Comment le report des Bills-Bengals affecte l’image des séries éliminatoires de l’AFC

La NFL entre dans la semaine 18 sans résultat du match Bills-Bengals, que la ligue a reporté lundi soir à la suite de l’arrêt cardiaque sur le terrain de Damar Hamlin. La NFL a annoncé plus tard que le match ne se jouerait pas cette semaine. Le fait que le match soit joué ou non pourrait avoir un impact significatif sur l’image des séries éliminatoires de l’AFC, car Cincinnati et Buffalo sont tous deux entrés dans le match de lundi en lice pour la tête de série n ° 1 et un laissez-passer au premier tour.

Vous trouverez ci-dessous les 16 façons dont les têtes de série du Top 6 de l’AFC pourraient maintenant secouer, y compris des scénarios dans lesquels le match Bills-Bengals est et est ne pas finalement joué. Les chances que chaque scénario se produise sont via L’athlétisme‘s betting model, créé par Austin Mock.

Remarque : Les scénarios n’incluent pas les liens par souci de brièveté.

Équipes actuelles des séries éliminatoires de l’AFC

Au début de la semaine 18, cinq équipes de l’AFC ont décroché une place en séries éliminatoires d’une manière ou d’une autre :

Division décrochée

A décroché au moins une place en séries éliminatoires

Sur la base des résultats de leurs quatre matchs cette semaine (les Bengals accueillent les Ravens), le Top 6 de l’AFC pourrait secouer de 16 manières différentes, en supposant qu’il n’y ait pas d’égalité.

La tête de série n ° 7 peut être remplie par quatre équipes (Jaguars, Patriots, Dolphins ou Steelers), mais à part Jacksonville – qui peut décrocher la tête de série AFC South et n ° 4 avec une victoire sur les Titans dimanche – aucun d’entre eux ne peut grimpez plus haut que la graine n ° 7 afin qu’ils ne soient pas inclus dans cet exercice.

Résultats potentiels – Top 6 de l’AFC

Scénario 1 : Chefs vaincus. Raiders, Bills ont vaincu. Patriotes, Bengals déf. Les corbeaux et les chargeurs ont vaincu. Broncos

Une victoire sur les Ravens lors de la semaine 18 garantit que les Bengals remportent l’AFC Nord, quel que soit le résultat d’un match Cincinnati-Buffalo ou qu’il se produise ou non.

Si la ligue joue un match Bills-Bengals, Cincinnati devrait également le gagner pour dépasser Buffalo en tant que tête de série n ° 2 en raison du bris d’égalité en tête-à-tête.

Une victoire de Buffalo dans un match Bills-Bengals donnerait à Buffalo la tête de série n ° 1 dans ce scénario, car il a remporté son affrontement face à face avec les Chiefs plus tôt cette saison.

Chances de se produire : 27,4 %

Scénario 2 : Chefs vaincus. Raiders, Bills ont vaincu. Patriotes, Bengals déf. Ravens et Broncos battent. Chargeurs

Une victoire des Bills dans un match Buffalo-Cincinnati assurerait la tête de série n ° 1 pour les Bills, car ils détiennent le bris d’égalité face à face contre les Chiefs. Une victoire des Bengals dans un match Buffalo-Cincinnati donnerait aux Bengals la tête de série n ° 2 et Buffalo la tête de série n ° 3.

Une victoire de Cincinnati contre les Ravens lors de la semaine 18 garantit que les Bengals remportent l’AFC Nord, quel que soit le résultat d’un match Cincinnati-Buffalo ou qu’il se produise ou non.

Chances de se produire : 15,6 %

Scénario 3 : Chefs vaincus. Raiders, Bills ont vaincu. Les Patriots, les Ravens battent. Les Bengals et les Chargers ont vaincu. Broncos

Une victoire des Bills dans un match Buffalo-Cincinnati assurerait la tête de série n ° 1 pour les Bills, car ils détiennent le bris d’égalité face à face contre les Chiefs. De plus, une victoire des Bills sur les Bengals décrocherait un titre AFC Nord pour les Ravens, qui détiennent le bris d’égalité sur les Bengals dans ce scénario. Les Bengals tomberaient à la tête de série n ° 6 avec une défaite contre les Bills, car leur record de conférence (7-5) serait pire que celui des Chargers (8-4).

Chances de se produire : 13,7 %

Scénario 4 : Chefs vaincus. Raiders, Bills ont vaincu. Les Patriots, les Ravens battent. Les Bengals et les Broncos ont vaincu. Chargeurs

Si les Bills gagnaient un match Buffalo-Cincinnati reprogrammé, cela donnerait non seulement aux Bills la tête de série n ° 1, mais décrocherait également l’AFC Nord pour les Ravens, qui détiendraient le bris d’égalité face à face contre Cincinnati dans ce scénario. La défaite des Chargers lors de la semaine 18 garantit à l’équipe AFC North, deuxième, la tête de série n ° 5.

Chances de se produire : 7,8 %

Scénario 5: Chefs déf. Les Raiders, les Patriots ont vaincu. Bills, Bengals déf. Les corbeaux et les chargeurs ont vaincu. Broncos

Une victoire des Bengals sur les Ravens lors de la semaine 18 garantit que les Bengals remportent l’AFC Nord, quel que soit le résultat d’un match Cincinnati-Buffalo ou qu’il se produise ou non.

Un match Cincinnati-Buffalo déterminerait la deuxième tête de série. Mais si le match ne se produit pas, le bris d’égalité se résumerait à la force de la victoire, car les deux équipes auraient des records de conférence de 8-3. Les Bengals détiennent actuellement l’avantage avant la semaine 18 (Cincinnati : .483 ; Buffalo : .479), et le nombre des Bengals s’améliorerait avec une victoire sur les Ravens.

Chances de se produire : 7,6 %

Scénario 6 : Les Raiders ont vaincu. Chefs, projets de loi déf. Patriotes, Bengals déf. Les corbeaux et les chargeurs ont vaincu. Broncos

Une victoire de Cincinnati contre les Ravens lors de la semaine 18 garantit que les Bengals remportent l’AFC Nord, quel que soit le résultat d’un match Cincinnati-Buffalo ou qu’il se produise ou non. Si un match Cincinnati-Buffalo se produisait, ce serait un affrontement gagnant-gagnant pour la tête de série n ° 1, car les Bengals et les Bills possèdent tous deux un bris d’égalité en tête-à-tête contre les Chiefs.

Chances de se produire : 5,8 %

Scénario 7 : Chefs vaincus. Les Raiders, les Patriots ont vaincu. Bills, Bengals déf. Ravens et Broncos battent. Chargeurs

Une victoire de Cincinnati contre les Ravens lors de la semaine 18 garantit que les Bengals remportent l’AFC Nord, quel que soit le résultat d’un match Cincinnati-Buffalo ou qu’il se produise ou non. Si un match Cincinnati-Buffalo se produit, le gagnant serait la tête de série n ° 2. Si le match ne se produit pas, les Bengals seraient actuellement la tête de série n ° 2 en raison de la force de la victoire, comme indiqué ci-dessus dans le scénario n ° 5.

Chances de se produire : 4,3 %

Scénario 8 : Chefs vaincus. Les Raiders, les Patriots ont vaincu. Bills, Ravens déf. Les Bengals et les Chargers ont vaincu. Broncos

Les Chiefs décrochent la tête de série n ° 1 dans ce scénario car ils seraient assurés d’un meilleur record que Buffalo ou Cincinnati, qui ont tous deux battu Kansas City en tête-à-tête.

La tête de série n ° 2 serait toujours à gagner si un match Buffalo-Cincinnati était joué. Il en serait de même pour le titre de l’AFC Nord, car les Ravens détiendraient le bris d’égalité en tête-à-tête contre les Bengals dans ce scénario. Si les Bengals devaient perdre lors de la semaine 18 et perdraient un match Buffalo-Cincinnati reprogrammé, les Bengals perdraient la tête de série n ° 6 car leur record de conférence (7-5) serait pire que celui des Chargers (8-4).

Chances de se produire : 3,8 %

Scénario 9 : Les Raiders ont vaincu. Chefs, projets de loi déf. Patriotes, Bengals déf. Ravens et Broncos battent. Chargeurs

Battre les Ravens décroche l’AFC Nord pour les Bengals, que le match Buffalo-Cincinnati soit reporté ou non. Cependant, les Bengals obtiendraient la tête de série n ° 1 en battant Buffalo, alors que les deux équipes détiennent un bris d’égalité en tête-à-tête contre les Chiefs.

Chances de se produire : 3,3 %

Scénario 10 : Les Raiders ont vaincu. Chefs, projets de loi déf. Les Patriots, les Ravens battent. Les Bengals et les Chargers ont vaincu. Broncos

Grâce à leur victoire en tête-à-tête contre les Chiefs plus tôt cette année, les Bills décrochent la tête de série n ° 1 dans ce scénario, quel que soit le résultat d’un match Buffalo-Cincinnati potentiellement reprogrammé. Cependant, si les Bills et les Bengals reprogramment le match, les Bengals devront gagner pour s’assurer le titre AFC North. Sinon, Cincinnati tomberait à la tête de série n ° 6 car son record de conférence (7-5) serait pire que celui des Chargers (8-4).

Chances de se produire : 2,9 %

Scénario 11 : Chefs vaincus. Les Raiders, les Patriots ont vaincu. Bills, Ravens déf. Les Bengals et les Broncos ont vaincu. Chargeurs

Les Chiefs décrochent la tête de série n ° 1 dans ce scénario car ils seraient assurés d’un meilleur record que Buffalo ou Cincinnati, qui ont tous deux battu Kansas City en tête-à-tête.

Un match Buffalo-Cincinnati reprogrammé déterminerait la tête de série n ° 2 et le vainqueur de l’AFC Nord, car les Ravens détiendraient le bris d’égalité en tête-à-tête contre les Bengals dans ce scénario. Une défaite des Chargers lors de la semaine 18 garantit que l’équipe de deuxième place de l’AFC Nord serait la tête de série n ° 5.

Chances de se produire : 2,2 %

Scénario 12 : Les Raiders ont vaincu. Chefs, projets de loi déf. Les Patriots, les Ravens battent. Les Bengals et les Broncos ont vaincu. Chargeurs

Une victoire des Bills dans un match Buffalo-Cincinnati reprogrammé ferait des Bills la tête de série n ° 1, les Chiefs la tête de série n ° 2 et les Ravens la tête de série n ° 3 en tant que vainqueur de l’AFC Nord. Les Bengals glisseraient vers la tête de série n ° 5.

Une victoire des Bengals dans un match Buffalo-Cincinnati reprogrammé ferait des Chiefs la tête de série n ° 1, les Bengals la tête de série n ° 2 et les Bills la tête de série n ° 3. Les Ravens resteraient dans la tête de série n ° 5 en tant qu’équipe joker.

Chances de se produire : 1,7 %

Scénario 13 : Les Raiders ont vaincu. Chefs, Patriots déf. Bills, Bengals déf. Les corbeaux et les chargeurs ont vaincu. Broncos

Une victoire des Bengals dans un match Buffalo-Cincinnati reprogrammé ferait des Bengals la tête de série n ° 1, les Chiefs la tête de série n ° 2 et les Bills la tête de série n ° 3.

Une victoire des Bills dans un match Buffalo-Cincinnati reprogrammé ferait des Bills la tête de série n ° 1, les Chiefs la tête de série n ° 2 et les Bengals la tête de série n ° 3.

Si le match Buffalo-Cincinnati n’est pas reporté, les Bengals seraient actuellement la tête de série n ° 2 sur les Bills dans ce scénario en raison de la force du bris d’égalité de la victoire.

Chances de se produire : 1,6 %

Scénario 14 : Les Raiders ont vaincu. Chefs, Patriots déf. Bills, Bengals déf. Ravens et Broncos battent. Chargeurs

Les Bengals battant les Ravens lors de la semaine 18 décrocheraient l’AFC Nord pour Cincinnati, mais les têtes de série n ° 1 à 3 seraient toujours affectées par le résultat d’un match Buffalo-Cincinnati reprogrammé.

Une victoire des Bills dans un match Buffalo-Cincinnati reprogrammé ferait des Bills la tête de série n ° 1, les Chiefs la tête de série n ° 2 et les Bengals la tête de série n ° 3.

Une victoire des Bengals dans un match Buffalo-Cincinnati reprogrammé ferait des Bengals la tête de série n ° 1, les Chiefs la tête de série n ° 2 et les Bills la tête de série n ° 3.

Chances de se produire : 0,9 %

Scénario 15 : Les Raiders ont vaincu. Chefs, Patriots déf. Bills, Ravens déf. Les Bengals et les Chargers ont vaincu. Broncos

Une victoire des Bengals dans un match Buffalo-Cincinnati reprogrammé ferait des Chiefs la tête de série n ° 1, les Bengals la tête de série n ° 2 et les Bills la tête de série n ° 3.

Une victoire des Bills dans un match Buffalo-Cincinnati reprogrammé ferait des Bills la tête de série n ° 1, les Chiefs la tête de série n ° 2 et les Ravens la tête de série n ° 3 en tant que vainqueur de l’AFC Nord. Les Bengals glisseraient vers la tête de série n ° 6 parce que leur record de conférence (7-5) serait pire que celui des Chargers (8-4).

Chances de se produire : 0,8 %

Scénario 16 : Les Raiders ont vaincu. Chefs, Patriots déf. Bills, Ravens déf. Les Bengals et les Broncos ont vaincu. Chargeurs

Une victoire des Bills dans un match Buffalo-Cincinnati reprogrammé ferait des Bills la tête de série n ° 1, les Chiefs la tête de série n ° 2 et les Ravens la tête de série n ° 3. Les Bengals glisseraient vers la tête de série n ° 5.

Une victoire des Bengals dans un match Buffalo-Cincinnati reprogrammé ferait des Chiefs la tête de série n ° 1, les Bengals la tête de série n ° 2 et les Bills la tête de série n ° 3.

Chances de se produire : 0,5 %

(Photo du haut : Dylan Buell / Getty Images)