Vous ne pouvez pas raconter l’histoire de la saison 2023-24 de Premier League sans un certain monde à huit lettres : le retrait.

Le premier but de la saison, et celui qui a relancé la défense du titre de Manchester City, est venu d’un recul. Tout comme le plus récent qui pourrait décider de la course au titre, lorsque Kai Havertz dimanche, il a dribblé vers la ligne de fond puis — comme son nom l’indique — a retiré le ballon pour Léandro Trossard devant le filet, créant le but vainqueur d’Arsenal contre Manchester United.

Les buts sont en hausse en Premier League cette saison, et sans coïncidence, c’est peut-être aussi la passe la plus dangereuse du sport : le ballon passé près de la ligne de fond, contre l’élan de la défense, vers le point de penalty. Ce recul – également appelé réduction – est à l’origine du défi d’Arsenal pour le titre. C’est aussi pourquoi Manchester City a continué à remporter le championnat, mais peut-être pas cette année.

Alors que le recul était autrefois l’apanage des équipes les plus riches d’une ligue donnée à travers le monde, comme Lionel MessiC’est Barcelone, ça s’est répandu. Cette manœuvre qui a longtemps été utilisée à bon escient en Espagne est désormais plus à la mode que jamais dans la Premier League, où presque toutes les équipes en ont développé une obsession.

Peu importe à quoi ressemblera le tableau à la fin du week-end prochain, le retrait est devenu la passe qui définit la Premier League.

Leçons de Messi et pourquoi le retrait fonctionne

Au plus haut niveau du sport, le pullback a été popularisé par Barcelone au début de la dernière décennie. L’idéal platonique comportait une passe en diagonale de Lionel Messi sur un ballon qui se chevauchait. Jordi Albaqui a ensuite joué un retrait vers la surface de réparation pour qu’un Messi se précipite pour terminer la passe.

Depuis 2010, il y a eu sept saisons dans les cinq grands championnats européens au cours desquelles une équipe a marqué au moins huit buts suite à des retraits – et quatre d’entre eux provenaient des équipes dominantes de Barcelone, avec Messi et Alba. Au cours de la même période, Alba a enregistré 18 passes décisives sur retraits, alors qu’aucun autre joueur n’en a créé plus de 10. Et Messi a marqué 24 buts sur retraits – personne d’autre n’en a plus de 16.