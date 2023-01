Comment le rendez-vous à l’aveugle de cette femme s’est transformé en un séjour de 10 jours en raison du verrouillage de Covid

Internet regorge d’histoires bizarres – d’applications de rencontres et de rendez-vous à l’aveugle. Mais avez-vous déjà rencontré une date, qui a été prolongée de quelques jours en raison du verrouillage de Covid-19 ? C’est ce qui est arrivé à deux personnes en Chine. Le duo s’est rencontré à un rendez-vous à l’aveugle pour un dîner fait maison le 6 janvier 2022, mais est resté coincé dans une maison ensemble pendant plus de 10 jours lorsque le verrouillage a été imposé. Identifiée par son nom de famille Wang, la femme de 31 ans a eu un rendez-vous à l’aveugle dans sa ville natale de Zhengzhou, une ville du centre de la Chine, qui a ensuite été durement touchée par l’épidémie de Covid.

Selon CNN, elle a déclaré dans une vidéo sur les réseaux sociaux : “Je vieillis maintenant, ma famille m’a présenté 10 matchs. Le cinquième rendez-vous voulait montrer ses talents de cuisinier et m’a invité chez lui pour le dîner. Elle est arrivée sur les lieux et a passé un bon moment, mais dès qu’elle a décidé de partir, elle a découvert que tout le quartier était entré dans un verrouillage rapide en raison de l’épidémie de Covid.

Incapable de partir, Wang a été coincée chez son rendez-vous pendant plus de 10 jours. Elle a publié des vidéos de son expérience inattendue sur les réseaux sociaux et a montré comment son rendez-vous cuisinait des repas pour elle, balayait le sol et travaillait sur son ordinateur portable. La vidéo est devenue virale et Wang a commencé à suivre les tendances sur Weibo, une plate-forme similaire à Twitter.

Elle a déclaré à un média local géré par l’État, The Paper, «Pendant la quarantaine, j’ai l’impression qu’en dehors de sa réticence comme un mannequin en bois, tout le reste chez lui est plutôt bon. Il cuisine, nettoie la maison et travaille. Bien que sa cuisine ne soit pas très bonne, il est toujours prêt à passer du temps dans la cuisine, je pense que c’est super.

Wang a révélé plus tard qu’elle avait caché la vidéo originale qui était devenue virale parce que beaucoup de gens avaient commencé à appeler l’homme, ce qui le mettait mal à l’aise.

