Comment le Royaume-Uni est entré et sorti – et est revenu dans – un verrouillage national

Le 23 mars, Boris Johnson a placé le Royaume-Uni dans un verrouillage forcé par la police avec des mesures drastiques dans la lutte contre l’épidémie de coronavirus.

Le Premier ministre a ordonné aux gens de ne quitter leur domicile qu’en vertu d’une liste «d’objectifs très limités», interdisant les rassemblements de masse et ordonnant la fermeture des magasins non essentiels.

M. Johnson a annoncé sa stratégie de phase deux le 10 mai, décrivant un assouplissement progressif des restrictions, plutôt qu’une levée totale du verrouillage. Cependant, la réaction à son discours a été féroce, beaucoup accusant le Premier ministre de dérouter le public britannique.

Le 11 mai, M. Johnson a publié sa «feuille de route» pour quitter le verrouillage, définissant une stratégie en trois phases pour lever progressivement les restrictions actuelles.

M. Johnson a par la suite annoncé le 28 mai que les cinq tests visant à faciliter le verrouillage avaient été satisfaits, confirmant que des rassemblements pouvant accueillir jusqu’à six personnes pouvaient avoir lieu dans des espaces extérieurs à partir du 1er juin.

Le 23 juin – exactement trois mois après la mise en lock-out du pays – M. Johnson a salué le début de la fin de «l’hibernation nationale» britannique.

Le Premier ministre a autorisé les familles et les amis à se mêler à l’intérieur et même à partir en vacances ensemble à partir du 4 juillet. mètre.

Mais Chris Whitty, le médecin-chef, a averti que de nombreuses nouvelles mesures de distanciation sociale devraient rester en place «jusqu’à cette période l’année prochaine» car un vaccin contre le coronavirus est encore loin.

Le 17 juillet, M. Johnson a présenté sa feuille de route pour mettre fin au verrouillage, ce qui a permis la réouverture des installations de loisirs restantes et la reprise de tous les traitements de beauté à partir du 1er août. M. Johnson a également assoupli les directives officielles conseillant aux gens de « travailler à domicile si vous le pouvez » dans un tenter de redémarrer l’économie.

Le gouvernement tient à éviter un autre verrouillage général. Cependant, la prévention d’un verrouillage national dépendra de l’efficacité avec laquelle le gouvernement pourra réagir si le taux d’infection augmente rapidement dans plusieurs régions du Royaume-Uni.

Depuis le 14 septembre, les rassemblements de plus de six personnes sont interdits en Angleterre. Le gouvernement a introduit ces nouvelles mesures difficiles pour lutter contre une forte augmentation des taux d’infection à coronavirus.

Le 22 septembre, le Premier ministre a annoncé une série de nouvelles mesures, notamment un couvre-feu de 22 heures dans les pubs et restaurants, un plafond de 15 personnes pour les mariages et un retour au travail à domicile pour les employés de bureau, qui devraient rester en place jusqu’en mars, un an après le début du verrouillage.

Le taux de nouveaux cas ne montrant aucun signe de ralentissement, M. Johnson a annoncé le 12 octobre un nouveau système à trois niveaux de verrouillage local.

Face à une augmentation des infections, M. Johnson a annoncé un nouveau verrouillage national dans toute l’Angleterre le samedi 31 octobre, après une augmentation rapide des cas de coronavirus. Les nouvelles mesures sont entrées en vigueur le jeudi 5 novembre et ont pris fin le mercredi 2 décembre.

Le 11 novembre, le ministère de l’Éducation a introduit une «fenêtre de voyage des étudiants» entre le 3 et le 9 décembre, au cours de laquelle les universités ont organisé le départ échelonné des étudiants de retour chez eux pour Noël afin de ne pas surcharger le système de transports en commun.

Comment pourrions-nous empêcher un autre verrouillage à l’avenir?

Le vaccin contre le coronavirus Pfizer / BioNTech a été administré pour la première fois le 8 décembre dans 70 hôpitaux, et les médecins généralistes d’Angleterre ont commencé à offrir le vaccin à ceux qui figurent sur la liste des priorités.

L’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a accordé au vaccin une licence d’utilisation d’urgence le 2 décembre et un million de vaccins ont été livrés au NHS le 3 décembre.

Des sources de haut niveau à Whitehall s’attendent à ce que le vaccin d’Oxford soit approuvé dans les jours suivant Noël, déclenchant une campagne massive pour donner des coups à des millions de personnes en janvier.

Le Royaume-Uni a obtenu 40 millions de doses du vaccin Pfizer au total, ce qui a montré une efficacité de plus de 90% dans la prévention du Covid-19 chez les personnes sans preuve d’infection antérieure. Le vaccin d’Oxford est efficace à environ 70%, mais plus facile à fabriquer et à distribuer.

Moderna a également révélé un vaccin qui était efficace à 95% dans les essais et son utilisation aux États-Unis a été approuvée le 18 décembre.

Malgré ces progrès, les scientifiques ont souligné que la pandémie est loin d’être terminée.

Le professeur Robin Shattock, directeur du programme de vaccination de l’Imperial College, a déclaré à Sky News qu ‘ »un seul vaccin ne suffira pas » pour lutter contre Covid-19.

« Nous ne savons pas si [the Pfizer vaccine] sera efficace dans tous les différents groupes, donc plus nous avons de vaccins candidats, meilleure sera la boîte à outils », a-t-il déclaré.

« Je pense que le plus grand danger maintenant que nous avons un vaccin est que les gens cessent de le prendre au sérieux », a-t-il ajouté. « Nous devons rappeler aux gens que tout n’est pas fini tant que suffisamment de personnes n’ont pas reçu le vaccin et que nous savons vraiment que cela fonctionne. »

Le PDG de BioNTech, le professeur Uğur Sahin, a déclaré qu’il s’attend à ce que la réponse en anticorps chez les patients « diminuera avec le temps », mais a évoqué l’idée de combiner des vaccins pour les personnes qui n’avaient plus de réponse immunitaire.

Le professeur Wendy Barkley, une scientifique impériale en virologie qui siège au comité Sage du gouvernement, a exprimé des mutations après que des visons aient contracté le virus au Danemark.

« Si des mutations affectent la façon dont les anticorps peuvent voir le virus, peut-être que les vaccins que nous générons actuellement ne fonctionneront pas aussi bien que nous l’aurions espéré », a-t-elle déclaré. Le spectacle Andrew Marr.

De plus, le 14 décembre, dans son discours à Commons, le secrétaire à la Santé a également annoncé qu’une nouvelle variante du coronavirus avait été identifiée en Angleterre.

Cependant, M. Hancock a déclaré qu’il était «hautement improbable» que la nouvelle variante provoquera une maladie plus grave ou compromettra le vaccin.

Dans son discours aux Communes, il a partagé: «Je dois souligner à ce stade qu’il n’y a actuellement rien qui suggère que cette variante est plus susceptible de provoquer une maladie grave et le dernier conseil clinique est qu’il est très peu probable que cette mutation échoue à répondre à un vaccin, mais cela montre que nous devons être vigilants et suivre les règles et que tout le monde doit prendre la responsabilité personnelle de ne pas propager ce virus.

Que fait-on d’autre?

Vitamines gratuites pour les personnes âgées et vulnérables: Le 28 novembre, les responsables de la santé ont déclaré que plus de 2,5 millions de personnes vulnérables à travers l’Angleterre recevraient des suppléments de vitamine D gratuits pour les aider pendant les mois d’hiver. Les personnes vivant dans des maisons de retraite et celles classées comme cliniquement extrêmement vulnérables se verront offrir la vitamine, qui est renouvelée pour ses bienfaits pour la santé des os et des muscles.

Normalement, la peau produit de la vitamine D après avoir passé du temps au soleil; cependant, ceux qui sont le plus à risque ont passé beaucoup de temps à l’intérieur tout en se protégeant de Covid-19. Les responsables suggèrent que tout le monde devrait consommer 10 microgrammes de vitamine D pendant la période hivernale, cependant, rien ne prouve que la vitamine D protégera contre la capture ou le traitement du virus.