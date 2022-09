Comment le retour de Lucas Patrick pourrait affecter la ligne O des Bears de Chicago – Shaw Local

Les Bears ont des renforts qui reviennent.

Le centre vétéran Lucas Patrick est retourné s’entraîner lundi après-midi au Halas Hall. Patrick n’avait pas participé à l’entraînement depuis la fin juillet, lorsqu’il s’était blessé à la main.

De plus, les receveurs Byron Pringle et Velus Jones Jr. sont tous deux retournés à l’entraînement. Les Bears ont tenu un entraînement court et léger lundi pour lancer la semaine. Après une journée de congé mardi, les Bears commenceront leur préparation pour les 49ers de San Francisco mercredi, lorsqu’ils devront également publier leur premier rapport de blessure de la saison.

Les Bears et les 49ers lancent la saison dimanche midi au Soldier Field de Chicago.

L’entraîneur-chef des Bears, Matt Eberflus, a déclaré que l’équipe explorait toujours la disponibilité de ces trois joueurs blessés. Patrick travaille toujours avec un appareil orthopédique à la main. On ne sait pas si cela affectera sa capacité à casser le football.

Interrogé sur ce qu’il regarde à l’entraînement de la part de Patrick, Eberfus a répondu: «Comment il se déplace‚ son niveau de conditionnement, où il en est. Il pourrait certainement fonctionner dans beaucoup d’endroits différents pour nous.

Les Bears avaient largement établi leur ligne offensive lors des deux derniers matchs de pré-saison avec Braxton Jones au tacle gauche, Cody Whitehair au garde gauche, Sam Mustipher au centre, Teven Jenkins au garde droit et Larry Borom au tacle droit.

Les Bears ont signé Patrick en tant qu’agent libre en mars avec l’intention de le faire jouer au centre. Si Patrick est incapable de casser confortablement ou en toute confiance le ballon de football avec une attelle, les Bears pourraient envisager de le déplacer vers la garde droite pour le moment.

Patrick a commencé 11 matchs au centre pour les Packers la saison dernière, mais a également une expérience de départ aux deux postes de garde. En 2020, Patrick a commencé 11 matchs à la garde droite et quatre à la garde gauche.

Jenkins est apparu comme un garde droit viable au cours des trois dernières semaines, mais on ne sait pas si les Bears préféreraient avoir Patrick ou Jenkins à cet endroit. Patrick a certainement plus d’expérience dans la NFL dans ce rôle, bien que Jenkins puisse avoir un plafond plus élevé à long terme.

Eberflus a déclaré que le retour de Patrick pourrait, en effet, signifier un changement dans la composition de la ligne O.

“Cela pourrait potentiellement le faire, oui”, a déclaré Eberflus. « Nous devrons voir où il se trouve et nous évaluerons cela au fur et à mesure. Ce sera une évaluation mercredi, jeudi et ensuite partir de là.

Mise à jour du récepteur large : Avec Pringle et Jones de retour sur le terrain d’entraînement, les Bears ont enfin un répertoire complet de récepteurs disponibles pour le quart Justin Fields. Pringle est absent depuis début août avec une blessure au quadriceps. Il n’a joué dans aucun des trois matchs de pré-saison.

Jones a été sur et hors du terrain d’entraînement avec une blessure non divulguée, mais est apparu dans un match de pré-saison.

À la fin de la semaine dernière, les Bears ont ajouté le receveur Ihmir Smith-Marsette via des dérogations. Les Vikings du Minnesota ont sélectionné Smith-Marsette au cinquième tour du repêchage de 2021, mais l’ont renoncé la semaine dernière. Smith-Marsette a disputé huit matchs la saison dernière, faisant un départ. Il a capté cinq passes pour 116 verges et deux touchés.

“Plus de concurrence”, a déclaré Eberflus. «Nous sommes ravis d’avoir un autre athlète là-bas, un gars qui peut l’attraper et courir. Un jeune joueur, mais certainement ravi d’avoir plus de compétition là-bas.

Bears pour nommer les capitaines : Eberflus a déclaré qu’il annoncerait les quatre capitaines de l’équipe mercredi. Ils resteront capitaines tout au long de la saison. L’équipe aura également un capitaine honoraire chaque semaine.

Auparavant, sous la direction de l’ancien entraîneur Matt Nagy, les Bears faisaient tourner les capitaines à chaque match.