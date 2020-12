La Food and Drug Administration des États-Unis consulte également un groupe d’experts externe avant de prendre une décision. Dans le cas du vaccin de Pfizer, ce groupe se réunira le 10 décembre. Les régulateurs britanniques sollicitent également l’avis d’un comité spécialisé, mais ce groupe a la flexibilité d’examiner les données et de se réunir selon ses besoins. Au total, le comité s’est réuni pendant plus de 40 heures au sujet du vaccin Pfizer, a déclaré mercredi son président.

À l’instar des régulateurs américains, leurs homologues britanniques, dont les décisions sont considérées comme influentes, ont examiné les données sur les vaccins au fur et à mesure de leur arrivée. Les experts ont testé la qualité des vaccins, lot par lot, et lu plus de 1 000 pages de données. Et différentes équipes ont travaillé en parallèle, plutôt que d’attendre la fin des autres parties de l’examen.

«Si vous escaladez une montagne, vous vous préparez et vous vous préparez», a déclaré mercredi le Dr June Raine, directrice générale de l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé. «Nous avons commencé cela en juin.»

Lorsque les premiers résultats sont arrivés le 10 novembre, elle a déclaré: «Nous étions au camp de base. Et plus tard, elle a dit: «Quand nous avons eu l’analyse finale, nous étions prêts pour ce dernier sprint.»