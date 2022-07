Comment le retrait de la Russie affectera-t-il la Station spatiale internationale ?

Il a été salué comme une collaboration post-guerre froide pour le bien de l’humanité : deux vieux rivaux unissant leurs forces pour lancer la Station spatiale internationale (ISS) il y a plus de 20 ans.

“La Station spatiale internationale est considérée comme l’exploit humain d’ingénierie, scientifique et collaboratif le plus complexe jamais réalisé”, se vante le Administration nationale de l’aéronautique et de l’espace des États-Unis (NASA) .

Mais alors que les relations entre la Russie et l’Occident deviennent de plus en plus tendues en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, des responsables à Moscou ont annoncé mardi que la Russie se retirerait de l’ISS après 2024 et se concentrerait plutôt sur la construction de sa propre infrastructure spatiale concurrente.

Mercredi, des responsables spatiaux russes ont déclaré à leurs homologues américains que Moscou prévoyait désormais de rester sur l’ISS au moins jusqu’à ce que leur propre avant-poste en orbite soit construit en 2028, a déclaré à Reuters le chef des opérations spatiales de la NASA.

Quoi qu’il en soit, les analystes disent qu’ils craignent que la Russie laisse l’un des derniers vestiges de coopération avec l’Occident retarder la recherche scientifique et conduire potentiellement à une militarisation accrue de l’espace.

“Il y a eu des rumeurs à ce sujet depuis un certain temps, mais c’est un triste jour”, a déclaré Mubdi Rahman, le fondateur de Sidrat Research, une entreprise de technologie spatiale basée à Toronto. “Même avant l’invasion de l’Ukraine et de tout [Russian President Vladimir] Les diverses agressions de Poutine, il y a eu une certaine fragmentation dans la communauté spatiale avec des nations voulant y aller par leurs propres moyens.”

CBC News décompose ce que la décision de la Russie signifie pour l’ISS, l’exploration spatiale et la politique de l’au-delà.

Qui est actuellement impliqué dans l’ISS ?

Lancée en 1998, les principales organisations travaillant sur la station, selon la NASA, comprennent les agences spatiales des États-Unis (NASA), de la Russie (Roscosmos), du Canada (CSA), du Japon (JAXA) et de l’Europe (ESA), qui comprend les pays participants suivants : Belgique, Danemark, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni.

La Russie et les États-Unis, cependant, sont largement considérés comme les principaux acteurs, ont déclaré les analystes.

La contribution du Canada, par exemple, a représenté une propriété d’environ 2,3 % seulement de la station, a déclaré Adam Sirek, professeur à l’Institute for Earth and Space Exploration de l’Université Western à London, en Ontario.

Pourquoi la Russie part-elle maintenant ?

Avec les forces russes bombardant les villes ukrainiennes et les sanctions occidentales frappant l’économie de Moscou, il y avait eu des rumeurs sur le fait que la Russie quittait l’ISS depuis un certain temps.

Yuri Borisov, qui dirige Roscosmos, contrôlé par l’État russe, a fait l’annonce du départ prévu de Moscou de l’initiative mardi lors d’une réunion avec Poutine.

Le président russe Vladimir Poutine participe à un appel vidéo avec l’équipage de l’ISS à la résidence Novo-Ogaryovo à l’extérieur de Moscou en 2020. (Alexei Druzhinin/Spoutnik/Kremlin Pool Photo/Associated Press)

La Russie, a déclaré Borisov, honorerait tous ses engagements opérationnels actuels avant de partir.

Auparavant, la Russie avait signalé qu’elle avait l’intention de quitter la station après 2024, alors que la NASA voulait qu’elle continue à fonctionner jusqu’en 2030.

Certains analystes, cependant, considèrent l’annonce de la Russie plus comme un mouvement de relations publiques qu’autre chose.

“Ce n’est pas une histoire à mon avis”, a déclaré Michael Byers, professeur à l’Université de la Colombie-Britannique qui étudie la politique de l’espace extra-atmosphérique, à propos de l’annonce de la Russie. “Les Russes disent cela périodiquement”, a-t-il écrit dans un e-mail ; puis ils continuent à travailler sur des missions.

Un porte-parole de la NASA a déclaré à CBC News que l’agence s’est engagée à faire fonctionner l’ISS jusqu’en 2030. orbite.”

Interrogé sur le retrait de la Russie de la station, un porte-parole du CSA a déclaré à CBC qu’il était au courant des articles de presse “mais n’a été informé des décisions d’aucun des partenaires”.

Que fait actuellement la Russie sur l’ISS ?

Les cosmonautes, la technologie et les systèmes de transport russes sont responsables d’une multitude de fonctions clés pour l’ISS. La Russie a principalement construit la moitié de la station lancée en 1998, tandis que les États-Unis ont construit l’autre moitié.

L’ISS a été conçue à l’origine pour que la technologie puisse être partagée entre différents pays; les participants dépendent les uns des autres.

Par exemple, les panneaux solaires de la NASA fournissent une grande partie de l’énergie à la station, tandis que la technologie russe stabilise l’ISS, la maintenant là où elle doit être en orbite autour de la Terre.

“Le partage des ressources pour effectuer des recherches dans l’espace a été l’un des points forts du programme ISS”, a déclaré Sirek.

De plus, la Russie a été chargée de transporter des cosmonautes vers la station pour des missions récentes. La NASA a sous-traité des missions de transport à des entreprises privées comme SpaceX.

“Pour être tout à fait franc, les États-Unis et le reste du monde n’ont toujours pas de solution viable et bien testée pour se rendre à l’ISS”, a déclaré Rahman de Sidrat Research. “Les véhicules spatiaux russes ont été les plus fiables pour amener les gens jusqu’à l’ISS.”

Cette illustration montre les différentes contributions à l’ISS par différents pays. La Russie en a quatre. (NASA)

Les tensions entre l’Occident et la Russie impactent-elles les travaux de la station ?

Les conflits géopolitiques ne se sont visiblement pas répandus sur les ponts de l’ISS.

Pas plus tard que la semaine dernière, des astronautes russes et européens effectuaient ensemble une sortie dans l’espace de sept heures au cours de laquelle ils ont installé des plates-formes sur l’ISS, déployé des nanosatellites et remplacé une fenêtre de protection, selon Nasa .

Il n’y a actuellement aucune suggestion de la part des responsables russes selon laquelle Moscou cessera de fournir des transports ou d’autres soutiens à la station avant qu’ils ne quittent le programme.

Plus tôt ce mois-ci, avant l’annonce de mardi, la NASA et Roscosmos ont annoncé un accord d’échange qui verrait l’astronaute de la NASA Frank Rubio voler à bord du vaisseau spatial russe Soyouz MS-22 en septembre et la cosmonaute russe Anna Kikina voler avec le Crew-5 Dragon de SpaceX. Rien n’a été dit dans l’annonce de mardi suggérant que ces collaborations préexistantes seraient annulées.

Si Moscou quitte comme prévu, obtenir des pièces de rechange pour les composants fabriqués en Russie sur la station sera certainement difficile à la lumière des sanctions et des problèmes généraux de la chaîne d’approvisionnement dans la construction de nouvelles pièces à partir de zéro, a déclaré Rahman.

Que se passe-t-il sur l’ISS ?

La station abrite une série de projets de recherche qui ne pourraient être menés nulle part ailleurs. Par exemple, il est utilisé pour mener des expériences sur la façon dont l’apesanteur à long terme affecte le corps humain, selon la NASA, et c’est “le seul endroit pour tester des technologies qui emmèneront l’humanité plus loin dans l’espace”.

L’ASC et Roscosmos ont également coordonné plusieurs projets sur l’ISS, a déclaré Sirek de l’Université Western, y compris la recherche sur les rayonnements spatiaux pour permettre aux humains de vivre plus longtemps hors de la Terre.

“Ces partenariats et collaborations utilisant la technologie russe et des parties du segment russe de l’ISS ont augmenté le rendement de la recherche canadienne”, a déclaré Sirek.

MDA, l’entreprise ontarienne derrière le Canadarm2 sur l’ISS et une entreprise canadienne clé impliquée dans la station, a refusé de commenter.

La décision de la Russie est-elle le précurseur d’une nouvelle course aux armements dans l’espace ?

La technologie spatiale est déjà cruciale pour les campagnes militaires sur Terre, y compris la guerre en Ukraine, a déclaré Rahman, alors que les nations se battent pour garder le contrôle des systèmes d’information et de communication sensibles.

“C’est pourquoi des pays comme la Chine et l’Inde s’assurent d’avoir un programme spatial opérationnel et bien financé”, a-t-il déclaré.

L’ISS est photographiée par le membre d’équipage et cosmonaute Pyotr Dubrov du vaisseau spatial Soyouz MS-19, dans cette image publiée le 20 avril. (Piotr Dubrov/Roskosmos)

Pour l’instant, a déclaré Rahman, il n’est pas clair si la récente décision de la Russie pourrait annoncer un retour aux années 1980 et les craintes concernant les lasers spatiaux ou le programme “Star Wars” pour abattre les missiles balistiques intercontinentaux.

Mais il dit que cette décision est susceptible d’accroître l’inquiétude des planificateurs militaires et de réduire les espoirs de coopération sur des projets scientifiques conjoints au profit de l’humanité.

“La militarisation de l’espace se produit à la minute où la fusée est lancée”, a déclaré Rahman. “Il se passe bien plus que ce dont nous sommes au courant dans le public.”