Comment le seigneur de guerre russe Yevgeny Prigozhin est passé de chef de hot-dogs à chef milliardaire de l’armée de Wagner prête à remplacer Mad Vlad

WARLORD, magnat et chef préféré de Poutine – Yevgeny Prigozhin a gravi les échelons pour contrôler l’armée de mercenaires russes et on pense maintenant qu’il a un œil sur le poste le plus élevé.

Prigozhin, autrefois insaisissable, est sorti de l’ombre pour revendiquer un siège à la table de guerre de Poutine dans une bataille de pouvoir de style tir à la corde enserrant le Kremlin.

Yevgeny Prigozhin est sorti de l’ombre pour devenir l’une des personnalités les plus importantes de Russie Crédit : Getty

Prigozhin dirige la tristement célèbre société de mercenaires “Wagner Group” Crédit : Reuters

“Le chef de Poutine” récolte les fruits d’une relation étroite avec Poutine depuis 2001 Crédit : Reuters

Le nouveau siège étincelant du groupe Wagner à Saint-Pétersbourg Crédit : AP

À l’heure actuelle, tous les regards sont tournés vers le somptueux oligarque alors qu’il fait la guerre à l’Ukraine avec son agence militaire privée, le groupe Wagner, dont les soldats entourent la ville minière de sel de Soledar.

Cela semble avoir beaucoup à voir avec une ambition lourde et un passé trouble mené dans les coulisses du Kremlin alors qu’il a surfé sur les vagues de la faveur de Poutine jusqu’au sommet.

Désormais l’un des hommes les plus puissants de Russie, il commande une armée privée de plus de 50 000 hommes et possède une fortune estimée à des millions, voire des milliards.

Les images révèlent son extraordinaire richesse dépensée en jets privés, yachts et voitures flash.

Pourtant, son ascension impitoyable vers le sommet commence en 1981 dans une salle d’audience à Leningrad, aujourd’hui Saint-Pétersbourg.

D’anciens documents criminels, obtenus par la publication d’information russe Meduza, en 2021, ont révélé que Prigozhin avait été accusé de vol et d’agression et envoyé dans les colonies pénitentiaires de la Russie soviétique.

Lorsque le communisme s’est effondré, il a été libéré après avoir purgé neuf ans. Endurci et opportuniste, il a commencé à fouetter des hot-dogs dans les rues d’un Saint-Pétersbourg en ruine.

Cette entreprise l’a amené à ouvrir un dépanneur et éventuellement une chaîne de restaurants, tandis qu’il plongeait ses mains dans le crime organisé qui ravageait la ville.

En 1996, Prigozhin dirigeait une entreprise de restauration extrêmement prospère dans laquelle Poutine dînait un jour fatidique – ce qui lui a valu le surnom de “chef de Poutine”.

Peu de temps après avoir rencontré le président Poutine en 2001, la société de restauration de Prigozhin a commencé à recevoir des contrats publics lucratifs pour nourrir les écoles et l’armée russes.

Cela se révélerait être une amitié d’un milliard de roubles – l’un des nombreux avantages de la proximité avec Poutine.

Au fur et à mesure que sa richesse s’accumulait, son style de vie somptueux augmentait également. Il a fait la fête, a acheté un yacht de 121 pieds et a acheté une propriété d’une valeur de 105 millions de dollars. Lorsqu’il ne voyageait pas en jet privé, il organisait personnellement les fêtes d’anniversaire de Poutine.

Le long CV de Prigozhin comprend également une prétendue ingérence dans les élections américaines de 2016 en finançant des fermes de trolls russes pompant la propagande.

[He is] l’un des rares survivants des échelons supérieurs du cercle restreint de Poutine Dr Huseyn Aliyev

En 2018, le ministère américain de la Justice l’a inculpé pour son rôle dans le financement des usines de trolls, le faisant figurer sur la liste des “plus recherchés” du FBI.

En réponse, l’oligarque a déclaré: “Je ne suis pas du tout contrarié d’avoir atterri sur cette liste. S’ils veulent voir le diable, qu’ils le voient », selon l’agence de presse russe Ria Novosti.

Prigozhin, autrefois timide publiquement, a également admis en novembre s’être ingéré dans les élections occidentales.

“Nous avons interféré, nous interférons et nous continuerons d’interférer”, a-t-il déclaré.

Mais qui est la figure effrayante et puissante qui émerge sur la scène mondiale ?

“Prigozhin est l’un des courtiers en pouvoir typiques de l’ère Poutine, l’un des plus dignes de confiance du Kremlin”, a déclaré le Dr Huseyn Aliyev, un expert de la Russie et du conflit en Ukraine de l’Université de Glasgow, au Sun Online.

La grosse Cadillac de fabrication américaine de Prigozhin Crédit : Internet Inconnu

Son yacht de 121 pieds de long connu sous le nom de St Vitamin Crédit : Instagram/pavelprigozhin77

Il a également un jet Hawker 800 de 12 millions de livres sterling – posté par sa fille Polina sur instagram Crédit : Instagram/polinaprigozhina

Cela le place dans une position enviable comme “l’un des rares survivants des échelons supérieurs du cercle restreint de Poutine”.

Cependant, Aliyev explique que jusqu’à récemment, il a été « gardé sous le tapis » – pas autorisé à occuper des postes officiels afin qu’il puisse commettre les actes les plus criminels du Kremlin.

Les détectives open-source derrière Bellingcat, l’appelaient “l’homme de la Renaissance des opérations secrètes russes déniables”.

Ennuyé par les coulisses, Aliyev dit qu’il est maintenant “sorti de l’ombre pour déposer ses revendications”.

“Il s’est poussé au front et s’est montré capable de faire avancer l’offensive russe tout comme Poutine est déçu par ses généraux.”

Alors que les requins du Kremlin tournent autour de Poutine, on suppose que Prigozhin pourrait être en ligne pour être un futur successeur.

L’ancien rédacteur de discours de Poutine a récemment affirmé que Poutine pourrait ne pas combattre les élections de 2024, abandonnant plutôt son pouvoir à un successeur et se retirant dans son château de la mer Noire.

L’autorité du chef tyrannique est remise en question alors que son armée patauge en Ukraine et que les corps russes montent sur le champ de bataille,

Le jeu de pouvoir de Prigozhin a été évident, sinon risqué. « Il a gravi les échelons en critiquant les généraux de haut rang et en bâtissant sa propre réputation », déclare Aliyev.

Toujours imprudent, Prigozhin a visé l’armée russe en décembre, se plaignant des conditions et du manque de munitions.

“Lorsque vous êtes assis dans un bureau chaleureux, il est difficile d’entendre parler des problèmes en première ligne, mais lorsque vous traînez les cadavres de vos amis tous les jours et que vous les voyez pour la dernière fois, les fournitures sont très importantes. nécessaire », a-t-il partagé sur Telegram.

“Quant aux problèmes qui surgissent malheureusement à chaque étape… nous les résoudrons et les forcerons à être résolus.”

Pour ces agressions et le manque de succès de Wagner dans la région du Donbass, Aliyev déclare que “nous voyons maintenant que la fortune de Prigojine se retourne contre lui”.

Il est « tombé en disgrâce » auprès de Poutine, et son avenir au Kremlin dépendra de sa capacité à « le reconquérir ».

La star montante du Kremlin s’était d’abord fait les dents avec le groupe Wagner en Crimée en 2014, puis dans des guerres par procuration à travers l’Afrique et le Moyen-Orient, recueillant des accusations de crimes de guerre et de violations flagrantes des droits de l’homme auprès de l’ONU.

Aujourd’hui, le groupe de tueurs rémunérés qu’il prétend avoir fondé en 2014 agit comme une armée de facto sur la ligne de front de l’Ukraine, avec des estimations selon lesquelles jusqu’à 50 000 soldats wagnériens combattent dans la guerre.

Pourtant, les insignes noirs obsédants de la sombre armée de mercenaires sont portés par 40 000 condamnés devenus soldats, selon les estimations américaines.

Le ministère britannique de la Défense a rapporté en décembre que le groupe Wagner utilisait des «recrues de condamnés facilement disponibles» comme soldats «consommables» pour alimenter la machine de guerre de Poutine alors qu’il subit de lourdes pertes.

Les retardataires récemment libérés ont échangé leurs longues peines de prison contre le service militaire, mais aussi probablement la mort. Un soldat condamné qui a fait défection a décrit avoir été utilisé comme « chair à canon » dans les wargames de Poutine. Il a ensuite été soupçonné d’avoir été tué par le groupe Wagner.

On rapporte que Prigozhin a personnellement visité les colonies pénitentiaires pour ces recrues au cours de l’été qui jouent maintenant un rôle majeur dans l’offensive orientale de la Russie.

La bataille pour la ville minière de Soledar est stratégiquement importante pour la Russie – celui qui contrôle Soledar peut alors encercler la ville symbolique de Bakhmut.

Mercredi, l’homme de 61 ans a affirmé que Wagner avait pris “le contrôle de tout le territoire” de la ville porte d’entrée, ce qui, s’il était vrai, marquerait le premier succès militaire de Moscou depuis l’été.

Kyiv réfute cette affirmation, affirmant que les soldats ukrainiens s’accrochent toujours, tandis que des images et des vidéos de la bataille suggèrent qu’elle est loin d’être terminée.

Cependant, dans un défi audacieux à l’armée russe, Prigozhin a ajouté dans une déclaration sur Telegram, qu'”aucune unité autre que les combattants Wagner PMC n’a été impliquée dans la prise de Soledar”.

Poutine a depuis remanié son cabinet de guerre, remplaçant à nouveau son général chargé de l’invasion de l’Ukraine.

Pour Prigozhin, une victoire est essentielle pour faire avancer ses ambitions politiques après les dégâts infligés par sa critique ouverte des bévues militaires de la Russie.

“Si Prigozhin ne parvient pas à prendre le contrôle de Soledar”, déclare le Dr Aliyev, “il sera probablement enlevé et détruit, ou retombera dans l’ombre”.

Prigozhin montre à Poutine son usine de restauration scolaire en 2010 après des années de contrats publics lucratifs de Vlad Crédit : AFP

Une peinture murale dégradée montre le groupe Wagner avec les mots “chevaliers russes” à Belgrade, Serbie Crédit : AP