejoy Nambiar, basé sur l’histoire de Vidhu Vinod Chopra, l’intrigue tourne autour de Daanish poursuivant le meurtrier de sa fille Noorie et dans le processus rencontrant Pandit Dhar, professeur d’échecs de la fille plus tôt.

Le réalisateur a lié plusieurs intrigues secondaires impliquant le joueur d’échecs Amitabh, connu pour accepter divers rôles sur grand écran. Les maestros des échecs consacrant une grande partie de leur vie à la poursuite de l’excellence, comme le champion du monde indien Viswanathan Anand, le coloré Kasparov, le stoïque Anatoly Karpov et le génie capricieux Bobby Fischer, pour n’en nommer que quelques-uns qui ont fait l’actualité dans le monde des échecs, méritent un regard cinématographique. Les films capturant comment ils ont changé les échecs pour toujours à différentes époques et influencé les événements par la force de leur personnalité peuvent attirer les gens vers ce sport. Les images du documentaire de Magnus comprenaient des plans de Kasparov et d’Anand, noms dominants à l’époque. Il a été diffusé au Festival international du film des Arcs 2016 en France.

De 2016 à 2022, les pistes pour raconter une histoire sportive se sont multipliées. L’industrie du divertissement en a profité, atteignant via diverses plateformes au-delà du public traditionnel.

Les échecs ont puisé dans le World Wide Web il y a longtemps, ont explosé pendant les années de pandémie via des jeux en ligne, par exemple, le défi en ligne PlayMagus conceptualisé par le Norvégien. La FIDE a organisé deux Olympiades d’échecs dans le monde virtuel (2020 et 2021). La normalité est revenue au sport en 2022, alors que l’Inde jouait l’hôte gracieux et le participant engagé. De nombreux joueurs masculins et féminins, certains avec des masques, se sont affrontés à travers la table à Chennai.

Pour ceux qui ont envie de faire des recherches sur un sport pratiqué par des personnes à l’esprit vif et calculateur, il se passe tellement de choses autour des échecs qui attendent d’être racontées sous forme d’histoires, au-delà des mouvements avec Black and White. Les échecs à l’aveugle, les échecs simultanés, ont déjà été mis en scène par des experts, dont des grands norvégiens et indiens, enregistrés sur vidéo. Les films tissant de telles scènes dans le scénario, une démonstration d’une puissance de mémoire étonnante, peuvent être aussi dramatiques à l’écran que des fusillades dans une pièce fermée. Movie Moghuls régional et national, fasciné par le hockey indien, l’athlétisme, la boxe, la lutte, les scènes de cricket dans les films sortis jusqu’à présent, ciblant un public de théâtre dédié et les numéros à regarder à la télévision, peut zoomer sur le roi des échecs indiens.

Le voyage d’échecs a emmené Vishy à travers les mers, ses premières leçons avec sa mère Susheela à Chennai et plus tard à Manille (Philippines) où son père K Viswanathan a été affecté, gagnant le surnom de Lightning Kid à l’adolescence pour ses mouvements rapides pour devenir le premier GM de l’Inde à 18 ans. Des événements visuellement attrayants dans sa vie, notamment regarder des matchs de football de la Liga en Espagne lorsque Madrid était sa base d’échecs, participer à un match d’échecs de 20 matchs en 1995 contre Kasparov dans l’emblématique World Trade Center de New York. Le magazine russe 64 Chess Review l’a choisi pour l’Oscar des échecs (sondage auprès d’experts d’échecs et d’échecs

écrivains) six fois entre 1997 et 2008.

Pour couronner le tout, l’homme de 52 ans a une planète mineure qui porte son nom.

L’astronome japonais Kenzo Susuki a découvert la planète en 1988, Michael Rudenko du Minor Planet Center (USA) a transmis le nom de son joueur d’échecs préféré et ‘4538 Vishyanand’ est là-haut dans l’espace. L’effet Vishy Anand se voit aussi ailleurs, chez les petits Indiens inspirés par lui. Le GM Rameshbabu Praggnanandha, 16 ans, jouant à l’Olympiade de Chennai, est un enfant prodige qui a fait la fierté des échecs indiens en s’imposant deux fois contre Magnus Carlsen en 2022 lors d’un tournoi d’échecs rapide en ligne.

Incidemment, un biopic sur Vishy Anand, comme il est connu dans le monde des échecs, serait en préparation, selon le cinéaste Anand Rai. L’acteur qui jouera le rôle principal reste à déterminer, le titre du film n’a pas encore été annoncé. Compresser l’histoire d’une légende vivante, l’action d’échecs à travers les lieux, dans un format de film est un défi, ainsi qu’une opportunité pour le monde du cinéma. Les années pandémiques ont amené les échecs sur les écrans d’accueil via la voie en ligne, tout comme les films sur les journalistes ont enrichi notre télévision, notre ordinateur portable et notre visionnage mobile. Des histoires d’échecs attendent d’être racontées.

