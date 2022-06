Comment le soutien du GOP à la dépénalisation de l’avortement s’est estompé au fil des décennies

Une décision d’avortement longuement mûrie

Peu de gens peuvent l’imaginer aujourd’hui, mais à la veille de l’arrêt Roe v. Wade en 1973, plus de républicains que de démocrates ont soutenu la dépénalisation de l’avortement.

Cette pépite provient d’un travail fascinant d’analyse historique, juridique et politique publié dans The Yale Law Journal par Linda Greenhouse, ancienne correspondante à la Cour suprême du New York Times et chroniqueuse d’opinion qui enseigne maintenant à la Yale Law School.

L’article, que Greenhouse a écrit avec Reva B. Siegel, professeur de droit et collègue à New Haven, s’est inspiré et a mis à jour la deuxième édition de leur livre sur le même sujet.