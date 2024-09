Comment le soutien de Taylor Swift à Kamala Harris pourrait avoir un impact sur l’élection présidentielle américaine

Taylor Swift n’est pas l’image que l’on se fait d’une première partie, et quelques minutes plus tard, après la première prestation de Kamala Harris lors du débat présidentiel américain, elle a soutenu la candidate démocrate.

Swift a apporté son soutien à l’élection présidentielle du 5 novembre dans une publication Instagram adressée à ses 283 millions d’abonnés, qualifiant Harris de « leader doué et à la main ferme ».

« Il y avait des gens ce matin sur ma page TikTok qui pleuraient littéralement à cause de cette nouvelle, pleurant simplement de joie et de soulagement », a déclaré Brian Donovan, professeur à l’Université du Kansas qui enseigne un cours intitulé La sociologie de Taylor Swift.

L’impact des soutiens de célébrités sur les résultats des votes est difficile à isoler des autres facteurs, et les recherches existantes sont largement antérieures à une époque où les médias sociaux et les influenceurs contribuent à orienter les récits et la couverture médiatique. Tournée « Votez pour le changement » Les Américains ont largement voté pour John Kerry en 2004 — le démocrate n’a pas gagné, bien qu’il soit possible que les efforts de mobilisation des électeurs de la tournée aient eu un certain impact, car la participation de la cohorte la plus jeune a bondi de près de 10 points de pourcentage des deux élections précédentes.

Swift a remporté une victoire et en a perdu une autre lors de soutiens spécifiques à des candidats au Congrès américain dans son État d’origine, le Tennessee, en 2018, mais aucune de ces deux élections n’était considérée comme indécise avant qu’elle ne le fasse.

Dans un sondage d’avril menée par le Beacon Center du Tennesseeun groupe de réflexion sur le marché libre, 81 % ont déclaré que l’approbation de Swift n’affecterait pas la manière dont ils prévoient de voter, 12 % ont déclaré que cela les rendrait plus susceptibles de voter pour son candidat soutenu, et 5 % ont déclaré que cela les rendrait moins susceptibles de voter pour lui.

« Les fans ne sont pas des adeptes aveugles de leurs célébrités, mais plutôt, ils s’engagent avec elles de manière rigoureuse », a déclaré le Dr Ashley Hincke, professeur associé à l’Université Xavier de Cincinnati, qui étudie les communautés de fans en ligne et le discours politique depuis 15 ans.

Il y a eu une étude de cas notablequi a conclu que le soutien d’Oprah Winfrey à Barack Obama lors des primaires démocrates de 2008 « a eu des effets statistiquement et politiquement significatifs sur les résultats politiques d’Obama », estimant que plus d’un million de voix ont été en faveur du sénateur de l’Illinois alors qu’il se battait contre Hillary Clinton pour la nomination démocrate.

ÉCOUTER | Les journalistes du New Yorker parlent du débat et de cette approbation :

Émoi avec Elamin Abdelmahmoud25:00Pourquoi le débat présidentiel américain a été une excellente émission télévisée, et le soutien de Taylor Swift à Kamala Harris Donald Trump est connu depuis longtemps comme le candidat présidentiel créé par la télévision, mais Kamala Harris pourrait bien le battre à son propre jeu. Le lendemain du débat, Vinson Cunningham et Tyler Foggatt du New Yorker rejoignent Elamin Abdelmahmoud pour parler de la façon dont cette confrontation politique a donné naissance à une excellente télévision, et du soutien surprise de Taylor Swift.

« À pleine voix », une approbation antérieure à 2020

Il y a des raisons de penser que Swift pourrait avoir un effet similaire à celui d’Oprah, mais lors des élections générales.

« Les soutiens de célébrités n’ont pas tendance à faire bouger l’opinion publique autant que les gens le pensent ou le souhaitent, mais Taylor Swift n’est pas une célébrité ordinaire », explique Donovan.

Premièrement, la nature de son soutien était, selon Donovan, « inhabituellement enthousiaste et plein d’enthousiasme », à la fois en soi et en comparaison avec son soutien à Joe Biden en 2020. Si Swift était populaire à l’époque, les multiples sorties d’albums depuis et la tournée à succès Eras ont porté sa popularité à des niveaux sans doute jamais vus depuis Michael Jackson dans les années 1980.

Les fans se dirigent vers le Nissan Stadium avant le concert de Taylor Swift le 6 mai 2023 à Nashville. Les démocrates espèrent sans aucun doute que les fans suivront Swift jusqu’aux urnes. (Seth Herald/Getty Images)

Au risque de souligner l’évidence, cette élection ne met pas en vedette deux hommes de 70 ans et plus comme en 2020, mais une figure bien connue de Trump face à la première femme de couleur nommée. Les électrices éligibles se sont régulièrement rendues aux urnes à un taux de trois à quatre points de pourcentage supérieur à celui des hommes lors des élections présidentielles au cours des 20 dernières années, même sans le soutien de Swift et la La réémergence de l’avortement comme problème majeur pour les démocrates après que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade.

L’effet de Swift sur les plus jeunes électeurs sera probablement également étudié par les futurs chercheurs. Un peu moins de 52 % des électeurs éligibles âgés de 18 à 24 ans ont voté en 2020, soit 24 points de pourcentage de moins que la tranche d’âge de 65 à 74 ans, selon le Bureau de recensement des États-Unis.

Les célébrités peuvent susciter l’engagement

Pour Hinck, la formulation du soutien de Swift indique « qu’elle pense que peut-être tous ses fans ne sont pas déjà inscrits » et qu’en plus des nouveaux électeurs éligibles, il y a ceux qui sont éligibles depuis un cycle ou deux et qui n’ont jamais voté, « parce qu’ils étaient apathiques ou frustrés par notre culture politique actuelle ».

Le soutien de Harris intervient également près d’un mois plus tôt que celui de Biden il y a quatre ans, ce qui pourrait ouvrir la voie à davantage de possibilités de bénévolat en personne, de dons et d’engagement, selon Donovan et Hinck. Swift a encore des dates de tournée Eras en Floride, dans l’Indiana et en Louisiane, et il sera intéressant de voir si la pop et la politique convergent de manière informelle, dans des fan arts et des affichages d’intention de vote, ou via des tables d’information pour les électeurs, comme cela s’est produit avec Vote for Change.

Bruce Springsteen, à droite, et Michael Stipe de REM, à gauche, lors d’un spectacle de la tournée Vote for Change, le 11 octobre 2004, à Washington, DC (Evan Vucci/Associated Press)

Il existe déjà un site Internet « Swifties for Kamala » et des comptes sur les réseaux sociaux fournissant des informations aux électeurs, et Hinck a déclaré qu’elle s’attend à ce que « les fans acceptent l’approbation officielle et s’en servent ».

Elle a vu ça tout en étudiant l’impact de Surnaturel l’acteur Misha Collins a soutenu Biden en 2020, lors des primaires, alors que le politicien vétéran était en difficulté. Surnaturel et les fans de science-fiction ont convenu d’être en désaccord sur l’approbation, la plupart ont estimé à la fin du cycle que c’était « un moyen pour eux d’entrer en politique, un moyen de se sentir puissants, un moyen par lequel ils se sentaient efficaces », a déclaré Hincke.

Certains ont profité de l’enthousiasme de Collins pour l’engagement civique en organisant des diffusions en direct sur YouTube pendant les campagnes d’inscription des électeurs, a-t-elle déclaré. Hinck s’attend à ce que ces effets d’imitation soient encore plus nombreux cette fois-ci, compte tenu de la popularité de Swift.

Vote.org a enregistré 337 826 visites sur son site à 14 heures mercredi à partir du lien personnalisé de Swift vers le site, Selon un porte-parole de l’Administration des services gouvernementaux des États-UnisIl ne s’agit pas d’inscriptions électorales officielles, mais le site montre aux Américains la voie à suivre pour s’engager électoralement.

VIDÉO | Trump et Harris montrent leurs différences lors d’un débat présidentiel tendu :

Donald Trump et Kamala Harris s’affrontent dans un débat présidentiel tendu Lors de leur premier débat présidentiel, Donald Trump et Kamala Harris se sont affrontés sur les thèmes de l’avortement, de la politique étrangère et de l’immigration, soulignant ainsi leurs différences politiques et personnelles.

Tay de lecture ouest

Si les élections américaines étaient de simples concours de popularité, les démocrates auraient occupé la Maison Blanche après sept des huit dernières élections, au lieu des cinq fois réelles.

Les votes du collège électoral d’environ six à huit États devraient être décisifs. Lors de la victoire de Trump en 2016 et de sa défaite en 2020, l’élection s’est jouée sur quelques dizaines de milliers de voix dans une poignée d’États.

La polarisation, en plus des opinions bien ancrées pour ou contre Trump forgées au cours de ses trois campagnes présidentielles, signifie que le pourcentage d’électeurs indécis en 2024 est estimé à un seul chiffre. La mobilisation des électeurs, qu’ils soient nouveaux ou inactifs, devrait être cruciale.

Ici aussi, Swift pourrait être un facteur.

« Je pense qu’il est plus important de garder à l’esprit que depuis le lycée, elle a principalement résidé dans le Tennessee, mais elle est née et a grandi en Pennsylvanie, et la Pennsylvanie est un État qu’il faut absolument gagner », a déclaré Donovan.

Le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, dos à la caméra, salue les partisans de Harris lors d’un rassemblement le 6 août à Philadelphie. L’État pourrait déterminer le vainqueur de l’élection du 5 novembre. (Kevin Lamarque/Reuters)

En effet, Swift est née à West Reading, une ville d’un peu plus de 4 000 habitants à l’époque, dans le comté de Berks. Selon toutes les données disponibles jusqu’à présent, la Pennsylvanie devance largement les autres États en termes de montant d’argent investi pour tenter d’influencer la course à la présidence et les scrutins secondaires.

Hinck, dont le travail a été mené dans l’Ohio et dans l’État pivot du Wisconsin, est du même avis.

« J’ai l’impression que, après avoir mené ce genre de recherche dans les États du Midwest, les fans sont très présents dans les petites et les grandes villes. Que ce soit pour Swift, pour le football ou pour autre chose, cela affecte les actions politiques. »