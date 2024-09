Comment le remake de 2024 change l’original

Attention : contient des SPOILERS pour Speak No Evil (2024) !Années 2024 Ne dis pas de mal utilise une toute nouvelle fin, changeant complètement les événements finaux par rapport au film danois de 2022. Le remake américain du film de 2022 Ne dis pas de mal suit Ben (Scoot McNairy), sa femme Louise (Mackenzie Davis) et leur fille Agnes (Alix West Lefler) alors qu’ils partent en week-end rendre visite à une autre famille qu’ils ont rencontrée lors de récentes vacances. Cependant, une fois arrivés chez Paddy (James McAvoy) et Ciara (Aisling Franciosi), ils commencent à se rendre compte qu’il y a quelque chose de bizarre chez ce couple amusant et leur fils, Ant (Dan Hough).









Après avoir été témoins de signes inquiétants de violence physique et émotionnelle de la part de Paddy et Ciara, Ben et Louise décident qu’il est temps de partir, mais finissent par retourner à la ferme pour chercher l’animal en peluche d’Agnès. Les deux familles semblent régler leurs différends et essayer de profiter du temps qu’il leur reste ensemble, mais l’ambiance change quand Ant révèle la vérité sur sa famille à Agnès. Cela met en place Ne dis pas de malLa fin de ‘s et une quête désespérée de survie qui offre une nouvelle conclusion par rapport au film original.





Ben, Louise, Agnes et Ant échappent à Paddy et Ciara dans la fin de Speak No Evil

La famille Dalton survit à un retournement de situation majeur





L’intégralité de Ne dis pas de malLa fin de ‘s se déroule alors que Ben, Louise, Agnes et Ant se battent pour leur vie et tentent d’échapper à Paddy et Ciara. Cela se produit après que Ben ait sauvé Ant de la noyade après que Paddy ait découvert que son « fils » avait révélé la vérité : que Paddy et Ciara tuent des familles, enlèvent leurs enfants et leur coupent la langue. Cela conduit Paddy à capturer Louise et Agnès et à les tenir sous la menace d’une arme. Paddy accède ensuite aux comptes bancaires de Ben et Louise, prévoyant de tuer tout le monde sauf Agnès, et de couper la langue d’Agnès pour en faire son nouvel « enfant » et celui de Ciara.





La préparation de Louise au conflit, alors qu’ils avaient initialement prévu de partir, porte ses fruits à ce moment-là, car elle utilise un couteau pour blesser Paddy et voler l’arme à Ciara. Elle aide à libérer Ben, Agnes et Ant, et après avoir été abattus par Mike – l’un des complices de Paddy – ils se retrouvent tous les quatre dans la ferme à la recherche d’un moyen de survivre. Ciara, Paddy et Mike envahissent la maison pour tuer Ben, Louise et Ant par la suite, ce qui conduit à de multiples confrontations entre les survivants pleins d’espoir et les attaquants maléfiques. Louise est responsable d’avoir blessé davantage Paddy et d’avoir tué Mike et Ciara.

La confrontation finale survient lorsque Paddy retrouve Agnès et lui met une arme sur la tête, forçant Ben et Louise à laisser tomber toutes les armes qu’ils possèdent. Il n’a pas l’intention de blesser Agnès, voulant qu’elle remplace Ciara et devient la personne qui prend soin de lui et l’aide. Cependant, Agnès injecte à Paddy une seringue pleine de médicament, ce qui le fait s’effondrer au sol. À ce moment-là, Ne dis pas de malLes personnages sont libres de quitter l’horreur, mais Ant les empêche de partir immédiatement, choisissant de tuer Paddy avant qu’ils ne puissent partir.





Explication du plan et des motivations de Paddy et Ciara

Ils avaient des plans méprisables en tête

La vérité sur Paddy et Ciara est cachée à Ne dis pas de mal pendant la majeure partie du film, même quand Ant tente de mettre Agnès au courant de ce qui s’est passé. Le film révèle finalement que le couple a pour habitude d’enlever des enfants à d’autres familles et de tuer les parents. Ne dis pas de mal mentionne que Paddy et Ciara ont tenté d’avoir leurs propres enfants avant, mais ils ont fait une fausse couche d’une petite fille à 12 semaines. Bien qu’il ne soit pas confirmé si cette histoire est vraie ou si elle fait partie de leur manipulation de Ben et Louise, ils sont finalement poussés à fonder une famille.





Où Ne dis pas de mal Ce qui devient un peu trouble, c’est la motivation de Paddy et Ciara pour prendre ces mesures afin de fonder une famille. Lorsque Ben demande à Paddy pourquoi ils font cela, Le personnage de McAvoy explique son « parce que tu nous le permets. » Il y a des indices qui laissent penser que cette idée pourrait provenir de l’enfance de Paddy lui-même, car il fait remarquer au dîner à quel point les parents peuvent perturber un enfant et lui imposer leurs propres croyances et idées. Mais cela n’explique pas entièrement pourquoi Paddy et Ciara voulaient Agnès.

Il semblerait que la motivation de Paddy et Ciara pour attirer Ben et Louise chez eux afin qu’ils puissent faire d’Agnès leur enfant vienne d’une certaine déception envers Ant. Ne dis pas de mal montre clairement que ce n’est pas une dynamique familiale saine et montre le mécontentement d’Ant dans sa vie. Bien qu’il soit possible que Paddy et Ciara aient voulu un autre enfant pour donner à Ant un frère ou une sœur, leurs actions indiquent ils préfèrent prendre un nouveau départ avec un nouvel enfant comme Agnès.





Pourquoi Ben n’a pas tué Paddy et pourquoi Ant l’a fait

Ant a tué son « père » après que Ben ait refusé

L’un des grands moments de Ne dis pas de malLa fin de ‘s se produit à la toute fin, lorsque Paddy est allongé sur le sol et toujours en vie. Ben marche vers lui avec une arme chargée, mais il n’appuie pas sur la gâchette, semblant se contenter de laisser Paddy allongé là, vivant avec ses blessures. Cependant, Ant ne peut pas faire la même chose. Il ramasse une pierre et monte sur Paddy, lui frappant la tête à plusieurs reprises avec la pierre géante. La décision de ne pas laisser Ben tuer Paddy et de le faire par Ant est cruciale.

Personnage Cause du décès Micro Frappé à l’arrière de la tête par Louise Ciara Tombé du toit après avoir été frappé par Louise Paddy Tête écrasée par un rocher par Ant





C’est en fin de compte le reflet de Ne dis pas de malLes thèmes et idées majeurs de Ant et un rappel d’une différence entre les personnages. Ben est montré en colère mais largement passif et incapable d’agir tout au long du film, y compris lorsque Louise le sauve d’une mort certaine lorsqu’il combat Mike. Alors que Ant est calme et timide pendant la majeure partie du film, c’est le résultat des abus physiques, émotionnels et psychologiques qu’il subit de la part de PaddyLe reflet de ce style parental transparaît à ce moment-là, Paddy prenant même un certain plaisir à ce que son garçon veuille le tuer.

Combien de familles Paddy et Ciara ont-ils tué dans le passé ?

Leur histoire de meurtres est dévoilée





La révélation de l’histoire de Paddy et Ciara est un choc pour Ben, Louise et Agnes, et il existe de nombreux indices sur le nombre de fois où ils ont tué d’autres familles et enlevé leurs enfants. Les deux principaux indices proviennent de la collection de montres de Paddy et de l’album photo qu’Ant montre à Agnes. Ant feuillette huit photos différentes de Paddy et Ciara avec différents enfants et parents. Pendant ce temps, Paddy a neuf montres, qui sont essentiellement ses trophées de meurtres précédents. Cela indique que Paddy et Ciara ont tué huit familles différenteset Ben et Louise auraient été les neuvièmes.

Ciara était-elle vraiment le premier enfant que Paddy a emmené ?

Est-ce vrai ou est-ce un autre mensonge ?





Une révélation potentiellement dérangeante arrive Ne dis pas de malLa fin de l’histoire concernant la vérité sur la relation entre Ciara et Paddy. Lorsque Louise quitte la grange après avoir maîtrisé Ciara et Paddy, Ciara mentionne qu’elle est aussi une victime. C’est à ce moment-là que elle dit qu’elle était la première de Paddyce qui implique qu’elle était le premier enfant que Paddy a pris et qu’il l’a préparée pour être sa complice et amante. Le film ne confirme pas si c’est la vérité ou un autre de leurs mensonges, choisissant plutôt de laisser des indices différents pour ceux qui regardent Ne dis pas de mal à déchiffrer.

Il y a des preuves que Ciara dit la vérité sur son histoire avec Paddy. Pour commencer, il y a des signes qu’il est émotionnellement, physiquement et peut-être même sexuellement violent envers elle à travers la façon dont il la traite, les bleus sur son ventre et les commentaires sur la fréquence de leurs rapports sexuels. révèle qu’ils sont ensemble depuis 17 ansce que Louise remarque comme étant étrange compte tenu de l’écart d’âge apparent entre eux. Même le fait que Paddy ait mentionné qu’elle venait du système d’accueil pourrait être un signe de la façon dont il a réussi à la prendre comme enfant.





Cependant, on peut aussi dire qu’il s’agit d’un autre mensonge. Lorsque Ciara décide de dire cela, cela pourrait être vu comme une tentative de gagner la sympathie de Louise afin qu’elle puisse la dépasser et mener à bien son plan. à chaque spectateur de déterminer si Ciara dit la vérité Il s’agit du premier enfant enlevé par Paddy. Le film semble néanmoins fournir suffisamment de preuves pour rendre cette affirmation crédible.

En quoi la fin de Speak No Evil 2024 est différente de celle de l’original 2022

Des changements majeurs ont été apportés à la finale





Le remake de 2024 pourrait être en grande partie familier et similaire au film danois original de 2022 au début, mais les deux fins sont radicalement différentes dans leur exécution et dans le destin de leurs personnages. L’incident déclencheur du final est différent, car Ant révèle la vérité sur Paddy et Ciara à Agnes, qui informe ensuite ses parents. Dans le film original, le personnage de Ben, Bjørn, trouve le fils mort après avoir découvert la vérité par lui-même. Cela les conduit à quitter la maison alors que Patrick les traque au milieu de la nuit, Louise n’apprenant la vérité que lorsqu’ils commencent à enlever Agnes.

La fin de Speak No Evil de 2022 est beaucoup plus sombre que celle du remake de 2024

Le nouveau film inverse presque complètement le destin des personnages par rapport à celui de Shudder Ne dis pas de mal La fin aussi. Au lieu de voir Paddy et Ciara mourir, le film original a laissé ces personnages comme seuls survivants, avec Agnès. Bjørn et Louise sont à la place lapidés à mort. Agnès est enlevée et sa langue est coupéele film de 2022 se terminant alors qu’elle rejoint ses nouveaux parents en vacances d’été l’année suivante, où ils chercheraient apparemment une nouvelle famille à cibler.





La véritable signification de « ne pas dire de mal » expliquée

Les principaux thèmes et idées du film méritent d’être explorés

D’ici la fin de 2024 Ne dis pas de malLe réalisateur James Watkins a proposé un film complètement nouveau qui donne un nouveau sens à l’histoire. Le film original de 2022 offre une conclusion incroyablement sombre et obsédante, car les protagonistes meurent tous à cause de leur politesse générale et les antagonistes ruinent la vie d’une autre famille. Ils refusent de prendre les mesures nécessaires lorsque les opportunités leur sont présentées pour éventuellement gagner leur sécurité. Mais le remake de 2024 renverse cette approche en explorant la volonté de Ben et surtout de Louise de faire tout ce qui est nécessaire pour survivre et faire ce qu’il faut.





Finalement, Ne dis pas de mal explore l’importance de la parentalité et de l’éducation. Ben et Louise ont élevé Agnès pour qu’elle soit gentille et polie, même si elle est sans doute trop protégée ou choyée par eux. Ils travaillent sur leurs propres problèmes en tant que couple marié et essaient de faire de leur mieux pour élever Agnès, et elle se révèle très débrouillarde pour révéler la vérité et riposter, même si elle adopte une approche non mortelle face à la défaite de Paddy.

C’est complètement le contraire de l’éducation d’Ant, du moins sous la supervision de Paddy et Ciara. Cette différence peut être vue à travers le fait qu’il tue Paddy et même la compassion d’Agnès de lui donner son lapin dans un moment de réconfort pendant Ne dis pas de malLe dernier plan. C’est un dernier rappel de l’influence que les parents ont sur leurs enfants, offrant une vision plus optimiste de l’humanité et des familles par rapport à l’original.