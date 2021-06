Comment le service national peut atténuer la polarisation et sauver la démocratie américaine

La confiance est l’épine dorsale de la démocratie américaine. Mais la confiance dans les médias, le gouvernement fédéral et nos voisins est difficile à obtenir, et notre démocratie continue de faire face aux menaces croissantes de la désinformation et de la polarisation.

Un nouveau rapport de More in Common a révélé que moins de 30% des Américains au cours des 15 dernières années ont fait confiance au gouvernement fédéral pour faire ce qui est bon pour le pays – contre 80% des Américains dans les années 1960. La confiance dans les médias et nos voisins ne s’en sont pas mieux tirées.

Cette baisse de confiance des Américains a atteint son paroxysme lors des élections de 2020 et de l’insurrection au Capitole le 6 janvier, un acte violent enraciné dans la désinformation et la méfiance.

Un sondage réalisé en janvier a révélé que 67% des Américains pensent que le président élu Joe Biden devrait donner la priorité aux programmes ou aux propositions qui ont la capacité de combler les divisions dans le pays. Nous sommes d’accord. Nous devons commencer à reconstruire cette confiance et cette compréhension, un sens des responsabilités envers nos voisins et un avenir qui inclut tous les Américains – et il faudra plus que de la rhétorique sur l’unité pour réussir.

En tant que dirigeants à but non lucratif engagés pour l’avenir de la démocratie américaine, nous pensons que nous devons investir dans une expansion significative du service national pour aider à combler ces fossés profonds et lier les Américains de tous horizons dans un objectif commun.

Le service national a une longue histoire d’alimenter le renouveau civique dans la nation. En rassemblant des jeunes dans un but commun, le service national démontre que quelles que soient nos différences avec les autres, nous pouvons résoudre des problèmes et travailler ensemble vers des objectifs communs.

Le service national a le pouvoir d’engager toute une génération d’Américains, contribuant ainsi à assurer un avenir plus empathique, inclusif et engagé pour notre démocratie.

Nos organisations, Public Allies et Service Year Alliance, font partie de la coalition qui soutient la campagne Serve America Together pour faire du service national une partie de la croissance en Amérique.

Le sondage de la campagne de cette année a révélé que 63% des Américains conviennent que les programmes de service national, comme AmeriCorps et Peace Corps, sont un bon moyen d’aider à combler les divisions dans le pays.

Ce mois-ci, dans le cadre de la Semaine nationale de la conversation, nous avons participé à « Bridging Divides Through National Service ». L’événement virtuel organisé par Service Year Alliance s’est concentré sur la nécessité de renforcer le tissu civique de notre pays par le biais du service national et a offert aux participants l’occasion de nouer des liens pendant une période de baisse de confiance et de profonde division.

Notre expérience de l’exploitation d’un programme de service national et de l’évaluation de dizaines de programmes de service national à travers le pays et de leurs pratiques afin de mieux comprendre les citoyens se prête aux mêmes conclusions.

Chez Public Allies, nous engageons les leaders émergents via un programme AmeriCorps qui place les participants dans des organisations à but non lucratif axées sur des questions telles que le développement des jeunes, l’éducation, le développement de la main-d’œuvre, les problèmes environnementaux, la programmation artistique et la santé communautaire.

La philosophie directrice de notre programme est que les leaders élaborent des solutions avec les membres de la communauté, et non pour eux. Nous valorisons l’expérience vécue et élevons la voix de ceux qui sont en première ligne de nos plus grands défis.

Dans cet esprit, Public Allies a construit un puissant réseau de plus de 8 000 dirigeants qui relient les races, les ethnies, les niveaux socio-économiques et les cultures.

Au cours des derniers mois, Service Year Alliance a interviewé des programmes de service national comme Public Allies pour mieux comprendre comment ces programmes s’engagent à construire des « ponts » – des jeunes qui nouent des relations positives au-delà des différences et alimentent le renouveau civique en Amérique.

À la suite de ces entretiens, notre rapport sur les années de service et les transitions a révélé que 98 % des programmes de service national ont convenu que les membres de leur corps développent de l’empathie pendant le service et 91 % ont convenu que les membres de leur corps découvrent une culture différente de la leur au cours d’une année de service.

De plus, les anciens élèves de l’année de service sont plus susceptibles de voter, sont plus à l’aise pour interagir avec des personnes d’horizons différents et se sentent plus connectés à leur communauté.

Nous sommes à un tournant de la démocratie américaine. Et la prochaine génération d’Américains est impatiente de faire partie de la solution aux nombreux défis complexes auxquels notre pays est confronté. Ils descendent dans la rue pour protester contre l’injustice raciale, utilisent leur voix pour exiger des mesures contre le changement climatique et lèvent la main pour aider leurs concitoyens et voisins à traverser la pandémie. Ils croient en l’Amérique et sont déjà investis dans la lutte pour un avenir meilleur pour notre pays et le monde.

En élargissant le service national afin que chaque jeune en Amérique ait la possibilité de servir, nous avons une chance de rassembler des personnes de tous horizons avec des objectifs et des responsabilités partagés et de commencer à combler les fossés qui existent entre les compatriotes américains.

Jenise Terrell est vice-présidente des programmes chez Public Allies. Kristen Bennett est directrice de la stratégie chez Service Year Alliance.