Le ministre de la Santé a annoncé de nouvelles restrictions dans toute l’Angleterre alors que les cas continuent d’augmenter.

Le 26 décembre, le Sussex, l’Oxfordshire, le Suffolk, le Norfolk, le Cambridgeshire, l’Essex, Waverley dans le Surrey et le Hampshire (Portsmouth et Southampton) sont entrés dans des restrictions de niveau 4.

De plus, Bristol, Gloucestershire, Somerset, Swindon, île de Wight, New Forest, Northamptonshire, North Hampshire, Cheshire et Warrington ont été mis à niveau au niveau 3 à partir de ce 26 décembre.

Cornwall et Herefordshire ont été placés au niveau 2.

Actuellement, au Royaume-Uni, 2 329 730 personnes ont été testées positives pour le virus à ce jour, et 71 109 décès ont été enregistrés dans les 28 jours suivant un test positif.

Le 28 décembre, le Royaume-Uni a atteint un record quotidien d’infections à Covid-19, les statistiques gouvernementales annonçant 41 385 nouveaux cas confirmés en laboratoire. Cela porte le nombre actuel de cas au Royaume-Uni à 2 329 730. 357 autres personnes sont décédées dans les 28 jours suivant un test positif au virus le 28 décembre.

À la suite de ces statistiques record, des sources de Whitehall ont suggéré que jusqu’à deux tiers du pays pourraient faire face aux restrictions de niveau les plus élevées dans les prochains jours. Ils ont ajouté que «des parties importantes» du Nord et des Midlands devraient entrer dans le rang 4 d’ici la fin de cette semaine.

Que s’est-il passé à Noël?

Les inquiétudes concernant une souche mutante de coronavirus à l’origine du taux d’infection avaient incité le gouvernement à abandonner la période de relaxation de cinq jours à Noël. Lors d’une conférence de presse d’urgence le 19 décembre, Boris Johnson a annoncé «l’annulation» de Noël et le lancement du Tier 4, le plus haut niveau de restrictions, actuellement en place à Londres et dans le sud-est.

«Compte tenu des premières preuves dont nous disposons sur cette nouvelle variante du virus, et du risque potentiel qu’elle représente, c’est le cœur très lourd que je dois vous dire que nous ne pouvons pas continuer avec Noël comme prévu», a déclaré le Premier ministre.

Le Premier ministre a également annoncé «le cœur lourd» que la règle des trois ménages ne s’appliquerait qu’au 25 décembre, plutôt qu’à toute la période du 23 au 27 décembre.

Les règles seront ensuite révisées le 30 décembre et M. Johnson a refusé d’exclure la possibilité d’un troisième verrouillage pour l’Angleterre après Noël.

Quelles sont les dernières mises à jour?

À 00 h 01 le lendemain de Noël, Matt Hancock a placé la plupart des régions d’Angleterre aux niveaux 3 et 4. La prochaine révision de niveau est prévue le 30 décembre.

En vertu des restrictions de niveau 4, tous les commerces de détail non essentiels sont fermés et le mélange domestique est interdit.

Les dernières restrictions de niveau 4 concernent plus de 20 millions de personnes vivant dans:

Bedfordshire,

Buckinghamshire,

Berkshire,

Essex,

Londres,

Peterborough,

Hertfordshire,

Kent,

Surrey,

Hastings et Rother,

Hampshire,

Aller au sport,

Havant,

Sussex,

Oxfordshire,

Suffolk,

Norfolk,

Cambridgeshire.

Les mesures interviennent après que les dernières données ont révélé que les taux de cas de Covid-19 augmentaient dans 90% de toutes les zones locales d’Angleterre, dans les sept jours précédant le 17 décembre.

La détente de Noël avait été largement critiquée par les experts. Le conseiller scientifique en chef du gouvernement avait mis en garde contre un pic dans les cas de Covid après une « période inévitable de mélange » à Noël, et prévoyait un resserrement des restrictions avant le jour de Noël.

Patrick Vallance a déclaré lors d’un briefing de Downing Street le 21 décembre: « La preuve sur ce virus est qu’il se propage facilement, il est plus transmissible, nous devons absolument nous assurer que nous avons le bon niveau de restrictions en place.

« Je pense qu’il est probable que le nombre de la variante augmentera à travers le pays et je pense qu’il est donc probable que les mesures devront être augmentées à certains endroits, en temps voulu, et non réduites. »

Il n’y a aucune preuve que la nouvelle souche a un taux de mortalité plus élevé ou que le nouveau vaccin sera inefficace contre elle.

M. Hancock a également annoncé que deux cas d’une autre variante du coronavirus ont été identifiés au Royaume-Uni. La nouvelle variante a été attribuée à l’Afrique du Sud, et quiconque a voyagé depuis l’Afrique du Sud au cours des deux dernières semaines (ou a été en contact avec quelqu’un qui l’a fait) doit immédiatement se mettre en quarantaine.

Les niveaux resteront-ils les mêmes?

Avant que la Chambre des communes ne vote pour introduire le nouveau système de niveaux le 1er décembre, Boris Johnson a déclaré aux députés que les niveaux seraient décidés de manière plus «granulaire» après l’examen du 16 décembre.

À la suite de l’examen, Matt Hancock a annoncé que des pans de l’Est et du Sud-Est de l’Angleterre entreraient au niveau 3 à partir du 19 décembre, y compris le Bedfordshire, le Buckinghamshire, le Berkshire, Peterborough, l’Essex (à l’exception de Colchester, Uttlesford et Tendring), le Hertfordshire, le Surrey (à l’exception de Waverley), Hastings et Rother, Portsmouth, Gosport et Havant.

Le samedi 19 décembre, Boris Johnson a annoncé que toutes les zones qui avaient été déplacées au niveau 3 seraient levées dans un nouveau niveau de restrictions – le niveau 4, dans lequel les bulles de Noël n’étaient plus autorisées.

Au sujet de l’adoption de ces restrictions, M. Johnson a déclaré: «Au fur et à mesure que nous avançons, et je le pense très sincèrement, le gouvernement examinera comment nous pouvons refléter le plus fidèlement possible la réalité de ce qui se passe sur le terrain, en examinant la situation. l’incidence de la maladie, la géographie humaine et la propagation du virus. »

Le prochain examen officiel du système de niveaux aura lieu le 30 décembre.

La carte du Telegraph ci-dessous montre où tous les cas officiels de coronavirus ont été confirmés au Royaume-Uni. Il provient des annonces de Public Health England et est régulièrement mis à jour sur la base de données fiables.