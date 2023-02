Comment le «roi d’Instagram» Dan Bilzerian «a gagné des millions» grâce à la crypto-monnaie après un accord de poker bizarre

DAN Bilzerian n’hésite pas à montrer son argent sur les réseaux sociaux pendant que ses compagnes affichent leurs atouts.

Le playboy riche et sale à bord d’un jet privé a déclenché une frénésie sur les réseaux sociaux avec ses étalages extravagants de richesse et de femmes.

Plonger plus profondément dans les finances du tristement célèbre joueur de poker et son ascension vers la gloire met en lumière le style de vie illustre de Bilzerian.

La majorité de ses 33,5 millions de followers ont à peine un moment pour réfléchir à sa richesse avant de partager un autre poste enviable.

Aidé par un gros fonds en fiducie de son père, le célèbre raider de Wall Street, Paul Bilzerian, le supposé roi d’Instagram a créé sa propre fortune.

Le lothario né en Floride, souvent vu avec un groupe de filles au bras, aurait une valeur pouvant atteindre 200 millions de dollars – mais le secret de son succès n’est pas si clair.

Bien qu’il prétende avoir fait la majorité de son argent en tant que joueur de poker professionnel, Bilzerian a les doigts dans pas mal de tartes.

En plus de gérer sa présence sur les réseaux sociaux, ses camées de films et ses jeux de hasard, il a également sauté très tôt sur la tendance crypto.

L’homme de 42 ans a révélé qu’il gagnait beaucoup d’argent grâce à la crypto-monnaie après avoir suivi les conseils d’un ami.

Il a expliqué qu’il s’était retrouvé à nager involontairement dans l’étang de l’argent numérique après avoir gagné “des millions de dollars” aux jeux de poker.

Bilzerian a affirmé que le type qui lui devait son butin avait déclaré que Bitcoin serait le meilleur moyen pour lui de gagner de l’argent.

Mais la star des médias sociaux était à l’origine insatisfaite de l’arrangement car il devrait payer des frais de transaction de 5%.

Cela lui aurait coûté environ 50 000 $ s’il n’avait gagné qu’un million de dollars en jouant.

Il a décrit la situation comme “f *** ing bulls ** t” lors d’un podcast avec la star de Jackass Steve-O, mais a admis qu’il avait finalement accepté d’être remboursé en Bitcoin.

Bilzerian affirme qu’il a gardé sa crypto sur un ordinateur portable caché dans son coffre-fort – et a simplement oublié ses gains, qui ne valaient que 300 $ par pièce à l’époque.

Le joueur de poker barbu a déclaré qu’il ne s’est souvenu de son Bitcoin que quelques années plus tard, lorsque le secteur a connu un puissant boom.

Après qu’un copain l’ait informé que la crypto “s’éteignait”, il a sorti l’ordinateur portable de son coffre-fort – mais prétend avoir oublié le mot de passe.

L’homme d’affaires arméno-américain dit qu’il a finalement pu accéder à ses fonds et s’est rendu compte qu’il était assis sur une fortune.

Bilzerian affirme qu’il a alors décidé de garder son Bitcoin, car il tenait à surfer sur la “vague” de l’engouement pour la cryptographie.

Il a ensuite acheté plus d’actifs numériques, y compris Ethereum, et affirme que cela lui a rapporté “beaucoup d’argent” parce qu’il était “capable d’appeler de si bons moments pour encaisser”.

Mais il n’était pas gourmand – comme il l’a dit à un ami, il n’avait plus besoin de Bitcoin après s’être vu proposer un autre investissement.

Bilzerian affirme qu’il a plutôt encouragé son ami à “s’y tenir” et qu’il a reçu un conseil inestimable en retour.

On a dit au phénomène Instagram : “Si vous n’êtes pas un acheteur à 17 700 $, vous devriez être un vendeur.”

Cela a mis les rouages ​​​​de son esprit à gagner de l’argent, le voyant adopter une perspective différente du monde de la cryptographie.

Bilzerian a expliqué: “Si vous ne voulez pas acheter à un certain prix, vous devriez probablement vendre, si vous pensez qu’il est plus probable que cela va baisser que monter.”

Il affirme qu’il n’a abandonné “presque toutes” ses richesses cryptographiques que lorsque leur valeur a atteint 16 500 dollars, le message de son ami résonnant dans son esprit.

Le playboy ultra-riche dit qu’il a pu comprendre le marché pour créer encore plus d’argent et a ensuite réinvesti dans la crypto avant de revendre à profit.

Il a décrit la montée et la chute des valeurs de crypto-monnaie comme “folles” et a admis que cela le faisait “suer comme s’il avait fait un pari sur le Super Bowl”.

Bilzerian a également une entreprise intéressante à son actif pour financer son style de vie luxueux.

La société du joueur de poker Ignite fouette l’huile de CBD et les produits de vapotage – bien qu’elle aurait perdu plus de 50 millions de dollars en 2019, principalement en frais de marketing et de location de bureaux.

Un rapport de la société a déclaré qu’Ignite avait levé des sommes énormes en émettant des actions et en empruntant auprès d’investisseurs.

Il s’est ensuite lancé dans une frénésie de dépenses épique alors même que le cours de son action plongeait, selon Forbes.

L’argent a servi aux frais de licence, aux dépenses professionnelles et aux frais de déplacement des entreprises “détenues par le PDG”, selon les comptes.

Ignite a également reçu plus d’un million de dollars d’argent du gouvernement dans le cadre d’un programme de soutien Covid.

Beaucoup soupçonnent que ses finances ne correspondent pas tout à fait, car Bilzerian semble dépenser des millions de plus qu’il ne gagne.

Il écarte toutes les questions en affirmant qu’il a eu de la chance lors de jeux privés avec des milliardaires, car les fans ont remarqué qu’il apparaissait rarement dans les meilleurs tournois.

Cependant, la réserve de Bitcoin de Bilzerian et les conseils de son ami semblent avoir ajouté une autre pièce au puzzle du déchiffrement de ses richesses.

