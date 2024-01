Comment le réseau du Texas a tenu bon malgré le gel et les craintes de panne d’électricité

Une vague de froid arctique soufflant sur le Texas en début de semaine a alimenté les craintes de pannes généralisées.

Mais le réseau est resté solide, protégé en grande partie par l’industrie nationale des énergies renouvelables, leader dans l’État.

Alors que le soleil brillait par un mercredi après-midi glacial, les sources d’énergie renouvelables – éolienne, solaire et nucléaire – étaient responsables de près de 59 % de l’approvisionnement électrique de l’État, selon l’Energy Reliability Council of Texas (ERCOT).

En comparaison, la production de gaz et de charbon a contribué à hauteur d’environ 41 pour cent.

C’est un argument majeur en faveur de l’énergie éolienne, bouc émissaire de longue date des conservateurs de l’État à la suite de la tempête hivernale meurtrière Uri en février 2021, qui a coupé l’électricité à des millions de Texans.

Avec ses centaines de morts et peut-être 300 milliards de dollars de dégâts, Uri a la gueule de bois chaque hiver – et chaque été record – depuis, stimulant la demande de générateurs privés et les inquiétudes plus larges selon lesquelles une nouvelle panne de courant de quatre jours laisserait des millions de personnes dans des conditions dangereuses. .

Uri est également devenu un élément emblématique d’une lutte politique acharnée autour du système énergétique du Texas – les progressistes de l’État pointant largement les défaillances des gazoducs et de l’approvisionnement en électricité non hivernisés de l’État, et les conservateurs blâmant l’industrie éolienne et solaire en plein essor que le GOP de l’État. avait aidé à établir.

La baisse de puissance des éoliennes gelées a prouvé que « le Green New Deal serait un accord mortel pour les États-Unis d’Amérique », a déclaré le gouverneur Greg Abbott (à droite). dit l’animateur de talk-show conservateur Sean Hannity au lendemain de la tempête de 2021.

Abbott a en outre affirmé que c’était l’échec de l’énergie éolienne, et non du gaz, qui avait « plongé le Texas dans une situation où il manquait d’électricité à l’échelle de l’État », bien que les preuves suggèrent la conclusion opposée.

D’autres sont allés encore plus loin. “Nous ne devrions jamais construire une autre éolienne au Texas”, a déclaré le commissaire à l’Agriculture de l’État, Sid Miller (à droite), après Uri, ajoutant que “ces horribles éoliennes sont l’une des principales raisons pour lesquelles nous subissons des pannes d’électricité”.

Les turbines, conclut Miller, n’avaient qu’une seule fonction utile : « Au moins, elles nous montrent où vivent les idiots. »

Ce type de rhétorique était au cœur d’une campagne législative de 2023 menée par le Parti républicain de l’État contre le secteur en expansion des énergies renouvelables – ou ce que disent les militants conservateurs. appelé « génération variable ».

Mais cette initiative a largement échoué. Alors que la législature de 2023 a autorisé des milliards de prêts à faible taux d’intérêt pour de nouvelles centrales à gazd’autres mesures anti-renouvelables ont échoué.

Il s’agissait notamment de factures qui auraient payé pour cette construction de gaz avec des fonds publicsimposé nouvelles exigences strictes en matière de permis sur les installations éoliennes et solaires ou exigeait qu’au moins la moitié de la nouvelle production électrique soit alimentée au gaz.

Depuis 2021, les investisseurs du Texas ont également massivement financé les énergies renouvelables, ce qui a conduit l’État à détrôner la Californie à l’automne 2023 en tant que plus grand fournisseur d’énergie solaire à grande échelle du pays.

Le Texas abrite actuellement 14 gigawatts de capacité solaire – suffisamment pour alimenter plus de 10 millions de foyers – avec 90 gigawatts supplémentaires (la valeur de 67 millions de foyers) en cours de développement, selon recherche par S&P Global.

Les partisans du gaz soutiennent que l’éolien et le solaire connaissent un déficit prévisible – et c’est un déficit qui se reflète dans les données d’ERCOT sur le récent gel.

De 4 heures du matin à 8 heures du matin mercredi, alors que la demande d’électricité augmentait avant le soleil du matin – et les approvisionnements solaires de l’État – le réseau public était dépendant des combustibles fossiles.

Avec uniquement l’énergie éolienne et nucléaire en ligne du côté des énergies renouvelables, les proportions ont été inversées par rapport à l’après-midi, en prélude à la nuit à venir : à 8 heures du matin, alors que les centrales solaires commençaient à produire, 68 % du réseau était alimenté au gaz et le charbon, et seulement 32 pour cent par l’éolien et le nucléaire.

Mais même dans ce cas, les données d’ERCOT montrent que l’État aurait pu recourir au vent pour maintenir les lumières allumées si nécessaire : les 17 gigawatts de puissance de réserve disponibles à 8 heures du matin étaient presque égaux aux 18,4 gigawatts d’électricité que la flotte éolienne de l’État fournissait au réseau. .

Dans un article fantaisiste sur le forum Texas sur le site de médias sociaux Reddit, un utilisateur a souligné lundi que les énergies renouvelables jouaient un rôle essentiel, sur la base des projections d’ERCOT – et que ces projections ressemblaient plutôt à une représentation d’un brontosaure par un enfant.

“Renewasaurus le maintient enfoncé”, utilisateur a-big-texas-howdy a écrit.