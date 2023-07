Comment le soldat américain Travis King a fait une course folle en Corée du Nord

Points clés Le soldat de l’armée américaine Travis T. King avait terminé sa peine de détention en Corée du Sud après un certain nombre d’incidents.

Il était escorté à l’aéroport pour rentrer chez lui aux États-Unis, où il aurait fait l’objet de sanctions disciplinaires.

King a traversé la frontière nord-coréenne à pied, sans que l’on sache exactement où il se trouve.

Le soldat de l’armée américaine Travis T. King avait terminé sa peine de détention en Corée du Sud et était escorté à l’aéroport pour rentrer chez lui et risquerait probablement des mesures disciplinaires. Mais il n’est jamais arrivé à son avion.

Au lieu de cela, il a traversé seul la sécurité jusqu’à sa porte d’embarquement, puis s’est enfui, a déclaré un responsable. Le Korea Times, citant un responsable de l’aéroport, a rapporté que King avait dit aux employés de la compagnie aérienne qu’il ne pouvait pas embarquer parce que son passeport avait disparu.

De là, King, 23 ans, a en quelque sorte rejoint une tournée civile de la zone démilitarisée fortement fortifiée (DMZ) divisant la Corée du Sud et le Nord, où il a traversé la frontière mardi alors que les gardes américains et sud-coréens criaient « Attrapez-le! » – mais en vain.

Ainsi a commencé une étrange odyssée qui a créé un nouveau problème pour Washington dans ses relations avec l’État doté de l’arme nucléaire.

Bien qu’elle n’ait pas qualifié King de transfuge, l’armée américaine s’est efforcée mercredi de déterminer son sort, ainsi que son mobile, après ce que les responsables ont qualifié de franchissement délibéré et non autorisé de la frontière qui a fait atterrir un soldat américain en service actif aux mains de la Corée du Nord.

Travis King a rejoint l’armée américaine au début de 2021 et a servi comme éclaireur de cavalerie dans la force de rotation coréenne. Source: PA / Fourni Bien que beaucoup reste inconnu, les enquêtes menées par les autorités de Séoul à Washington et les témoignages ont commencé à reconstituer lentement une image de King et de ce qui s’est passé.

King, qui a rejoint l’armée américaine en janvier 2021, avait servi comme scout de cavalerie dans la force de rotation coréenne, dans le cadre de l’engagement de sécurité américain vieux de plusieurs décennies envers la Corée du Sud. Ses récompenses comprennent la Médaille du service de la défense nationale, la Médaille du service de la défense coréenne et le Ruban du service outre-mer.

Mais l’affectation de King en Corée du Sud a été entravée par des problèmes juridiques.

Une décision de justice sud-coréenne a déclaré que King avait plaidé coupable d’agression et de dégradation de biens publics à la suite d’un incident survenu en octobre et que le 8 février, il avait été condamné à une amende de 5 millions de wons (5 823 dollars). La décision a déclaré que King avait frappé un homme au visage dans un club le 25 septembre, mais l’affaire a été réglée.

Puis, le 8 octobre, la police a répondu à un rapport faisant état d’une autre altercation impliquant King et a tenté de l’interroger, mais il a poursuivi son « comportement agressif », donnant des coups de pied dans la portière d’une voiture de police dans laquelle il était placé et criant des jurons, selon la décision.

King fait face à des mesures disciplinaires à son retour aux États-Unis

Des responsables américains, qui ont parlé sous couvert d’anonymat, ont déclaré que King devait faire face à des mesures disciplinaires de la part de l’armée à son retour à Fort Bliss, au Texas. Il n’était pas clair si cela était lié à l’incident d’octobre.

La question de savoir ce qui a poussé King à agir comme il l’a fait mardi reste un mystère.

L’oncle de King, Carl Gates, a suggéré qu’il avait été bouleversé par la mort de son cousin de sept ans d’une maladie génétique rare plus tôt cette année.

Gates, qui s’est décrit comme la « figure paternelle » de King, a déclaré au Daily Beast qu’il avait été l’une des dernières personnes à lui parler par téléphone avant de passer en Corée du Nord. King est originaire de Racine, dans le Wisconsin, selon les dépêches.

« On aurait dit qu’il s’effondrait. Cela a beaucoup affecté Travis », a déclaré Gates à propos de la mort de son fils. « Parce qu’il ne pouvait pas être là. »

« Tout s’est passé assez vite »

Les détails de la scène chaotique de mardi à la frontière ont commencé à émerger.

« Tout s’est passé assez rapidement », a déclaré Sarah Leslie, une Néo-Zélandaise qui effectuait la même tournée dans la zone de sécurité conjointe (JSA) de la DMZ. Elle faisait partie d’une quarantaine d’autres touristes qui se promenaient et prenaient des photos quelques instants avant que King ne se rende en Corée du Nord.

Le groupe venait de quitter l’un des bâtiments bleus emblématiques qui chevauche la frontière entre les deux Corées et est utilisé pour les négociations, lorsque King – vêtu d’un jean, d’une chemise noire et d’un chapeau noir avec les lettres « DMZ » imprimées dessus – a soudainement couru entre les structures vers le Nord, a-t-elle déclaré.

« Je ne pense pas que quelqu’un de sain d’esprit veuille aller en Corée du Nord, alors j’ai supposé que c’était une sorte de cascade », a-t-elle déclaré à Reuters. Des soldats américains et des gardes sud-coréens ont couru après lui en criant, mais il se trouvait déjà du côté nord de la frontière, a déclaré Leslie.

Les allées et venues de King restent inconnues

Barricades installées à un point de contrôle sur le pont de Tongil près de la zone démilitarisée de Paju, province de Gyeonggi-do, Corée du Sud. Source: PAA / Jeon Heon Kyun/EPA Le lieu exact où se trouve King est encore inconnu, ainsi que ce qui se passera ensuite.

La Corée du Nord est susceptible de traire le passage de la frontière par un soldat américain à des fins de propagande, mais ne sera probablement pas en mesure d’obtenir un effet de levier politique, ont déclaré des analystes et un ancien diplomate nord-coréen.

Tenir quelqu’un comme King peut aussi être un casse-tête pour le Nord si cela s’éternise.

Lorsqu’un soldat américain fait défaut, la Corée du Nord doit créer une équipe de sécurité et de surveillance pour lui et organiser un interprète, un véhicule privé, un chauffeur et un logement, a déclaré l’ancien diplomate nord-coréen Tae Yong-ho, qui est maintenant membre du parlement sud-coréen.

Pyongyang a un manuel standard pour bien traiter les détenus ou les transfuges américains et occidentaux afin d’éviter les retours politiques, a déclaré Andrei Lankov, directeur du Korea Risk Group basé à Séoul.

L’exception notable était l’étudiant américain Otto Warmbier, décédé en 2017 peu de temps après avoir été libéré d’une prison nord-coréenne.

Les détenus sont souvent logés dans l’équivalent nord-coréen d’un hôtel quatre étoiles, a déclaré Lankov.

Pourtant, les analystes ont suggéré que le séjour de King en Corée du Nord pourrait être long.

« Il est toujours bon de résoudre ces problèmes dès que possible, mais je ne suis pas certain que ce sera le cas », a déclaré Victor Cha, ancien responsable américain et expert coréen au Centre d’études stratégiques et internationales de Washington.

« Historiquement, le Nord détient ces gens pendant des semaines, voire des mois, à des fins de propagande (surtout s’il s’agit d’un soldat américain) avant une confession forcée et des excuses », a-t-il déclaré.