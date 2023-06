Comment le risque existentiel est devenu le plus grand mème de l’IA

L’affirmation la plus frappante, signée par toutes ces personnalités et bien d’autres, est une déclaration de 22 mots publiée il y a deux semaines par le Center for AI Safety (CAIS), une organisation de recherche basée à San Francisco. Il proclame : « L’atténuation du risque d’extinction de l’IA devrait être une priorité mondiale aux côtés d’autres risques à l’échelle de la société tels que les pandémies et la guerre nucléaire ».

La formulation est délibérée. « Si nous avions opté pour une déclaration de type test de Rorschach, nous aurions dit « risque existentiel », car cela peut signifier beaucoup de choses pour beaucoup de personnes différentes », explique le directeur du PCSRA, Dan Hendryks. Mais ils voulaient être clairs : il ne s’agissait pas de plomber l’économie. « C’est pourquoi nous avons opté pour le « risque d’extinction », même si beaucoup d’entre nous sont également préoccupés par divers autres risques », explique Hendryks.

Nous sommes déjà venus ici : le destin de l’IA suit le battage médiatique de l’IA. Mais cette fois, c’est différent. La fenêtre d’Overton s’est déplacée. Ce qui était autrefois des opinions extrêmes sont désormais des sujets de discussion dominants, attirant non seulement les gros titres, mais aussi l’attention des dirigeants mondiaux. « Le chœur de voix soulevant des inquiétudes au sujet de l’IA est tout simplement devenu trop fort pour être ignoré », déclare Jenna Burrell, directrice de recherche chez Data and Society, une organisation qui étudie les implications sociales de la technologie.

Que se passe-t-il? L’IA est-elle vraiment devenue (plus) dangereuse ? Et pourquoi les personnes qui ont introduit cette technologie sont-elles maintenant celles qui sonnent l’alarme ?

Il est vrai que ces points de vue divisent le champ. La semaine dernière, Yann Lecun, scientifique en chef chez Meta et co-récipiendaire avec Hinton et Bengio du prix Turing 2018, a qualifié le doomérisme de « absurde ». Aiden Gomez, PDG de la société d’intelligence artificielle Cohere, a déclaré que c’était « une utilisation absurde de notre temps ».

D’autres se moquent aussi. « Il n’y a pas plus de preuves aujourd’hui qu’il n’y en avait en 1950 que l’IA va poser ces risques existentiels », déclare la présidente de Signal, Meredith Whittaker, qui est co-fondatrice et ancienne directrice de l’AI Now Institute, un laboratoire de recherche qui étudie le social et implications politiques de l’intelligence artificielle. « Les histoires de fantômes sont contagieuses, c’est vraiment excitant et stimulant d’avoir peur. »

« C’est aussi une façon de survoler tout ce qui se passe de nos jours », dit Burrell. « Cela suggère que nous n’avons pas encore vu de dommages réels ou sérieux. »

Une vieille peur

Les inquiétudes concernant les machines emballantes et auto-améliorées existent depuis Alan Turing. Des futuristes comme Vernor Vinge et Ray Kurzweil ont popularisé ces idées en parlant de la soi-disant Singularité, une date hypothétique à laquelle l’intelligence artificielle dépasse l’intelligence humaine et les machines prennent le relais.