Comment le retour au travail après la retraite affecte votre vie financière

Il n’est pas rare de vouloir retourner au travail après avoir pris sa retraite.

Que ce soit pour des raisons financières ou d’épanouissement personnel, de nombreux Américains âgés trouvent que la retraite ne leur convient pas. Pourtant, avant de faire le grand saut, il vaut la peine d’examiner comment ce revenu supplémentaire pourrait affecter d’autres aspects de votre vie financière.

Parmi les travailleurs âgés de 65 ans ou plus, 40 % avaient déjà pris leur retraite à un moment donné, selon un rapport de 2019 de Rand Corporation. Environ 10 millions de travailleurs font partie des 65 ans et plus, soit 17,9% de ce groupe d’âge, selon les données les plus récentes du Bureau of Labor Statistics.