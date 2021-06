Comment le Royaume-Uni avec la variante delta est un modèle pour les États-Unis

Au Royaume-Uni, les infections attribuées au delta se sont propagées rapidement chez les jeunes et les personnes plus âgées qui n’ont pas encore été vaccinées. De même, aux États-Unis, on craint que le delta ne se propage rapidement dans certaines parties du sud où les vaccinations sont au point mort , a rapporté NBC News dimanche.

De nouvelles flambées d’infections largement imputées à la variante delta ont incité le gouvernement britannique à accélérer la dernière étape de son programme de vaccination pour les personnes âgées de 18 ans et plus.

On espère que l’intensification des vaccinations aidera à arrêter la propagation sauvage de la souche. Une analyse de Public Health England publiée le 21 juin a montré que deux doses des vaccins Pfizer-BioNTech ou Oxford-AstraZeneca Covid-19 sont très efficaces contre l’hospitalisation de la variante delta.

À ce jour, près de 60% de tous les adultes britanniques ont reçu deux doses du vaccin, tandis qu’aux États-Unis, 56% de la population de plus de 18 ans a été complètement vaccinée. Le Royaume-Uni n’a pas encore autorisé les vaccins Covid pour les adolescents, contrairement aux États-Unis qui vaccinent les plus de 12 ans.

Lire la suite: La variante Delta Covid a une nouvelle mutation appelée « delta plus » : voici ce que vous devez savoir

Peut-être méfiants de la propagation des infections au Royaume-Uni, les États-Unis souhaitent également accélérer leurs vaccinations. Cela pourrait cependant prendre plus de temps que ne le souhaiterait la Maison Blanche.

L’administration Biden a déclaré mardi dernier qu’elle n’atteindrait probablement pas son objectif de 70 % des adultes américains recevant un vaccin ou plus d’ici le 4 juillet.

Lire la suite: Des boosters Covid à l’automne ? Alors que les appels se multiplient pour les troisièmes coups, voici ce que vous devez savoir

Le tsar de la Maison Blanche Covid, Jeff Zients, a déclaré que l’administration avait atteint son objectif de 70 % pour les personnes âgées de 30 ans et plus et était en passe de l’atteindre pour les personnes âgées de 27 ans et plus d’ici le 4 juillet. Zients a déclaré que les responsables américains travaillaient avec les dirigeants étatiques et locaux pour atteindre les plus jeunes.

« Nous pensons qu’il faudra quelques semaines supplémentaires pour atteindre 70% de tous les adultes avec au moins un coup avec les 18 à 26 ans pris en compte », a-t-il déclaré.

-Nate Rattner et Dawn Kopecki de CNBC ont contribué au reportage de cette histoire.