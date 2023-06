Comment le seigneur de guerre russe Yevgeny Prigozhin est passé du «chef de Poutine» au chef milliardaire de Wagner organisant un «coup d’État» contre Vlad

WARLORD, magnat, et maintenant le plus grand ennemi de Poutine, Yevgeny Prigozhin a gravi les échelons pour contrôler l’armée mercenaire russe et jure maintenant de prendre d’assaut Moscou.

Prigozhin, autrefois insaisissable, est devenu un critique sans fin de l’armée russe et de Poutine lui-même, aboutissant à une violente confrontation entre les deux bellicistes alors que la « mutinerie » fait rage en Russie.

Yevgeny Prigozhin organise un soulèvement armé contre son ancien allié Poutine

« Le chef de Poutine » a récolté les fruits d’une relation étroite avec Poutine depuis 2001 – caché dans l’ombre de la politique mondiale

Prigozhin semble se cacher à côté de George W Bush lors d’un dîner d’État avec Poutine au début des années 2000

Le chef Wagner traîne en arrière-plan d’un dîner du G8 en 2006

Prigozhin est une figure de plus en plus dérangée et erratique Crédit : Alamy

À l’heure actuelle, tous les regards sont tournés vers le somptueux oligarque vêtu d’une tenue de combat militaire alors qu’il s’éloigne du champ de bataille en Ukraine pour déclarer une « rébellion armée » contre sa patrie.

Le soulèvement de Wagner a été déclenché après qu’une attaque de missiles russes a frappé leur camp d’entraînement à Bakhmut, tuant des dizaines de personnes.

Suite aux ordres de Prigozhin, le groupe Wagner s’est emparé d’un QG militaire russe à Rostov-sur-le-Don et peut-être de la ville de Voronezh – jurant de mener le combat à Moscou.

Poutine a qualifié cette décision de « trahison » et de « mutinerie », la qualifiant de « couteau dans le dos de notre peuple ».

Mais qui est la figure effrayante et puissante qui organise un coup d’État contre Vlad ?

L’homme, surnommé « le chef préféré de Poutine », s’est frayé un chemin vers un siège plus grand à la table du Kremlin et les experts prédisent depuis longtemps qu’il a les yeux rivés sur le poste le plus élevé.

Prédisant presque les événements actuels, le colonel Hamish de Bretton Gordon a déclaré au Sun Online le mois dernier : « Prigozhin semble avoir enlevé les gants pour le moment.

« Et d’une manière presque romaine, il a une armée qui pourrait entrer dans le Kremlin et prendre le relais. »

Ancien gangster, son ascension au pouvoir semble avoir beaucoup à voir avec une ambition lourde et un passé trouble mené dans les coulisses du Kremlin alors qu’il a surfé sur les vagues de la faveur de Poutine jusqu’au sommet.

Aujourd’hui l’un des hommes les plus puissants de Russie, il commande une armée privée de plus de 50 000 hommes stationnés rien qu’en Ukraine et possède une fortune estimée à des millions, voire des milliards.

Le groupe de tueurs rémunérés qu’il a fondé en 2014 agit comme une milice de facto dans certaines des batailles les plus sanglantes d’Ukraine et équivaut à la force d’un quart de toute l’armée russe.

Alors que la Russie envahissait l’Ukraine en février dernier, Prigozhin est sorti de l’ombre pour faire la guerre à l’Ukraine avec son agence militaire privée, prenant le rôle principal dans la bataille sanglante pour Bakhmut.

Les images révèlent une vie d’une richesse extraordinaire passée sur des jets privés, des super-yachts et des voitures flash, et un passé vieux de dix ans passé à se cacher en arrière-plan des échelons les plus élevés de la politique mondiale.

UNE BATAILLE DE PUISSANCE DU KREMLIN

Toujours imprudent, Prigozhin a intensifié ses attaques effrontées contre les hauts dirigeants militaires russes et ses menaces plus voilées contre Poutine lui-même.

Il n’y a pas si longtemps, Prigozhin a ouvertement fait rage contre son ancien patron – semblant appeler le « grand-père » de 70 ans et un « trou complet », avant de nier plus tard qu’il parlait de Vlad.

Il a ensuite pris tout le crédit pour la prétendue capture de Bakhmut par la Russie, ignorant le rôle de toutes les forces russes dans la bataille.

Défiant ouvertement la machine de propagande russe, le chef de guerre a maintes et maintes fois exposé les problèmes du pays sur le champ de bataille.

Cette semaine, il a affirmé que Poutine se faisait mentir par les hauts gradés militaires russes au sujet des échecs « colossaux » du champ de bataille russe en Ukraine.

Il a déclaré que le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, ne parlait pas au despote des « milliers de chars et de véhicules blindés détruits » jonchant le champ de bataille de Bakhmut.

Il a averti que Shiogu et le chef de l’armée russe, Valery Gerasimov, minimisent la menace posée par la contre-offensive ukrainienne.

« Ils apportent un c ** p total au bureau du président, [it’s] sans vergogne », a-t-il déclaré dans un message vidéo. « Ils ne laissent personne là-bas [in Bakhmut]ils ne montrent rien justement parce qu’il y a là des problèmes colossaux. »

Le chef de guerre à l’intérieur du QG militaire russe à Rostov-sur-le-Don aujourd’hui alors que le «coup d’État» se déroule Crédit : AFP

Des chars semblent prendre d’assaut la ville du sud de la Russie alors que Poutine qualifie la décision de Prigozhin de « trahison » Crédit : meduzalive via Telegram

Les troupes de Wagner prennent le contrôle des rues de Rostov Crédit : meduzalive via Telegram

LA MONTEE DU SEIGNEUR DE GUERRE

Son ascension impitoyable vers le sommet a commencé en 1981 dans une salle d’audience à Leningrad, aujourd’hui Saint-Pétersbourg.

D’anciens documents criminels, obtenus par la publication d’information russe Meduza, en 2021, ont révélé que Prigozhin avait été accusé de vol et d’agression et envoyé dans les colonies pénitentiaires de la Russie soviétique.

Lorsque le communisme s’est effondré, il a été libéré après avoir purgé neuf ans. Endurci et opportuniste, il a commencé à fouetter des hot-dogs dans les rues d’un Saint-Pétersbourg en ruine.

Cette entreprise l’a amené à ouvrir un dépanneur et éventuellement une chaîne de restaurants, tandis qu’il plongeait ses mains dans le crime organisé qui ravageait la ville.

En 1996, Prigozhin dirigeait une entreprise de restauration extrêmement prospère dans laquelle Poutine dînait un jour fatidique – ce qui lui a valu le surnom de « chef de Poutine ».

Peu de temps après avoir rencontré le président Poutine en 2001, la société de restauration de Prigozhin a commencé à recevoir des contrats publics lucratifs pour nourrir les écoles et l’armée russes.

Cela se révélerait être une amitié d’un milliard de roubles – l’un des nombreux avantages de la proximité avec Poutine.

Au fur et à mesure que sa richesse s’accumulait, son style de vie somptueux augmentait également. Il a fait la fête, acheté un yacht de 121 pieds et acheté une propriété d’une valeur de 105 millions de livres sterling.

Lorsqu’il ne voyageait pas en jet privé, il organisait personnellement les fêtes d’anniversaire de Poutine.

Des images effrayantes exposent Prigozhin comme une figure inquiétante à l’arrière-plan d’innombrables fonctions de l’État remontant au début des années 2000.

Des images le montrent en train de servir George W. Bush, tapi en arrière-plan d’un dîner entre les dirigeants du G8, dont Tony Blair, et apportant même un dîner à son bienfaiteur Poutine.

Le long CV de Prigozhin comprend également une prétendue ingérence dans les élections américaines de 2016 en finançant des fermes de trolls russes pompant la propagande.

En 2018, le ministère américain de la Justice l’a inculpé pour son rôle dans le financement des usines de trolls, le faisant figurer sur la liste des « plus recherchés » du FBI.

En réponse, l’oligarque a déclaré: « Je ne suis pas du tout contrarié d’avoir atterri sur cette liste. S’ils veulent voir le diable, qu’ils le voient », selon l’agence de presse russe Ria Novosti.

Prigozhin, autrefois timide publiquement, a également admis en novembre dernier son ingérence dans les élections occidentales.

« Nous avons interféré, nous interférons et nous continuerons d’interférer », a-t-il déclaré.

Pendant des décennies, Priogozhin a été gardé sous le tapis – pas autorisé à occuper des postes officiels afin qu’il puisse commettre les actes les plus criminels du Kremlin.

Les détectives open-source derrière Bellingcat, l’appelaient « l’homme de la Renaissance des opérations secrètes russes déniables ».

La guerre en Ukraine a tout changé. « Il est sorti de l’ombre pour déposer ses revendications », a déclaré le Dr Huseyn Aliyev, un expert de la Russie et du conflit en Ukraine, au Sun Online.

« Prigozhin est l’un des courtiers en pouvoir typiques de l’ère Poutine », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était « l’un des rares survivants des échelons supérieurs du cercle restreint de Poutine ».

« Il s’était poussé au front et s’était montré capable de faire avancer l’offensive russe tout comme Poutine est désabusé par ses généraux. »

Et pourtant, la longue course au pouvoir de Prigozhin a été évidente sinon risquée.

« Il a gravi les échelons en critiquant les généraux de haut rang et en bâtissant sa propre réputation », a déclaré Aliyev.

Bill Browder, un investisseur et ennemi de Poutine, a déclaré au Sun Online le mois dernier que Prigozhin « prendrait le pouvoir, ce n’est pas un gars qui respecterait le pouvoir ».

Il a ajouté : « Poutine est un dictateur. Prigozhin se taille une place dans le régime de Poutine. C’est remarquable qu’ils lui permettent de dire ce genre de choses contre Poutine. Il défie tout. »

Son défi a maintenant atteint de nouveaux niveaux alors que des groupes de Wagner prennent d’assaut deux villes russes et que Poutine exige son arrestation.

L’EMPIRE WAGNER

L’insigne noir obsédant de son armée de mercenaires est désormais bien connu alors que ses forces continuent de commettre des atrocités à travers l’Ukraine.

L’ancien allié de Poutine s’était d’abord fait les dents avec le groupe Wagner en Crimée en 2014, puis dans de sombres guerres par procuration à travers l’Afrique et le Moyen-Orient, recueillant des accusations de crimes de guerre et de violations flagrantes des droits de l’homme auprès de l’ONU.

Des messages et des photos accablants ont récemment montré la portée effrayante du groupe Wagner – et leurs ambitions terrifiantes pour un nouvel empire russe.

Les chaînes cryptées sur l’application de messagerie Telegram ont soutenu les accusations selon lesquelles Wagner a été actif en Afrique et en Asie – et des indices qu’ils pourraient opérer en Asie et en Amérique latine.

Cependant, alors que Wagner met en scène leur rébellion actuelle en Russie, Poutine les a brandis comme « criminels » commettant une « trahison ».

Prigozhin a riposté en qualifiant ses forces de « patriotes ».

Pendant des mois, le chef Wagner a critiqué publiquement les chefs militaires russes pour leurs erreurs sur le champ de bataille 1 crédit : East2West

Prigozhin a intensifié ses critiques ces dernières semaines

Prigozhin présente un combattant Wagner avec un marteau – après que ses troupes aient exécuté un soldat en utilisant un Crédit : Télégramme