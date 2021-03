La foudre frappe à Sydney, en Australie, le 12 mars | Mark Evans / Getty Images

Le livre commence comme un fantasme d’autonomisation et se transforme en dystopie.

Le Vox Book Club est lié à Bookshop.org pour soutenir les libraires locaux et indépendants.

Il y a deux histoires recroquevillées à l’intérieur de Naomi Alderman La puissance, le choix de mars du Vox Book Club.

L’un d’eux est un fantasme d’autonomisation, un fantasme de vengeance: que se passerait-il si les femmes n’avaient plus à avoir peur des hommes? Que se passerait-il si les hommes cessaient d’être une menace physique pour les femmes? Qu’est-ce que tu ferais? Comment votre vie changerait-elle?

Pour la première moitié de La puissance, il semble que ce soit l’histoire qu’Alderman souhaite raconter.

Mais dans la seconde moitié, La puissance changements. Alors que le récit que nous lisons devient de plus en plus brutal, il cesse d’être un fantasme classique d’autonomisation des femmes. Au lieu, La puissance devient sur, eh bien, le pouvoir: sur la menace de violence qui sous-tend toutes les interactions humaines, sur ce que nous faisons avec le pouvoir et sur la manière dont le pouvoir corrompt.

Voici comment ces deux histoires s’articulent et pourquoi l’effet est si dévastateur.

Cette première moitié de La puissance fonctionne grâce à une défamiliarisation intense

La prémisse centrale de La puissance est si simple qu’elle est électrisante. Et si chaque femme développait soudainement la capacité d’émettre des chocs électriques de ses mains, comme une anguille électrique?

Eh bien, pas vraiment toutes les femmes. Le pouvoir de l’échevin n’affecte que les personnes ayant deux chromosomes X. Et tandis qu’Alderman explore certaines des complications de ce développement avec un personnage mineur intersexué, elle ne regarde à aucun moment ce que cela signifierait pour la communauté trans. C’est comme si Alderman ne pouvait pas imaginer critiquer notre système patriarcal actuel de genre sans effacer les personnes trans du monde, ce qui est l’un des échecs fondamentaux de ce roman.

Mais sous d’autres aspects, la construction du monde d’Alderman est admirablement complète. Elle construit son récit autour de quatre personnages principaux, qui nous montrent tous à quoi ressemble le pouvoir en action dans différents coins du monde.

Roxy est la fille d’un chef du crime londonien dont la mère est assassinée devant elle dans le premier chapitre. Son pouvoir est fort et musclé, la transformant en une sorte de personnage de Lancelot, et elle l’utilise pour gravir les échelons de l’organisation de son père et venger le meurtre de sa mère. Allie est une enfant d’accueil maltraitée dans le sud des États-Unis qui se spécialise, lorsque son pouvoir vient, dans le contrôle. Elle l’utilise pour tuer son père adoptif et ensuite établir une nouvelle identité en tant que figure culte Mère Eve au centre d’une nouvelle religion matriarcale. Roxy, bientôt, devient le bras droit de Mère Eve.

Ailleurs, Margot, maire d’âge moyen d’une ville américaine, utilise son pouvoir et le capital politique qui l’accompagne pour lancer une trajectoire vers la Maison Blanche. Et Tunde, un jeune journaliste nigérian et le seul homme de notre distribution centrale, raconte le pouvoir tel qu’il émerge à travers le monde: les manifestations et les émeutes et les mouvements de défense des droits des hommes.

Dans cette première moitié de La puissance, une grande partie de la force du livre vient de la puissance de son fantasme d’autonomisation: oui, fille à l’épicerie, choquez ce vieil homme effrayant qui vous dit de sourire! Nous voyons des femmes choquer leurs agresseurs, des victimes de la traite des êtres humains répandre leur pouvoir de l’une à l’autre pour pouvoir se libérer, des femmes dans des pays aux lois oppressives misogynes enhardies par leur nouvelle capacité et marchant dans la rue en signe de protestation.

Avec ce renversement de pouvoir, il y a une défamiliarisation intense et viscérale de toutes les façons dont nous avons sans réfléchir le pouvoir de genre. Tous les vieux tropes effrayants auxquels nous sommes si habitués de se faire renverser.

Quand Tunde perd sa virginité, c’est douloureux pour lui, car son partenaire perd le contrôle de son pouvoir et le choque pendant qu’ils sont au lit ensemble. Mais Alderman érotise la douleur du choc pour Tunde de la même manière que la douleur de la pénétration s’érotise pour les personnages féminins dans les scènes de défloraison littéraires traditionnelles: «Il ressent à peine la douleur, tant le plaisir est grand», écrit-elle. Plus tard, nous apprenons que les fétiches sexuels se développent pour le nouveau pouvoir et que les hommes sont considérés comme particulièrement sensibles au masochisme sexuel et au désir d’être choqués au lit.

Dans une blague courante, un présentateur de nouvelles masculin sérieux et sa co-présentatrice féminine ditzy ont d’abord levé les yeux au pouvoir. Ensuite, ils s’entraînent de manière ludique, puis moins ludique. En fin de compte, le présentateur de nouvelles masculin sérieux quitte la série, il est conseillé à la femme de mettre des lunettes – «pour gravitas» – et elle obtient son propre co-présentateur masculin.

Le plus surprenant est la scène dans laquelle Margot, candidate au poste de gouverneur, perd son sang-froid au milieu d’un débat et choque son adversaire. Cette scène a été écrite avant le débat présidentiel américain de 2016 au cours duquel Donald Trump se profilait étrangement derrière Hillary Clinton alors qu’elle parlait dans une démonstration de pouvoir nauséabonde et contrôlante – mais l’histoire récente montre maintenant qu’Alderman était mort sur l’argent quand elle a prédit exactement comment les électeurs le feraient. répondre à un tel moment.

«Quand ils sont entrés dans les isoloirs par centaines, milliers et dizaines de milliers», écrit Alderman, «ils se sont dit:« Vous savez quoi, cependant, elle est forte. Elle leur montrerait. »Margot remporte son élection.

Pendant ce temps, dans le récit d’encadrement du livre, un «homme écrivain» nommé Neil Adam Armon (dont les anagrammes, vous noterez, à Naomi Alderman), envoie le manuscrit de son nouveau roman à un écrivain plus ancien et beaucoup plus établi nommé Naomi Échevin. Il n’est pas nécessaire d’ajouter un qualificatif comme «femme» à «écrivain» pour la décrire, car il est clair que ces deux personnages vivent dans un monde dans lequel le changement de pouvoir que nous voyons se dérouler dans le reste de La puissance est devenu pleinement établi.

En conséquence, Neil s’excuse d’avoir même osé tendre la main à son mentor («De toute façon, désolé, je vais me taire maintenant») et exprime sa gratitude enthousiaste pour son temps («Merci tellement de pour ça »). Naomi, à son tour, répond avec une bonne humeur condescendante sur «l’idée intelligente» de Neil, mais note que sa représentation d’un monde fantastique dans lequel les hommes détiennent le pouvoir sur les femmes pourrait être assez difficile à vendre, du point de vue de la crédibilité. «Des gangs d’hommes enferment des femmes à des fins sexuelles», glousse-t-elle sur une scène de trafic d’êtres humains. « Certains d’entre nous ont eu des fantasmes comme ça! »

Ce que cette défamiliarisation montre clairement, c’est à quel point le pouvoir structurel de notre monde est maintenu en place par notre croyance en la force masculine et la possibilité correspondante de violence masculine. Nous associons la force politique aux hommes, soutient Alderman, parce que nous associons la force physique aux hommes. Et nous nous en remettons à la force physique. Nous voulons être du côté des forts pour qu’ils puissent blesser nos ennemis et pas nous. Le pouvoir revient à ceux que nous croyons déjà puissants, toujours.

Avec La puissance, Alderman retourne notre dynamique de pouvoir actuelle. Elle permet aux femmes la domination physique que les hommes apprécient. Elle imagine un monde où une femme peut marcher dans la rue la nuit sans avoir à être consciente des ombres autour d’elle – et où un homme le fait.

Mais ce monde n’est pas une utopie. Et c’est là que la deuxième histoire La puissance raconte entre.

Comme La puissance continue, ça devient de plus en plus violent. Cela fait partie du problème.

Comme La puissance continue, nous commençons à voir de plus en plus de femmes utiliser leur pouvoir non seulement pour abattre les méchants, ou même les odieux, mais aussi juste pour des coups de pied: parce qu’elles ont du pouvoir, et d’autres non, qui les arrête? Nous voyons des groupes de femmes harceler des hommes et des agressions sexuelles de plus en plus flagrantes contre des hommes. Tunde, qui a 21 ans lorsque le livre s’ouvre et atteint sa majorité dans ce nouveau monde audacieux, passe du flirt avec une femme en se faisant appeler son «maître» lors de sa première apparition à une profonde peur dans son corps partout où il va: viendra un moment où une femme l’attaquera, et il ne pourra pas s’échapper.

Bien sûr, Alderman s’empresse d’ajouter, #NotAllWomen. Tunde est fréquemment protégé par d’autres femmes qui combattent ses agresseurs à sa place, car il ne peut pas. Mais La puissance se déroule dans un monde où un déséquilibre de pouvoir signifie que le pouvoir sera abusé. Et les femmes n’échappent pas à ses séductions.

Dans la section la plus déchirante du roman, Tunde et Roxy sont témoins d’une attaque contre un camp de réfugiés par une armée de femmes voyous. Ces femmes ciblent les hommes pour des mauvais traitements particuliers, apparemment pour se venger de leurs années d’impuissance – mais elles tuent aussi sans discernement. Ils violent et tuent des hommes, et ils tuent des femmes et des enfants. Ils sont plus forts que tous les réfugiés et ils sont prêts à abuser de cette force, car, suggère Alderman, quelqu’un sera toujours prêt à abuser de son pouvoir.

Dans les dernières pages du roman, l’alter ego d’Alderman, Neil, suggère que les choses ne doivent pas être comme ça. Assurément, soutient-il, à cette époque mythique avant que les femmes ne dirigent le monde, quand les hommes le faisaient, les hommes n’étaient jamais aussi violents envers les femmes.

«Putain, il y a encore des endroits aujourd’hui où les bébés garçons sont systématiquement avortés, ou se font« freiner »leur bite. Cela ne peut pas être arrivé aux femmes avant le Cataclysme », écrit-il. «Ce n’est donc pas« naturel »pour nous de vivre comme ça. Ça ne peut pas être. Je ne peux pas le croire. Nous pouvons choisir différemment. »

Neil, comme nous le savons, a tort. Là sommes des endroits où les filles sont systématiquement avortées et où les mutilations génitales féminines sont monnaie courante. Ces choses peuvent arriver et se produisent.

Mais si l’heureuse conjecture de Neil est incorrecte, cela signifie-t-il qu’il se trompe sur tout cela? Est-ce que cette façon de vivre – ce système dans lequel un groupe puissant opprime continuellement un groupe moins puissant, et cela arrive toujours, quel que soit le responsable – est à la fois naturelle et inévitable?

Sur cette question, La puissance c’est ambigu.

Il y a un personnage dans La puissance dont nous ne connaissons pas vraiment l’identité. C’est la voix qu’Allie entend, celle qu’elle pense être peut-être Dieu. Cela pourrait en fait être Dieu, ou ce pourrait être les pouvoirs d’intuition rapides et remarquables d’Allie: nous ne le savons pas avec certitude. Mais à la fin de La puissance, cela suggère à Allie que nous posons les mauvaises questions.

«Il n’y a jamais eu de bon choix, honeybun», dit-il. « L’idée même qu’il y a deux choses et que vous devez choisir est le problème. » Tout le binaire de genre, en d’autres termes, est peut-être le problème: une croyance en catégories, une croyance en un groupe qui peut avoir du pouvoir et un autre qui ne le peut pas.

Mais allons-nous jamais dépasser cette croyance en un binaire? «Écoutez, je vais me mettre au même niveau», dit la voix: «mon optimisme à l’égard de la race humaine n’est plus ce qu’il était autrefois.»

Nous devrons voir où il atterrit après une année de peste.

