Comment le sodium pourrait changer la donne pour les batteries

Et en même temps, la densité d’énergie augmente, une tendance dont je suis personnellement reconnaissant car j’oublie souvent de recharger mon téléphone pendant des jours à la fois, et cela fonctionne généralement beaucoup mieux quand cela se produit maintenant que quelques-uns il y a des années.

Ramification

Mais ce n’est pas parce que le lithium-ion domine le monde des batteries aujourd’hui qu’il écrasera la concurrence pour toujours.

J’ai déjà écrit sur le nombre croissant d’options dans l’industrie des batteries, principalement dans le contexte du stockage stationnaire sur le réseau électrique. Ceci est particulièrement important dans la transition vers des sources d’énergie renouvelables intermittentes comme l’éolien et le solaire.

Alors que les systèmes de secours ont tendance à utiliser des batteries lithium-ion aujourd’hui, car elles sont disponibles, de nombreuses entreprises travaillent à la construction de batteries qui pourraient éventuellement être encore moins chères et plus robustes. En d’autres termes, de nombreux chercheurs et entreprises souhaitent concevoir des batteries spécifiquement pour le stockage stationnaire.

De nouvelles batteries pourraient être fabriquées avec des matériaux abondants comme le fer ou le plastique, par exemple, et elles pourraient utiliser de l’eau au lieu de solvants organiques pour faire la navette, répondant aux préoccupations persistantes concernant la sécurité des installations de batteries lithium-ion à grande échelle.

Mais par rapport au stockage stationnaire, il y a moins de candidats qui pourraient fonctionner dans les batteries EV, en raison des fortes demandes que nous avons pour nos véhicules. Aujourd’hui, la majeure partie de la concurrence sur le marché commercial se situe entre les différentes saveurs de batteries lithium-ion, certaines versions à moindre coût ne contenant pas de cobalt et de nickel ayant gagné du terrain au cours des deux dernières années.

Cela pourrait aussi bientôt changer, car juste en dessous du lithium dans le tableau périodique, un challenger se cache : le sodium. Le sodium est similaire au lithium à certains égards, et les cellules fabriquées avec ce matériau peuvent atteindre des tensions similaires aux cellules lithium-ion (ce qui signifie que les réactions chimiques qui alimentent la batterie seront presque aussi puissantes).

Et surtout, les batteries à base de sodium ont récemment entassé plus d’énergie dans un boîtier plus petit. En 2022, la densité énergétique des batteries sodium-ion se situait exactement là où certaines batteries lithium-ion bas de gamme se trouvaient il y a dix ans, lorsque les premiers véhicules électriques commerciaux comme le Tesla Roadster avaient déjà pris la route.