Comment le rétablissement de Damar Hamlin nous a permis de respirer

Bien sûr, nous savons que parfois ce n’est pas le cas. Les effets à long terme des commotions cérébrales sont devenus de plus en plus un sujet de préoccupation publique, aux côtés du contrôle des armes à feu, des fusillades de masse et de la criminalité. Mais les Américains jonglent avec des sentiments contradictoires à propos du jeu violent. Certains parents, et même d’anciennes stars de la NFL, découragent leurs jeunes enfants de se lancer dans le football. Dans le même temps, le football, comme aucun autre sport, traverse la politique, le sexe, la race, l’âge et la classe aux États-Unis. Les jeux de la NFL représentaient 82 des 100 émissions de télévision les plus regardées l’année dernière, selon Nielsen, ce qui en fait la dernière forme de divertissement de refroidisseur d’eau dans notre culture atomisée.

Ce n’est pas un hasard si le football professionnel n’est devenu un sport national qu’à la fin des années 50 et 60, lorsqu’il a adopté la télévision, qui a commercialisé la brutalité du football comme un contrepoids à la langueur du baseball. La ligue a concocté des documentaires et des émissions phares, racontés de manière mémorable pendant des années par John Facenda, la voix de Dieu. “Le jeu est une distorsion temporelle où les jeunes rêvent de grandir et les vieux se souviennent de la jeunesse”, a-t-il entonné. Comme l’a dit l’écrivain James Surowiecki, NFL Films “a essayé de transmettre simultanément la dure réalité du jeu et de le mythifier de manière homérique”.

C’était aussi l’époque de la débâcle métastasique de l’Amérique au Vietnam. Un documentaire de 1967, “They Call It Pro Football”, a exalté les secondeurs de la NFL qui, comme les soldats américains à Da Nang et le long du sentier Ho Chi Minh, étaient en mission de “recherche et destruction”. Des entraîneurs-chefs comme Vince Lombardi étaient considérés comme des généraux tactiques menant à la victoire des armées dévouées de soldats irréprochables. La nation était sur le point de se séparer et le football avait besoin de son propre représentant de la contre-culture, qui est arrivé dans l’uniforme vert et blanc des Jets de New York dans la nouvelle Ligue américaine de football. Alors que les campus éclataient avec des manifestations anti-guerre, le quart-arrière playboy des Jets, Joe Namath, avec ses cheveux longs, ses manteaux de fourrure et ses yeux de chambre, a prédit que les Jets battraient les Baltimore Colts ultra-establishment de la NFL et gagneraient le Super Bowl III.

Lorsque les Jets ont gagné, le football n’a pas seulement survécu au bouleversement. Il en est ressorti plus riche, plus populaire que jamais et unifié. Au moins le dimanche, les Américains pouvaient rêver de fins hollywoodiennes malgré leurs divisions.

Nous sommes à nouveau une nation divisée, et lisons plus que jamais le sens du jeu et ce que, par vœu ou non, il dit de nous. Les fans de Buffalo ce dimanche ont suggéré que le rétablissement de Hamlin était une métaphore de la résilience d’une ville battue par les tempêtes, le déclin et le crime. Comme au bon moment, les Bills ont renvoyé le coup d’envoi d’ouverture contre les Patriots pour un touché, la première fois que l’équipe avait fait cela en 18 ans. Mordeur d’ongles en première mi-temps, Buffalo s’est retiré en seconde. “Nous avons tous gagné”, a tweeté Hamlin depuis son lit d’hôpital. Comme l’a dit Nantz, l’annonceur : « L’amour pour Damar, c’était définitivement dans l’air. Pas seulement ici. Partout dans cette ligue, cette nation.

Puis il posa la question mélancolique qui semblait résumer la semaine. “L’amour, le soutien, les prières”, a-t-il dit, “pourquoi ne pouvons-nous pas vivre comme ça tous les jours?”