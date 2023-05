Comment le soulèvement démocratique du Soudan s’est transformé en combats entre généraux rivaux

Commentez cette histoire Commentaire

NAIROBI – Dans les jours grisants de 2019, après que des manifestants non armés au Soudan aient encerclé le quartier général de l’armée, scandant au mépris d’un despote vieillissant, les citoyens du pays ont rêvé de liberté. Le Soudan avait souffert, depuis son indépendance six décennies plus tôt, de longues périodes de régime militaire interrompues seulement par de brèves périodes de démocratie.

Mais même au milieu de l’euphorie qui a immédiatement suivi le renversement du président Omar Hassan al-Bashir, qui avait terrorisé le pays pendant 30 ans, les graines du conflit d’aujourd’hui avaient déjà été semées.

Depuis que les derniers combats ont éclaté le 14 avril, les citoyens soudanais tentent d’identifier le moment où leur nation a quitté la voie démocratique et s’est engagée sur la voie d’un conflit dévastateur entre deux généraux luttant pour le pouvoir. Les combats ont tué au moins 500 civils – et probablement bien plus – tout en provoquant l’exode de dizaines de milliers de réfugiés, paralysant les opérations d’aide qui ont nourri des millions de personnes et menaçant de mettre le feu à l’une des régions les plus instables du monde.

Certains disent que les racines du conflit d’aujourd’hui remontent à Bashir, qui a encouragé les unités paramilitaires et les groupes armés rivaux à repousser les challengers potentiels dans un pays qui a connu une série de coups d’État et de tentatives de coup d’État.

Pour d’autres, la cause était des failles fatales dans la structure du gouvernement hybride civilo-militaire mis en place avec le soutien international après la destitution de Bashir. Cet arrangement concentrait le pouvoir entre les mains des hommes armés.

D’autres encore soulignent l’échec des États-Unis et d’autres puissances étrangères à sanctionner les deux généraux lorsqu’ils ont renversé conjointement ce gouvernement hybride en 2021. Au lieu de cela, les gouvernements étrangers ont tenté d’amadouer les généraux rivaux vers des réformes démocratiques.

En fin de compte, cela se résume à une question : comment faire en sorte que les hommes qui ont de l’argent et des armes à feu renoncent à leurs armes ?

Les forces armées soudanaises n’ont jamais vraiment abandonné le pouvoir pendant le soulèvement démocratique du pays, alors même que la révolution pacifique soudanaise capturait l’imagination de nombreuses personnes à l’étranger. Lorsque Bashir a été évincé dans la nuit du 10 avril 2019, ses propres officiers l’ont arrêté. L’armée était toujours aux commandes. Son chef du renseignement avait déjà tenu des réunions secrètes avec des partisans de l’opposition dans une prison de haute sécurité pour obtenir des soutiens civils, a rapporté plus tard Reuters.

Dans les jours qui ont suivi, un accord a été conclu. L’armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, formerait un gouvernement du Conseil de souveraineté avec des représentants civils. Mohammed Hamdan Dagalo – universellement connu sous le nom de Hemedti et chef des puissantes forces paramilitaires de soutien rapide – a également été un acteur clé. Abdalla Hamdok, un civil, a été nommé Premier ministre mais n’avait que peu de pouvoir réel en vertu de la nouvelle constitution de transition soutenue par la communauté internationale.

« L’écriture était toujours sur le mur », a raconté Hamdok. « Les révolutions arrivent par cycles, et 2019 a été le sommet. »

Justin Lynch, co-auteur du livre « La démocratie inachevée du Soudan », a déclaré qu’il y avait des obstacles au régime civil depuis le début. « Si la communauté internationale avait tout fait correctement, il n’est toujours pas clair que la révolution aurait réussi », a-t-il dit. « Après la signature de la constitution de transition, il était toujours clair que les militaires allaient garder le pouvoir. »

Les militaires et les RSF ont gardé toutes les armes. Leurs intérêts commerciaux, y compris des morceaux d’entreprises publiques et d’entreprises privées, des mines d’or et des opérations pétrolières, sont restés intacts.

Des personnes fuyant le Soudan racontent la peur et la violence sur les routes

Mais Hamdok avait un as dans sa manche. Alors que le Soudan faisait face à une inflation en flèche et à une dette d’environ 60 milliards de dollars, il était un économiste libéral avec qui les institutions financières internationales pouvaient faire des affaires. Lorsque le Soudan du Sud a fait sécession en 2011 après des décennies de guerre civile, le Soudan a perdu environ 75 % de sa production pétrolière, 66 % de ses exportations et la moitié des revenus du gouvernement. Le gouvernement de Bashir a commencé à imprimer de l’argent pour payer les subventions au carburant et au pain. La colère des gens grandit avec le prix du pain.

Hamdok avait espéré qu’il pourrait apporter des secours, cimentant sa place à la table, si les prêteurs internationaux débloquaient une aide financière assez rapidement. Mais son gouvernement a dû naviguer dans un gantlet de réformes avant que les fonds n’affluent. Il devait concevoir et négocier un ensemble de réformes, démontrer les progrès accomplis dans la réforme des taux de change et des subventions aux carburants, et apurer les arriérés du pays envers les principaux créanciers. Le Soudan était également impatient que les États-Unis abandonnent leur désignation du pays comme sponsor du terrorisme, une circonstance qui datait de l’ère Bashir.

« On peut supposer que si ces choses s’étaient produites plus rapidement… il aurait été beaucoup plus facile de maintenir le soutien », a déclaré Magdi M. Amin, un ancien conseiller du ministère soudanais des Finances.

Mais ces retards n’étaient pas le principal problème, a-t-il ajouté. Le principal problème est survenu lorsque les enquêteurs civils ont commencé à sonder les vastes intérêts commerciaux des RSF et de l’armée. Soudain, le danger que représentait le gouvernement civil pour les hommes armés a dépassé les avantages potentiels.

L’ancien ministre des Finances Ibrahim al-Badawi a déclaré que l’accord de juin 2021 qu’il avait négocié avec un consortium dirigé par le Fonds monétaire international et fixant les conditions d’allégement de la dette constituait une menace directe pour les généraux et leurs alliés. Les entreprises produisant des armes et des munitions devaient être auditées, a-t-il dit, et les intérêts commerciaux des forces de sécurité examinés.

Les généraux « sont des observateurs très attentifs », a-t-il dit. « La clause la plus importante de cet accord était la lutte contre la corruption et une surveillance plus étroite du ministère des Finances. »

Des mercenaires russes étroitement liés aux généraux belligérants du Soudan

Après que les généraux ont conjointement renversé le gouvernement hybride en octobre 2021, Hamdok a tenté de sauver ses réalisations en négociant un retour à un régime civil. Mais il a démissionné trois mois plus tard, affirmant que l’armée n’avait aucune intention de partager le pouvoir. Pendant ce temps, les généraux ont emprisonné les membres du comité anti-corruption et ont commencé à inverser systématiquement son travail.

L’allégement de la dette internationale et l’aide budgétaire ont été immédiatement suspendus. Mais ni Hemedti ni Burhan n’ont fait face à des sanctions ciblées de la part de Washington ou d’autres capitales étrangères, même après que les forces de sécurité ont abattu de jeunes manifestants qui protestaient contre ce qu’ils appelaient le vol de leur révolution.

Au lieu de cela, des diplomates du « Quad » de pays – les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis – ont tenté de persuader les deux généraux d’accepter un accord de partage du pouvoir qui, espéraient les diplomates, ouvrirait la voie à la démocratie. L’Union africaine, la mission des Nations Unies et un bloc commercial régional connu sous le nom d’Autorité intergouvernementale pour le développement ont également soutenu les pourparlers.

«Il n’y avait aucune responsabilité pour le coup d’État de 2021. Nous n’avons vu aucune sanction. Nous n’avons même pas vu le département d’État appeler cela un coup d’État. Les États-Unis ont en quelque sorte donné le ton à la réponse », a déclaré Kholood Khair, directeur fondateur du groupe de réflexion Confluence Advisory basé à Khartoum. « Il n’y avait aucun soutien pour les manifestants, certains d’entre eux accusés à tort de crimes capitaux. … C’était gênant pour le récit des généraux en tant que réformateurs.

Les généraux ont également reçu un coup de pouce des puissances régionales. L’or des mines appartenant aux membres de la famille d’Hemedti a été acheminé vers les marchés des Émirats arabes unis, où il a maintenu l’accès à de vastes intérêts commerciaux. Burhan a bénéficié du soutien du gouvernement égyptien soutenu par l’armée.

Des diplomates du Quad ont aidé à élaborer un projet d’accord en décembre qui devait conduire à un gouvernement civil et qui a bien plus profité à la RSF qu’à l’armée, augmentant ainsi la pression sur Burhan pour qu’il rejette l’accord, a déclaré Khair.

«Parce que Hemedti s’était très intelligemment aligné sur les démocrates soudanais, la communauté internationale n’écoutait aucun des opposants. Ils étaient attachés à ce processus politique à tout prix », a déclaré Khair. Mais il a ajouté : « Le conflit central entre les généraux a toujours été évident. »

Les tensions ont augmenté au sujet du projet d’accord, qui devait être finalisé en avril, avec des divergences sur la responsabilité des morts civiles, la corruption et, surtout, un calendrier pour l’intégration de la RSF dans l’armée et pour le partage du pouvoir entre les deux forces. Hemedti voulait garder ses forces séparées pendant une autre décennie, maintenant ainsi sa base de pouvoir et conservant un statut égal à celui de Burhan, le chef de l’État de facto. Les militaires voulaient que les RSF soient intégrées dans les deux ans.

Les chefs de l’armée ont toujours été inquiets à propos des RSF, que Bashir a créées en 2013 pour fonctionner comme une force de première ligne dans la guerre dans la région du Darfour. Les RSF étaient issues de milices arabes locales connues sous le nom de Janjawids – des « démons à cheval » – qui se sont déchaînées contre les groupes ethniques de rebelles africains qui avaient contesté l’exploitation par l’élite à Khartoum. Le conflit a tué environ 300 000 personnes et a finalement conduit la Cour pénale internationale à inculper Bashir pour crimes de guerre et génocide. Les généraux de l’armée craignaient que la RSF, avec sa structure de commandement et son financement indépendants, ne devienne un rival pour le pouvoir.

Les trésors de guerre des généraux ont alimenté les combats au Soudan. Maintenant, ils sont en danger.

Même en avril, les négociations entre les RSF et les forces armées se sont poursuivies sur l’accord de partage du pouvoir, avec une représentation civile et le soutien de diplomates occidentaux et moyen-orientaux, selon l’ancien ministre de la Justice Nasredeen Abdulbari, qui dirigeait les efforts pour rédiger un nouveau plan de transition. Constitution. Il a déclaré que les discussions entre les représentants des deux parties étaient toujours en cours quelques heures seulement avant que les combats n’éclatent.

Dans le même temps, les deux camps avaient renforcé leurs forces dans des endroits stratégiques. Des avions de l’armée de l’air en provenance d’Égypte, qui avaient des liens étroits avec Burhan, étaient arrivés à l’aérodrome de Merowe au nord de Khartoum. Les RSF y avaient envoyé des troupes et déplacé de nombreux combattants et véhicules dans la capitale.

On ne sait toujours pas quel côté a tiré le premier coup de feu le 14 avril ou qui a ordonné qu’il soit tiré. Si c’était l’armée, il n’est pas clair si ce sont les hommes de Burhan ou une faction voyous – des officiers islamistes fidèles à l’ancien président Bashir – qui ont appuyé sur la gâchette.

Mais en quelques heures, des batailles à grande échelle impliquant des frappes aériennes et des bombardements d’artillerie avaient éclaté dans les villes du pays.