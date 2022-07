Comment le rôle dans “The Chi” a fait de Yolonda Ross une défenseure du cancer du sein

Avant longtemps, l’acteur a été invité à assumer des rôles encore plus importants au sein de chaque organisation à but non lucratif.

«Certaines de ces organisations sont là, dans le quartier», dit-elle. « Une femme à deux portes ne le sait peut-être même pas. Elle a un cancer du sein et ne sait pas que cette organisation est là et pourrait l’aider. C’est ce que je voulais vraiment aider.

“J’ai appris comment certaines organisations aident à la prévention du cancer du sein et certaines aident à changer la structure des choses dans les hôpitaux afin que lorsqu’elles voient une femme brune entrer, elles n’entrent pas dans un certain état d’esprit et ne suivent pas sur le travail qu’ils devraient faire avec elle », dit-elle.

«Ils organisaient des événements et ils me demandaient si j’y participerais», dit-elle. “C’était aussi simple que ça. J’ai découvert chaque organisation et j’en ai assez vite fait partie. »

Son plaidoyer a finalement inspiré un don de 100 000 $ de la Fondation Feinberg qui a ensuite été accordé à ces organisations locales de Chicago et, en octobre dernier, elle a co-animé La beauté c’est moi, une exposition de photos et une collecte de fonds où elle a dévoilé ses cinq portraits de survivantes du cancer du sein. Puis, en mai, elle a été honorée par The Creative Coalition pour son travail de plaidoyer.

Ross dit que c’est une évidence d’utiliser sa plateforme pour aider les autres.

“Je sais que je ne suis pas la plus grande star, mais je crois que si quelque chose vous touche suffisamment pour en parler, pourquoi ne pas utiliser votre plateforme pour aider les autres”, dit-elle. «Je sais que les femmes de couleur mènent ce combat, et si je peux dire quelque chose ou faire quelque chose pour aider à faire la lumière sur ces organisations ou ces médecins ou trouver des moyens pour que les gens aident, je vais, et ça va faire partie de ma vie pour toujours.