MOSUL, Irak (AP) – Dans une quête pour éradiquer les cachettes du groupe État islamique au cours de l’été, les forces irakiennes sur le terrain ont nettoyé près de 90 villages dans une province du nord notoirement indisciplinée. Mais l’opération tant vantée dépendait encore fortement des renseignements américains, des vols de la coalition et de l’aide à la planification.

Bien que le retrait prévu des troupes américaines en Irak de 3000 à 2500 d’ici la mi-janvier ne soit pas susceptible d’avoir un impact immédiat sur la campagne contre les restes de l’EI, on craint que de nouveaux retraits puissent ouvrir la voie à une nouvelle résurgence du groupe extrémiste.

Bien que les forces irakiennes soient devenues plus indépendantes dans les missions de combat, le pays est sous le choc des protestations anti-gouvernementales en cours, de la corruption endémique et des divisions politiques qui atteignent l’appareil de sécurité. Tout cela signifie que le soutien étranger est toujours crucial.

Il y a déjà des signes d’un possible retour de l’État islamique alors que le groupe exploite les lacunes de sécurité creusées par un an de manifestations et de la pandémie. C’est une tendance inquiétante pour les forces de sécurité irakiennes, dont l’effondrement en 2014 a permis à l’EI de s’emparer d’un tiers du pays et de renvoyer les troupes américaines en urgence moins de trois ans après leur retrait.

Alors, comment le retrait américain pourrait-il aider l’EI et l’Iran? Voici trois moyens principaux.

1. LA SÉCURITÉ POURRAIT S’AGRAVER

Les forces américaines sont revenues à l’invitation du gouvernement après que l’EI s’est emparé d’une grande partie du nord et de l’ouest de l’Irak, y compris sa deuxième plus grande ville, Mossoul. Une coalition dirigée par les États-Unis a fourni un soutien aérien crucial alors que les forces irakiennes, y compris les milices soutenues par l’Iran, se regroupaient et chassaient l’EI dans une campagne coûteuse de trois ans.

Les pressions se sont intensifiées pour un retrait des troupes américaines depuis la défaite de l’EI en 2017, en particulier parmi les factions irakiennes fidèles à l’Iran, qui ont intensifié les attaques contre les intérêts américains. Les États-Unis et l’Irak sont tous deux favorables à un retrait programmé mais n’ont pas été en mesure de s’entendre sur les détails.

De hauts responsables militaires irakiens à Bagdad affirment que le retrait de 500 soldats américains aura peu d’impact, voire aucun. Mais les responsables locaux dans les zones libérées de l’EI, où la reconstruction a pris du retard et où les services n’ont pas encore été entièrement restaurés, craignent un vide sécuritaire si les Américains partent.

«Il est vrai que nous avons une armée plus forte, des forces de sécurité plus fortes», a déclaré Najm Jibouri, le gouverneur et ancien chef des opérations provinciales à Ninive, qui comprend Mossoul. «Mais nous avons encore besoin de formation, de soutien pour la collecte de renseignements.»

«Si les États-Unis nous quittent maintenant, ce sera une grave erreur», a-t-il déclaré.

De hauts responsables de la coalition et des responsables irakiens affirment que les forces irakiennes continueront de s’appuyer sur la couverture aérienne, la reconnaissance et la collecte de renseignements des États-Unis dans un avenir prévisible.

L’appareil de sécurité irakien est toujours en proie à bon nombre des mêmes vulnérabilités qui ont permis la montée de l’EI, notamment une mauvaise coordination entre les différentes branches et une corruption endémique. Les tensions sont montées alors que les milices chiites soutenues par l’Iran – désormais incorporées dans les forces armées – ont accumulé de plus en plus de pouvoir.

«Ces vulnérabilités persistent et risquent d’affaiblir les forces armées irakiennes au moment où elles sont le plus nécessaires», a écrit Benedicte Aboul-Nasr, chargée de projet à Transparency International – Défense et Sécurité, basée au Royaume-Uni, dans une analyse récente.

Il y a plus. L’armée irakienne a également réduit sa présence de troupes dans certaines régions en raison de la pandémie de coronavirus, et les États-Unis se sont retirés de certaines bases du nord après des attaques à la roquette imputées à des groupes soutenus par l’Iran.

2. LES MILITANTS POURRAIENT DEVENIR PLUS RÉSILIENTS

L’EI a perdu le dernier territoire sous son contrôle en 2017, mais est rapidement revenu à ses racines insurgées, menant des attaques par délit de fuite contre les forces irakiennes sur une vaste étendue de territoire dans le nord.

Un différend politique et territorial de longue date entre le gouvernement central et l’autorité kurde semi-autonome du nord a entravé la coordination contre l’EI. Les États-Unis ont longtemps servi de médiateur, un rôle qui serait difficile à remplir s’ils se retiraient complètement.

L’EI a également frappé plus au sud, notamment une attaque contre un convoi à Hilla, au sud de Bagdad, le 10 novembre, qui a tué et blessé plus d’une douzaine de soldats et de forces paramilitaires irakiennes. La semaine dernière, il a revendiqué une attaque à la roquette qui a temporairement interrompu la production de pétrole dans une petite raffinerie au nord de la capitale.

Un commandant militaire irakien, s’exprimant sous couvert d’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à informer les médias, a déclaré que le pays subissait cinq à six attaques chaque semaine. «Ces attaques n’ont pas consisté à détenir et contrôler les terres, mais à attaquer et à retourner dans la clandestinité», a-t-il déclaré.

Une précédente incarnation de l’EI avait organisé des attaques similaires dans les années avant que le groupe n’exploite le chaos dans la Syrie voisine pour s’emparer de grandes parties des deux pays.

3. L’INFLUENCE DE L’IRAN POURRAIT S’AGRANDIR

Un retrait américain plus large permettrait également à l’Iran d’approfondir son influence en Irak, où il entretient déjà de solides liens politiques, économiques et sécuritaires forgés depuis l’invasion américaine qui a renversé Saddam Hussein en 2003.

La frappe américaine qui a tué le général iranien Qassim Soleimani et les hauts dirigeants des milices irakiennes près de l’aéroport de Bagdad en janvier a provoqué l’indignation et conduit le parlement irakien à adopter une résolution non contraignante quelques jours plus tard appelant à l’expulsion de toutes les troupes étrangères.

Le gouvernement s’est par la suite retiré de ces menaces, mais le Premier ministre Mustafa al-Kadhimi fait toujours face à la pression des groupes alignés sur l’Iran pour expulser les forces américaines.

Les États-Unis ont mené une campagne de «pression maximale» contre l’Iran depuis que l’administration Trump s’est retirée unilatéralement de l’accord nucléaire de Téhéran avec les puissances mondiales en 2018 et a rétabli des sanctions paralysantes.

Le président élu Joe Biden a déclaré qu’il espérait revenir à l’accord tout en abordant également l’implication militaire de l’Iran en Irak et ailleurs au Moyen-Orient. Un retrait important des forces américaines en Irak – bien que populaire dans son pays – pourrait réduire son influence.

L’écrivain d’Associated Press Qassim Abdul-Zahra à Bagdad a contribué au reportage.