Comment le responsable de la sécurité américaine de TikTok trouve un moyen de se déconnecter des réseaux sociaux

Ce n’est pas facile pour Eric Han de s’éloigner du travail ou des réseaux sociaux. Han, 35 ans, est le chef de la sécurité américaine chez TikTok, qui a vu son montée en flèche de la base d’utilisateurs pendant les confinements. Depuis 2020, l’application de médias sociaux a également reçu surveillance croissante sur la façon dont il gère la propagation de la désinformation, de la désinformation et du contenu graphique dans un cycle de nouvelles mondial volatil.

Han a passé 14 ans dans l’espace de confiance et de sécurité et a commencé sa carrière en tant que modérateur de contenu, ce qui revient à dire que le travail est toujours occupé. Mais compte tenu de sa charge de travail intense, Han dit qu’il est essentiel pour lui de décompresser en prenant des pauses significatives et de le modeler en tant que leader de son équipe.

“Pour être tout à fait honnête, pour les gens de confiance et de sécurité, en particulier pour moi, c’est une sorte de coup de pouce pour nous inciter à prendre la prise de force”, a déclaré Han à CNBC Make It. “Le domaine attire beaucoup de personnes altruistes qui sont axées sur la mission et qui ont la mentalité de vouloir assurer la sécurité de la plate-forme.”

Mais ce type de culture peut amener les gens à s’épuiser, même dans une entreprise comme TikTok qui offre aux employés américains 17 jours de vacances par an. “Nous dirons aux gens qui n’ont pas pris de vacances depuis un moment, ‘Vous devez ralentir pour accélérer'”, dit Han.

Ici, Han partage comment même un expert en confiance et en sécurité dans une entreprise de médias sociaux peut se déconnecter du travail.

Comment il a remplacé son passe-temps de voyage pendant les verrouillages de Covid : Je suis le genre de personne qui planifie des voyages et qui a suffisamment de documents Google, d’onglets Lonely Planet et TripAdvisor ouverts pour planter un ordinateur. Mais pendant la pandémie, ma femme, qui travaille en médecine, et moi n’avons pas pu faire nos grands voyages habituels en Asie du Sud-Est ou en Europe. Alors, nous avons construit un jardin.

J’ai dit à mon équipe : “Je vais prendre deux jours de congé pour simplement planter des semis.” Je n’aurais jamais pensé que je serais le genre de personne qui a une tomate préférée – qui est le krim noir, soit dit en passant – mais deux ans et demi après, c’est là que se trouve mon élément de paix. Il y a un avantage à pouvoir avoir une période zen et à sortir tout au long de la journée. Je peux le poivrer tout au long de la journée ou prendre un jour ou deux de congé pour simplement m’asseoir dans mon jardin.

L’importance de redéfinir à quoi ressemble le temps libre : Compte tenu du travail que nous effectuons en matière de confiance et de sécurité, et compte tenu du cycle de nouvelles chargé ces derniers temps, nous reconnaissons que notre équipe a besoin de plus de temps pour décompresser. Du point de vue du leadership, nous devons nous assurer non seulement d’avoir la bonne intention en place, mais aussi de nous assurer qu’au niveau institutionnel, nous avons des ressources intégrées, comme des journées de santé mentale et des services de soutien émotionnel.

Conseils pour arrêter de consulter les réseaux sociaux en vacances : J’ai utilisé une application appelée Freedom qui limite mon accès à certains sites et applications. D’autres fois, je supprime simplement les médias sociaux comme Reddit, Twitter, Instagram et TikTok de mon téléphone. Le défi est toujours de s’y tenir.

Je n’apporte pas mon téléphone à certains endroits. Parfois je le laisse enfermé à l’hôtel. Mes parents ont grandi dans un village en Malaisie, donc quand je visite, je peux être intentionnel et penser : « Je vais dans une partie du pays qui n’a pas une bonne réception de toute façon. Je peux désactiver mon cerveau Twitter ou ne pas regarder Instagram.

Je fais aussi beaucoup de photos quand je voyage, donc je peux me concentrer là-dessus.

Pourquoi lui et son équipe encouragent constamment les pauses : Nous parlons tout le temps de temps libre. C’est comme dire : “Hé, comment vas-tu ? Qu’as-tu fait ce week-end ? Et, oh, as-tu besoin de plus de temps libre ?”

Nous sommes tous des gens très expressifs et nous prenons soin les uns des autres. Une grande partie de cela est intégrée à notre culture, en termes de s’assurer que nous nous enregistrons et nous encourageons les uns les autres à faire des choses amusantes.

Ce qu’il dirait à lui-même, âgé de 25 ans, à propos des congés : Soyez plus aventureux.

Tous les cinq à sept ans, je partais en voyage avec mes parents là où ils ont grandi en Asie du Sud-Est. Dans la vingtaine, je préférerais de loin sortir avec mes amis à Vegas. J’avais probablement une attitude juvénile de “Je vais dans un village sans réception ?” Maintenant, j’ai hâte de faire ces choses.

Il m’a fallu un certain temps pour penser à quel point c’était un privilège de se connecter non seulement avec ma famille, mais aussi avec mes ancêtres et d’où je venais. Ce sont quelques-uns des moments les plus transformateurs que j’ai vécus en tant qu’individu en apprenant d’où je viens.

Cette interview a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Vérifier:

Cette entreprise paie les nouvelles recrues pour qu’elles prennent des vacances avant même qu’elles ne commencent

Des milliers d’employés testent une semaine de travail de 4 jours

4 personnes expliquent comment le passage de leur entreprise au travail de n’importe où les a incités à se déplacer dans le monde

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire