La tentative de la Chine de construire un nouvel « Empire rouge » a laissé le monde avec une mer de routes qui ne mènent nulle part et des ponts à moitié construits.

Il y a dix ans, Xi Jinping a dévoilé ce mois-ci le projet d’infrastructure le plus ambitieux au monde, séduisant l’Asie, l’Afrique et le Moyen-Orient avec des promesses audacieuses.

L’autoroute du Monténégro qui a laissé le pays criblé de dettes Crédit : AFP

Le chemin de fer à voie standard au Kenya a été interrompu en 2019 après que la Chine a refusé son financement. Crédit : Alamy

Le chemin de fer au Kenya était censé parcourir 290 milles Crédit : Alamy

Surnommée le « projet du siècle », l’initiative « la Ceinture et la Route » a été présentée comme un méga-plan visant à créer des routes commerciales à travers de vastes pans de l’Eurasie, avec la Chine au centre.

Avec des promesses de prêts et de vastes projets d’infrastructures comme des routes, des voies ferrées et des ponts, plus de 150 pays ont signé.

Tout cela fait partie du plan de Xi visant à faire de la Chine la « puissance mondiale la plus puissante » en tendant une main amicale à un réseau de nouveaux alliés potentiels, ont déclaré des experts.

Mais une décennie plus tard, sa vision semble s’effondrer dans de nombreuses régions du monde – stoppée par la faillite, la corruption et des montagnes de dettes.

Et de nombreux pays ont fini par obtenir plus que ce qui était prévu.

Courtisés par les arguments de vente fastueux, nombreux sont ceux qui se retrouvent incapables de faire face aux paiements de retour lorsque la Chine frappe comme un usurier.

Les projets de construction finissent par être abandonnés ou inachevés jusqu’à ce que la dette soit réglée – le Parti communiste étant plus qu’heureux de prendre sa part de chair.

À mesure que la dette augmente, on craint que davantage de ces projets restent inachevés – et que les prêteurs chinois cupides prennent le contrôle des terres et des actifs clés au lieu de les rembourser.

Des pays comme le Sri Lanka, le Kenya, le Monténégro, le Laos et le Kazakhstan se sont retrouvés paralysés par la dette et dépendants de Pékin.

Ashok Swain, professeur de paix et de sécurité à l’Université d’Uppsala, estime que le projet de Xi a même agi comme un « catalyseur » de conflits dans certains pays.

« Même si l’Initiative la Ceinture et la Route a contribué au progrès des infrastructures, elle a également été un catalyseur de conflits entre pays et a exacerbé les problèmes de dette dans certains cas », a-t-il déclaré au Sun.

Certains projets inachevés ont été stoppés brutalement après la condamnation de responsables locaux pour corruption.

À Astana, la capitale du Kazakhstan, d’énormes colonnes de béton rappellent quotidiennement un chemin de fer financé par la Chine qui a été arrêté après un scandale de corruption.

Au Kenya, un chemin de fer reliant la ville côtière de Mombasa à Nairobi est resté à moitié terminé et aboutit dans un champ à quelques centaines de kilomètres de sa destination.

Selon le laboratoire de recherche AidData, un tiers des projets ont été en proie à de furieuses protestations, à des scandales de corruption, à des violations du droit du travail ou à des problèmes environnementaux.

Après une décennie de construction, des experts ont déclaré au Sun que le projet phare de Xi s’est en grande partie effondré, laissant de nombreux pays les plus pauvres piégés par le contrôle de la Chine.

En étendant ses vrilles à travers le monde, les analystes pensent depuis longtemps que l’initiative « la Ceinture et la Route » est utilisée pour renforcer la puissance de la Chine.

Certains suggèrent qu’il s’agit d’un plan visant à promouvoir les ambitions de la Chine en utilisant des « prêts prédateurs » et des « pièges de la dette » pour amener les nations sous leur sphère d’influence.

Shaun Breslin, professeur de politique et d’études internationales à l’Université de Warwick, a averti que certains pays sont devenus « trop dépendants » de la Chine, se retrouvant dans une spirale d’endettement avec des projets inachevés.

« Il y a eu de plus en plus de questions sur l’opportunité de devenir trop dépendant des finances chinoises et de se retrouver dans des formes de dépendance à l’égard de la Chine dans divers pays le long de la Ceinture et de la Route, et cela pourrait devenir plus important », a-t-il déclaré précédemment au Sun.

Sous Xi – le dirigeant chinois le plus puissant depuis Mao Zedong – la Chine a admis qu’elle avait de grands projets pour s’imposer sur la scène mondiale comme une « influence mondiale pionnière » d’ici 2050.

Le dirigeant chinois renforce ses alliés dans le monde entier – que ce soit par une diplomatie ouverte ou par des politiques économiques plus sinistres, telles que les « pièges de la dette ».

Les tentacules de la Chine s’étendent désormais bien au-delà de l’Indo-Pacifique – atteignant profondément le Moyen-Orient, l’Afrique et au-delà.

Ils se vantent d’un partenariat « à toute épreuve » avec le Pakistan, d’un traité de défense mutuelle avec la Corée du Nord et d’une amitié « incassable » avec la Biélorussie.

« Cela a considérablement élargi la sphère d’influence de la Chine en Afrique, en Asie et même en Amérique du Sud », a déclaré le professeur Swain au Sun.

« En termes de politique de puissance, Xi a atteint avec succès ses objectifs grâce à l’initiative « la Ceinture et la Route », plaçant la Chine à l’avant-garde de la politique de puissance mondiale.

« Dans la plupart des régions subsahariennes, la Chine a déjà supplanté les États-Unis et est devenue le principal influenceur », a déclaré Ashok Swain, professeur de paix et de sécurité à l’Université d’Uppsala, au Sun.

« La Chine est également en train de devenir rapidement une puissance majeure au Moyen-Orient.

« Même en Israël, l’influence de la Chine s’est rapidement étendue. Dans les années à venir, les points chauds potentiels seront l’Iran et l’Éthiopie.

« La Chine s’engage déjà ouvertement dans le recrutement de ces deux pays comme alliés tandis que les Etats-Unis font tout pour conserver leur influence. »

Le chef britannique du MI6, Richard Moore, a également averti que l’utilisation de l’argent par la Chine était un moyen de « mettre les gens sur le compte ».

S’adressant à BBC Radio Four, il a déclaré que le pays avait également recours à des « pièges à données » pour tenter de développer son intelligence mondiale.

« Si vous permettez à un autre pays d’accéder à des données vraiment critiques sur votre société, au fil du temps, cela érodera votre souveraineté, vous n’aurez plus le contrôle de ces données », a-t-il expliqué.

« C’est quelque chose dont, je pense, au Royaume-Uni, nous sommes très conscients et nous avons pris des mesures pour nous défendre. »

Le professeur Kerry Brown, du Lau China Institute du King’s College de Londres, a déclaré que la Chine était « fatiguée des victoires de l’Occident ».

Il a déclaré au Sun : « La Chine essaie de montrer qu’il ne s’agit pas simplement d’un choix entre la manière occidentale de résoudre les problèmes ou rien d’autre, mais qu’il pourrait y avoir une autre façon.

« Il en a assez des victoires de l’Occident, qui sont souvent le fruit d’une courte vision, d’un court terme et d’intérêts personnels. »

Le professeur Brown a déclaré que « certaines des leçons ont été bonnes, d’autres mauvaises » dans le projet de Xi qui a duré une décennie.

« Dans certains endroits, l’argent qui y est associé a disparu à cause de la corruption, dans d’autres à cause de l’inefficacité et ailleurs à cause de changements de gouvernement et de facteurs politiques plus larges », a-t-il déclaré.

« Le mieux que l’on puisse dire, c’est qu’au cours de la dernière décennie, la Chine et le monde ont beaucoup appris sur la collaboration – certaines leçons ont été bonnes, d’autres mauvaises.

« Là où l’environnement est moins stable – comme dans certaines parties de l’Afrique ou du Moyen-Orient – les investissements chinois continuent d’être accusés de faibles bénéfices locaux dus à l’importation de main-d’œuvre chinoise, aux mauvaises normes environnementales et à la corruption.

« Mais l’essentiel est que pour de nombreux pays, la BRI offre une alternative au soutien occidental.

« Les critiques doivent parfois accepter, lorsqu’il s’agit de la Chine, que s’il faut choisir entre un projet imparfait et pas de projet du tout, le plus souvent, la première option est la meilleure. »