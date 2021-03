Les fans ont largement disparu, les protocoles d’entraînement ont subi un changement radical et les bio-bulles sont devenues la nouvelle norme malgré les inquiétudes croissantes concernant le bilan mental qu’elles entraînent. Cela fait exactement un an que le paysage sportif indien, avec le reste du monde, a perdu l’essentiel de son dynamisme grâce à la pandémie COVID-19.

Le début de tout cela a été avec une fermeture soudaine pendant quelques mois, les athlètes enfermés dans des chambres d’auberge ou chez eux, sans aucune pratique ni supervision d’entraîneurs nationaux. Mais à mesure qu’ils s’adaptaient à la peur et à l’incertitude, une tentative de reprise a suivi sur des signaux mondiaux. Cela a continué malgré des problèmes relativement mineurs survenant à la fois sur et en dehors du terrain de jeu.

Le cricket a été le premier à appuyer sur le bouton de redémarrage des sports indiens avec l’IPL, bien que sur les côtes étrangères des Émirats arabes unis, dans une bulle bio-sécurisée stricte. Quelques cas de COVID ont provoqué un flottement avant qu’il ne commence, mais une fois que le tournoi proprement dit a commencé, il a établi une nouvelle référence sur la façon de mener un événement au milieu d’une pandémie qui fait rage.

Mais les règles d’engagement ont changé. Donc pas de salive pour faire briller le ballon, pas de poignée de main au tirage au sort, pas de déménagement hors des hôtels pendant les séries, et surtout pas de fans pour les encourager. Il a été bien accueilli au début, car les joueurs étaient tout simplement désespérés de concourir à nouveau, mais les murmures sont de plus en plus forts de jour en jour sur l’impact qu’un tel isolement a sur la santé mentale de ceux qui participent.

Le skipper indien Virat Kohli était franc sur les situations difficiles qui pourraient résulter d’un tel système de taxation si la programmation n’était pas un peu assouplie. « … vous ne savez tout simplement pas où les restrictions pourraient entrer et vous devez, même à l’avenir, continuer à jouer dans les bulles … ce n’est pas seulement le côté physique des choses, mais aussi le côté mental des choses », a-t-il déclaré lors d’un conférence de presse lors de la série en cours contre l’Angleterre.

«Sinon, ce sera le cas de celui qui peut survivre à des moments difficiles comme ceux-ci, qui joue. Sinon, vous savez, éloignez-vous et quelqu’un d’autre remplace ce joueur. «Je ne pense pas que ce soit sain pour un système de cricket et une culture du cricket à l’avenir», a-t-il averti.

Du côté positif, l’entraîneur-chef Ravi Shastri a parlé du lien qui s’est développé avec le fait d’être dans une bulle lorsque les joueurs n’avaient que l’autre sur qui se rabattre. Dans les sports autres que le cricket, il ne s’agissait pas seulement de faire des ajustements, mais aussi de redessiner les plans après le report des Jeux olympiques de Tokyo à cette année.

La suspension a été bien accueillie dans un premier temps car presque personne ne voulait la risquer face à un virus qui n’a toujours pas été contrôlé malgré l’arrivée de multiples vaccins et de meilleurs protocoles de traitement. Cependant, alors que les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, la frustration grandissait de ne pas savoir ce qui allait se passer ensuite.

Pour ceux qui avaient réservé leurs billets pour Tokyo, l’attente était plus facile, mais pour ceux qui n’étaient toujours pas assurés d’une place à la pièce maîtresse quadriennale, la bataille pour garder le moral intact a été quelque chose. Prenez par exemple l’as de la navette Saina Nehwal, une médaillée de bronze olympique pionnière qui est toujours à la recherche d’un billet pour Tokyo.

Les inquiétudes liées au virus l’ont incitée à se retirer de la poignée d’événements qui se sont déroulés en 2020 avant qu’elle ne soit testée positive pour l’infection redoutée et ne revienne à l’action qu’en janvier. La rouille lui a permis de ne pas aller loin dans ces tournois et maintenant la pro chevronnée doit faire au moins le quart de finale des 3-4 événements restants pour avoir une chance de se qualifier pour les Jeux en juillet-août.

Elle n’est pas la seule à lutter contre un scénario aussi tendu. Et cette pression s’ajoute aux défis de l’isolement et des tests constants. Lors d’un tournoi de boxe en Espagne plus tôt ce mois-ci, toute la campagne indienne du dernier jour a été déraillée après qu’un pugiliste ait été testé positif au virus, entraînant trois retraits forcés.

De tels revers, apparemment incontrôlables malgré les environnements de compétition hautement désinfectés, sont un nouveau défi à relever pour les équipes et leur personnel de soutien. « Que peut-on faire, il suffit de le prendre sur le menton et d’aller de l’avant », a déclaré un entraîneur de boxe indien à propos de la déception.

Les protocoles d’entraînement remaniés étaient particulièrement difficiles pour les sports de contact comme la boxe et la lutte, car le combat était initialement interdit pour éviter l’infection. Cette année, cet aspect crucial de leur routine a été rétabli avec les garanties nécessaires comme le garder limité à un pool limité après les tests.

L’impact de l’interdiction de combat était tel que plusieurs lutteurs et boxeurs qualifiés olympiques se sont rendus à l’étranger pour s’entraîner où les verrouillages n’étaient pas aussi rigides, ce qui leur permettait de s’engager avec d’autres pugilistes et grapplers. Les tireurs, qui portent le fardeau maximum des attentes en ce qui concerne les espoirs de médailles olympiques, sont de retour à l’écart avec la Coupe du monde de Delhi en cours et ont été largement impressionnants bien qu’ils n’aient pas concouru depuis un an.

L’histoire a été similaire pour les athlètes d’athlétisme, les pagayeurs, les joueurs de tennis et bon nombre de leurs autres collègues. Ils se sont adaptés à la nouvelle normalité malgré les nombreux essais et problèmes. La qualification olympique obtenue par les meilleurs pagayeurs comme A Sharath Kamal et Manika Batra au début du mois en est un exemple éclatant.

Sans oublier les nouvelles marques nationales fixées au Grand Prix indien d’athlétisme à peu près à la même époque. En tant que pratiquants de sports individuels, il n’était guère surprenant qu’ils se soient adaptés à l’isolement lié à la pandémie sans effort et cela peut également être une explication assez raisonnable de leur retour au statu quo.

Ou est-ce la résilience inhérente au fait d’être un sportif de haut niveau? Ou peut-être est-ce simplement Citius, Altius, Fortius dans une année olympique.