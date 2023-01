Comment le rêve de déménager en Italie a tourné au vinaigre pour une famille

(CNN) — S’installer en Italie pour commencer une nouvelle vie au soleil, entouré de paysages magnifiques, d’une cuisine incroyable et d’une culture fascinante est un rêve que beaucoup de gens ont réalisé ces dernières années grâce à la vente de maisons bon marché.

Mais le rêve d’une famille finlandaise qui a déménagé dans la ville sicilienne de Syracuse s’est brusquement arrêté après seulement deux mois – et les raisons pour lesquelles ont créé un tollé médiatique en Italie.

Elin et Benny Mattsson, un couple dans la quarantaine avec quatre enfants âgés de 15, 14, 6 et 3 ans, ont décidé d’abandonner leur nouvelle vie après avoir décidé que les écoles locales et le système éducatif de leur progéniture n’étaient pas à la hauteur de leurs normes finlandaises.

Ils ont fait leurs valises en octobre et ont déménagé en Espagne.

Elin, une artiste de 42 ans de la ville de Borgä en Finlande, également connue sous le nom de Porvoo, a décidé d’exprimer sa frustration à travers une lettre ouverte publiée le 6 janvier sur le journal en ligne local Siracusa News qui critiquait la vie scolaire et la stratégie d’enseignement, accompagnée par une photo de la famille en train de visiter joyeusement.

Elle a écrit que ses enfants se plaignaient d’élèves locaux bruyants et indisciplinés qui “criaient et battaient sur la table”, sifflaient en classe et passaient toute la journée à leur bureau avec peu d’activité physique ou des pauses d’air frais pour stimuler l’apprentissage, et aucune option alimentaire. Les enseignants regardent “les élèves avec mépris” ou crient, a-t-elle dit, et ont de faibles niveaux de maîtrise de l’anglais.

Même le jardin d’enfants fréquenté par son plus jeune n’était pas à la hauteur, a-t-elle dit, sans voitures miniatures, objets d’escalade ou bacs à sable avec lesquels les enfants pouvaient jouer.

‘La vie réelle’

Elin a déclaré qu’elle et Benny, un responsable informatique de 46 ans, étaient tellement alarmés par cela qu’ils avaient décidé de changer leurs plans.

“Nous avons déménagé en Sicile début septembre juste pour échapper aux hivers sombres de la Finlande, nous vivons dans le sud et il n’y a pas toujours de neige qui rend l’environnement plus lumineux”, a déclaré Elin à CNN Travel par SMS.

La famille a loué un bel appartement près du vieux quartier animé d’Ortigia, une citadelle insulaire en forme de labyrinthe de palais baroques, de places ensoleillées et de vieilles églises et une histoire datant de l’époque grecque.

“Je suis vraiment tombée amoureuse d’Ortigia, des marchés de produits frais, de l’atmosphère qui y règne”, a-t-elle déclaré. “Ironiquement, je n’aime pas les environs quand ils sont trop ‘nettoyés’ et parfaits. Je suis un artiste donc j’aime voir les choses ‘dans les coulisses’, la vraie vie. C’est ce que j’ai vu en Sicile et Syracuse.”

Si elle avait su que l’école “était si pauvre”, elle aurait choisi un autre endroit mais aurait raté la beauté d’Ortigia, dit-elle.

“Tout le monde apprend comme il vit, donc je suis sûr que mes enfants aussi ont appris et grandi grâce à cette expérience. J’ai aussi rencontré des gens très serviables et gentils là-bas, donc à propos de la mentalité sicilienne, je n’ai rien de mal à dire.”

Elin Mattsson a fait valoir que les écoles de Sicile n’avaient pas répondu à ses attentes. e55evu/Adobe Stock

La publication de la lettre de plainte d’Elin a déclenché un débat national en Italie, avec des parents, des enseignants et des universitaires intervenant dans la conversation, principalement pour défendre les écoles italiennes.

La question a même atterri à la chambre basse du parlement italien avec Rossano Sasso, ancien secrétaire d’État à l’éducation et représentant du parti nationaliste de la Ligue, postant sur Facebook un soutien aux enseignants italiens.

Il a déclaré qu’il refusait “de prendre des cours avec un peintre finlandais” qui suggérait au gouvernement de réformer les écoles avec des pauses en plein air et des terrains de jeux amusants.

‘Plus énervé’

Le ministre italien de l’Education, Giuseppe Valditara, a publié une déclaration mettant en garde contre “la généralisation des jugements impromptus” sur les enseignants italiens, bien qu’il ait reconnu la nécessité d’améliorer le système éducatif italien.

Elin dit qu’elle essaie maintenant d’édulcorer ses critiques publiées, arguant que les traductions italiennes de sa lettre écrite en finnois qui ont été publiées par les médias italiens étaient “plus en colère” que l’original.

“Je voulais juste souligner des mesures très simples qui pourraient être prises, comme les pauses d’air frais à l’extérieur”, dit-elle.

“Je ne déteste rien ni personne. Je viens de réaliser que mes enfants n’aimaient pas y aller, et c’est la première école à laquelle ils ont réagi comme ça.”

Elle a ajouté qu’elle comprend si les élèves sont censés rester assis toute la journée, mais qu’elle s’attendait à ce que les écoles soient, sinon similaires à celles de Finlande, du moins proches de celles d’Espagne, où la famille avait vécu auparavant.

Elin a déclaré que la famille souhaitait partager ce qu’elle avait appris de son séjour en Sicile comme une leçon prudente à d’autres familles étrangères désireuses de vivre le rêve italien, leur recommandant soit de rechercher une école de campagne plus calme, soit d’envisager l’enseignement à domicile.

Trafic chaotique

Dans sa lettre originale publiée, Elin a également critiqué l’environnement urbain chaotique de Syracuse et l’impact environnemental des embouteillages qui s’accumulent lorsque les voitures font la queue pour entrer dans Ortigia via un seul pont.

“Comment est-il possible de penser que les innombrables adultes qui se précipitent à l’école chaque matin et chaque après-midi peuvent être fonctionnels ?” elle a écrit. “Est-ce que le chaos total de la circulation (et qu’en est-il de l’environnement) est-il pratique pour les familles?”

Elin pense que les autorités scolaires italiennes devraient sensibiliser le public aux avantages pour les enfants de se rendre à l’école et d’en revenir seuls à pied afin de réduire la circulation automobile et de stimuler les centres-villes piétons.

“En Finlande, les enfants vont seuls à l’école ; ils utilisent un vélo ou marchent et s’ils habitent à plus de cinq kilomètres de l’école, ils peuvent prendre le taxi ou le bus scolaire. Ils déjeunent à l’école, puis rentrent seuls à la maison quand la journée scolaire est fini.

Elin dit que ses doutes ont commencé le jour où elle est entrée au collège pour inscrire ses deux garçons plus âgés.

“Le bruit des cours était si fort que je me demandais comment diable il était possible de se concentrer”, écrit-elle, affirmant que la tête des élèves ne devrait pas être remplie “comme des saucisses avec trop d’apprentissage pour des cerveaux non développés”.

Ses paroles ont suscité un tollé majeur en Italie, conduisant à un débat en ligne sur la question de savoir si les Mattson ont raison ou tort – ou un peu des deux.

Selon Giangiacomo Farina, directeur de Siracusa News qui a publié la lettre d’Elin, ses commentaires reflètent “des différences culturelles qui ont déclenché un tollé médiatique injustifié.

“Tout simplement, le système scolaire italien est très axé sur les contenus d’enseignement et moins sur les structures d’enseignement et les espaces de jeux en plein air.”

Cependant, ajoute-t-il, l’enseignement italien pourrait encore apprendre quelque chose des méthodes finlandaises.

Élargir les connaissances

Farina dit que son journal en ligne a enregistré un pic de trafic Internet avec plus d’un million de lecteurs dans les jours qui ont suivi la lettre ouverte d’Elin.

De nombreuses familles de Syracuse y ont posté des commentaires, certaines se rangeant du côté des Mattsson en convenant que l’enseignement de l’italien a besoin d’être amélioré.

La mère d’une fille fréquentant la même classe que le fils d’Elin, âgé de 14 ans, a écrit que le garçon finlandais avait demandé une fois où était la douche après l’éducation physique, et tout le monde avait ri.

Il se plaignait également fréquemment à sa fille de la rétrogradation de l’Italie et du fait que les choses dans le pays allaient vraiment mal, a-t-elle ajouté.

Elio Cappuccio, professeur d’histoire et de philosophie basé à Syracuse, a déclaré à CNN que l’éducation italienne est “beaucoup plus riche en contenus, domaines d’études et culture générale que celle d’autres systèmes étrangers”.

Il a déclaré : « Nos élèves commencent très tôt à apprendre beaucoup de choses et continuent ensuite à approfondir leurs connaissances. Cela leur ouvre l’esprit.

Pierpaolo Coppa, un responsable de l’éducation de Syracuse, a déclaré qu’il était “incorrect de comparer les modèles d’enseignement italien et finlandais qui sont complètement différents” et que “deux mois ne suffisent pas pour juger un système éducatif”.

“Certains points soulevés par la lettre pourraient être discutés plus avant, mais la qualité professionnelle de nos enseignants est du plus haut niveau”, a déclaré Coppa à CNN.

Image du haut : La famille Mattsson a élu domicile à Ortigia en Sicile. (Travellaggio/Adobe Stock)