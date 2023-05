Comment le reste de l’économie mondiale serait affecté si les États-Unis ne remboursaient pas leurs dettes

Si la crise de la dette qui secoue Washington devait finalement plonger les États-Unis dans la récession, son économie ne coulerait pas seule.

Les répercussions d’un tout premier défaut sur la dette fédérale se répercuteraient rapidement dans le monde entier.

« Aucun coin de l’économie mondiale ne sera épargné » si le gouvernement américain fait défaut et si la crise n’est pas résolue rapidement, a déclaré Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics.

Zandi et deux collègues de Moody’s ont conclu que même si le plafond de la dette n’était pas dépassé pendant plus d’une semaine, l’économie américaine s’affaiblirait tellement, si vite, qu’elle supprimerait environ 1,5 million d’emplois.

Et si un défaut de paiement du gouvernement devait durer beaucoup plus longtemps – jusqu’à l’été – les conséquences seraient bien plus désastreuses, ont constaté Zandi et ses collègues dans leur analyse : la croissance économique américaine s’effondrerait, 7,8 millions d’emplois américains disparaîtraient, les taux d’emprunt bondiraient. , le taux de chômage américain passerait des 3,4 % actuels à 8 % et une chute des marchés boursiers effacerait 10 000 milliards de dollars américains de la richesse des ménages.

Le président américain Joe Biden a organisé lundi des pourparlers sur la limite de la dette avec le président de la Chambre, Kevin McCarthy, sans qu’aucun accord ne soit trouvé. (Léa Millis/Reuters)

Bien sûr, cela pourrait ne pas en arriver là.

La Maison Blanche et les Républicains de la Maison, cherchant une percée, poursuivent les négociations sur la limite de la dette. Le président américain Joe Biden a rencontré lundi le président de la Chambre, Kevin McCarthy, tous deux qualifiant leurs discussions de « productives ».

Pourtant, les républicains ont menacé de laisser le gouvernement faire défaut sur ses dettes en refusant de relever la limite légale de ce qu’il peut emprunter à moins que Biden et les démocrates n’acceptent de fortes réductions de dépenses et d’autres concessions.

Potentiellement « cataclysmique »

Tant d’activités financières dans le monde dépendent de la confiance que les États-Unis paieront toujours leurs obligations financières. Sa dette, longtemps considérée comme un actif ultra-sûr, est un fondement du commerce mondial, construit sur des décennies de confiance aux États-Unis. Un défaut pourrait briser le marché américain de 24 000 milliards de dollars de la dette du Trésor, provoquer le gel des marchés financiers et déclencher une crise internationale.

« Un défaut de paiement serait un événement cataclysmique, avec des retombées imprévisibles mais probablement dramatiques sur les marchés financiers américains et mondiaux », a déclaré Eswar Prasad, professeur de politique commerciale à l’Université Cornell et chercheur principal à la Brookings Institution.

La menace est apparue au moment même où l’économie mondiale est confrontée à une panoplie de menaces – de la flambée de l’inflation et des taux d’intérêt aux répercussions continues de l’invasion russe de l’Ukraine en passant par le resserrement de l’emprise des régimes autoritaires.

En plus de tout cela, de nombreux pays sont devenus sceptiques quant au rôle démesuré de l’Amérique dans la finance mondiale.

Dans le passé, les dirigeants politiques américains ont généralement réussi à s’éloigner du gouffre et à relever le plafond de la dette avant qu’il ne soit trop tard.

Le Congrès a relevé, révisé ou prolongé le plafond d’emprunt 78 fois depuis 1960, le plus récemment en 2021.

REGARDER | Les négociations se poursuivent jusqu’au bout : Les négociations sur le plafond de la dette américaine dans l’impasse Les discussions du week-end entre le président de la Chambre républicaine Kevin McCarthy et le président américain Joe Biden n’ont pas abouti à un accord pour relever le plafond de la dette, ce qui, selon certains, est nécessaire pour éviter une récession.

Alors qu’est-ce qui est différent cette fois ?

Le problème s’est aggravé. Les divisions partisanes au Congrès se sont creusées tandis que la dette a augmenté après des années d’augmentation des dépenses et de fortes réductions d’impôts. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a averti que le gouvernement pourrait faire défaut dès le 1er juin si les législateurs ne relèvent pas ou ne suspendent pas le plafond.

« Si la fiabilité de [Treasurys] serait compromise pour une raison quelconque, cela enverrait des ondes de choc à travers le système … et aurait des conséquences immenses sur la croissance mondiale », a déclaré Maurice Obstfeld, chercheur principal au Peterson Institute for International Economics et ancien économiste en chef au Fonds monétaire international.

Les bons du Trésor sont largement utilisés comme garantie pour les prêts, comme tampon contre les pertes bancaires, comme refuge en période de forte incertitude et comme lieu où les banques centrales stockent des réserves de change.

Compte tenu de leur sécurité perçue, les dettes du gouvernement américain – bons du Trésor, obligations et billets – ont une pondération de risque nulle dans la réglementation bancaire internationale. Les gouvernements étrangers et les investisseurs privés détiennent près de 7,6 billions de dollars américains de la dette, soit environ 31 % des bons du Trésor sur les marchés financiers.

Parce que la domination du dollar américain en a fait la monnaie mondiale de facto depuis la Seconde Guerre mondiale, il est relativement facile pour les États-Unis d’emprunter et de financer une dette publique toujours croissante.

Le dollar américain reste fort dans le monde et continuerait à dominer malgré un défaut, disent les économistes. (Matt Slocum/Associated Press)

Demande de dollar

Mais la forte demande de dollars américains a également tendance à les rendre plus précieux que les autres devises, ce qui a un coût : un dollar fort rend les produits américains plus chers par rapport à leurs rivaux étrangers, laissant les exportateurs américains dans une position concurrentielle désavantageuse. C’est l’une des raisons pour lesquelles les États-Unis enregistrent des déficits commerciaux chaque année depuis 1975.

De toutes les réserves de change détenues par les banques centrales du monde, les dollars américains représentent 58 %. Le n° 2 est l’euro à 20 %. Le yuan chinois représente moins de 3%, selon le FMI.

Des chercheurs de la Réserve fédérale ont calculé que de 1999 à 2019, 96 % des échanges commerciaux dans les Amériques étaient facturés en dollars américains. Il en était de même pour 74 % du commerce en Asie. Ailleurs en dehors de l’Europe, où l’euro domine, les dollars représentaient 79 % des échanges.

La monnaie américaine est si fiable que les commerçants de certaines économies instables exigent un paiement en dollars, au lieu de la monnaie de leur propre pays.

Considérez le Sri Lanka, battu par l’inflation et une chute vertigineuse de la monnaie locale. Plus tôt cette année, les expéditeurs ont refusé de libérer 1 000 conteneurs de nourriture dont ils avaient un besoin urgent à moins qu’ils ne soient payés en dollars. Les cargaisons s’entassent sur les quais de Colombo car les importateurs n’ont pas pu obtenir de dollars pour payer les fournisseurs.

« Sans [U.S. dollars]nous ne pouvons faire aucune transaction », a déclaré Nihal Seneviratne, porte-parole de l’Association des importateurs et commerçants d’aliments essentiels. « Lorsque nous importons, nous devons utiliser des devises fortes, principalement des dollars américains.

De même, de nombreux magasins et restaurants au Liban, où l’inflation a fait rage et la monnaie a plongé, exigent le paiement en dollars. En 2000, l’Équateur a réagi à une crise économique en remplaçant sa propre monnaie, le sucre, par des dollars – un processus appelé « dollarisation » – et s’y est tenu.

Une vue générale de la rue Hamra, à Beyrouth. Les magasins et les restaurants au Liban exigent régulièrement le paiement en dollars américains. (Hussein Malla/Associated Press)

Si les États-Unis devaient franchir la limite de la dette sans résoudre le différend et que le Trésor ne parvenait pas à ses paiements, Zandi suggère que le dollar augmentera, au moins au début, « à cause de l’incertitude et de la peur ». Les investisseurs mondiaux ne le sauraient tout simplement pas. où aller, sauf là où ils vont toujours quand il y a une crise et c’est aux États-Unis. »

Mais le marché du Trésor serait probablement paralysé. Les investisseurs pourraient plutôt transférer de l’argent dans des fonds du marché monétaire américain ou dans les obligations de sociétés américaines de premier plan. Finalement, dit Zandi, des doutes croissants réduiraient la valeur du dollar et la maintiendraient à un niveau bas.

Qui serait – et ne serait pas – payé

Dans une crise du plafond de la dette, Lowery, qui était secrétaire adjoint au Trésor pendant la crise de 2008, imagine que les États-Unis continueraient à verser des intérêts aux détenteurs d’obligations. Et il essaierait de payer ses autres obligations – envers les entrepreneurs et les retraités, par exemple – dans l’ordre où ces factures deviendraient exigibles et au fur et à mesure que l’argent deviendrait disponible.

Pour les factures qui étaient dues le 3 juin, par exemple, le gouvernement pourrait payer le 5 juin. Un peu de soulagement interviendrait vers le 15 juin. C’est à ce moment-là que les recettes publiques afflueraient car de nombreux contribuables effectueraient des paiements d’impôts estimés pour le deuxième trimestre.

Le gouvernement serait probablement poursuivi par ceux qui n’étaient pas payés – « quiconque vit des prestations des anciens combattants ou de la sécurité sociale », a déclaré Lowery. Et les agences de notation dégraderaient probablement la dette américaine, même si le Trésor continuait de payer des intérêts aux détenteurs d’obligations.

Le drame du plafond de la dette ne manquera pas d’accroître les questions sur l’énorme pouvoir financier des États-Unis et du dollar.

« L’économie mondiale se trouve actuellement dans une situation assez fragile », a déclaré Obstfeld. « Donc, jeter dans ce mélange une crise sur la solvabilité des obligations américaines est incroyablement irresponsable. »